気象庁によりますと12日未明から「気象衛星ひまわり」の衛星画像がホームページなどで表示できない状態になっていましたが、午前8時20分に一部復旧したということです。

きょう（12日）午前0時半すぎから「ひまわり9号」の観測に障害が発生していて、衛星画像などが表示されない状態になっていました。

このため、気象庁がバックアップ機として運用されている「ひまわり8号」の観測に切り替えを進めています。

ひまわりで観測されている画像のうち、雲や地表が反射した太陽光をとらえた画像である「可視画像」について、8号での観測準備が整ったことからホームページ上の表示などが復旧したということです。一方で、雲などが放出する赤外線をとらえた「赤外画像」などについては、8号に搭載された観測機器を冷却する必要があるとして「復旧にはしばらく時間がかかる」としています。

現在、台風23号が本州の南を東寄りに進んでいますが、台風の観測には雨雲レーダーなどの観測データやスーパーコンピュータでの予測などを使って対応しているということで、「警報や注意報の発表に支障はない」としています。