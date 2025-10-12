¡ÚÂè1²ó¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¥È¥í¥Õ¥£¡¼¡Û¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¡¦G­µ¤Ø¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ì¡¼¥¹¡ª ½éÂå¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢½©¤Î½÷²¦·èÄêÀï¤Ø¤ÎÀÚÉä¤òÄÏ¤à¤Î¤Ï¡ª¡©

Åìµþ¼Ç1800m¤¬ÉñÂæ¤Î¿·Àß½Å¾Þ¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¥È¥í¥Õ¥£¡¼¡¦G­¶¡£

ÉÜÃæÌÆÇÏ¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¤«¤éÌ¾¾Î¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¡¢º£Ç¯¤¬Âè1²ó¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£
1ÃåÇÏ¤Ë¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¤Ø¤Î½ÐÁö¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ëÌÆÇÏ¸ÂÄê¤ÎG­¶Àï¤À¡£

¥«¥Ê¥Æ¡¼¥×¡ÊÌÆ6¡Ë

´Ø²°µ­Ç°¡¦G­·¤ò¥³¡¼¥¹¥ì¥³¡¼¥É¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¥«¥Ê¥Æ¡¼¥×¡£

2·î¤Ë3¾¡¥¯¥é¥¹¤ò¾¡¤Á¤¢¤¬¤ë¤È¡¢½Å¾Þ½éÄ©Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿6·î¤ÎÉÜÃæÌÆÇÏS¡¦G­·¤Ç2Ãå¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Á°Áö¤Î´Ø²°µ­Ç°¤Ç6ºÐ¤Ê¤¬¤é½Å¾Þ½é¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£

Åìµþ¼Ç1800m¤Ï8Àï4¾¡2Ãå2²ó3Ãå1²ó¡£°µÅÝÅª¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤ëÉñÂæ¤Ç½Å¾ÞÏ¢¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¡£

¥»¥­¥È¥Ð¥¤¡¼¥¹¥È¡ÊÌÆ4¡Ë

¤½¤Î¥«¥Ê¥Æ¡¼¥×¤ò6·î¤ÎÉÜÃæÌÆÇÏS¤ÇÇË¤ê½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤òµó¤²¤¿¥»¥­¥È¥Ð¥¤¡¼¥¹¥È¡£

¤³¤ì¤ÇÅÔÂçÏ©S¤«¤é¤ÎÏ¢¾¡¡£Àª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë3Ï¢¾¡¤Ê¤ë¤«¡£

¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥Þ¥Ä¥ê¡ÊÌÆ4¡Ë

Ê¡ÅçÌÆÇÏS¡¦G­·¤Ç½Å¾Þ½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥Þ¥Ä¥ê¡£

Â³¤¯Á°Áö¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¥Þ¥¤¥ë¤Ç¤Ï¡¢G­µ½éÄ©Àï¤Ê¤¬¤é1Ãå¤È¶Ï¤«0.3ÉÃº¹¡£

ÌÆÇÏ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¼ÂÎÏ¤ò¼¨¤·¡¢½é¥¿¥Ã¥°¤È¤Ê¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÉðË­µ³¼ê(56)¤È¶¦¤Ë¡¢½éÂå½÷²¦¤Ø¤ÈÆÍ¤­¿Ê¤à¡£

¥·¥ë¥Ð¡¼¥³¥ì¥¯¥¿¡¼ ¥Ü¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¡ÊÌÆ4¡Ë

¥Ü¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤Ï¡¢½©²Ú¾Þ¡¦G­µ¤ò´Þ¤á½Å¾Þ2Ãå6²ó¤È¡¢¤ï¤º¤«¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¼ê¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£

º£²ó¤Ç11ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ·ëËö¤Ï¡½
10·î12Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤Ï¸á¸å3»þ45Ê¬¤ËÈ¯Áö¤¹¤ë¡£