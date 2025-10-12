家で仕事をしていたら、大型犬が「まだやってんの？」と近づいてきて…？構ってもらうため「一生懸命に考える様子」が可愛すぎると反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で61万4000回再生を突破し、「戦略家ですなぁ～」「アピールが全部可愛い」といったコメントが寄せられています。

【動画：家で仕事をしていたら、大型犬が『まだやってんの？』と近づいて…構ってもらうため『一生懸命考える様子』】

「ぼくがきたよぉ」

Instagramアカウント「koro.11.18」に投稿されたのは、家で仕事をしている飼い主さんに「まだやってんの？」と近づくゴールデンレトリバーの男の子「コロッケ」くんの様子。「ぼくがきたよぉ」とコロッケくんは颯爽と部屋に現れます。

「あそぼっかぁ」と座っている飼い主さんの膝の上に登ったコロッケくん、お尻に体重をかけて飼い主さんを倒すという力技を発動させます。しかし百戦錬磨の飼い主さん、「ドアを閉めて」と指示を出すことでコロッケくんにどいてもらうことに成功。

試行錯誤してみる

ドアを閉めて褒めてはもらえましたが、飼い主さんは仕事を再開。妨害失敗を悟ったコロッケくんは、次なる作戦に打って出ます。飼い主さんの足元をウロウロ往復してみますが、遊んでくれる気配はありません。

次はドアを開けてみて、飼い主さんの様子を伺うコロッケくん。「褒めんかーい！」と反応がないことにコロッケくんはお怒りのようで、開けたドアを「オラァァー！」と再び閉めてみます。

念願かなって…！

「ごめん、集中してたわ」とやっと飼い主さんはコロッケくんの熱烈アピールに気が付いたよう。ついに「遊びモード」に突入した飼い主さん、部屋の中を全力で走り、追いかけっこが始まります…！

最終的にはエビフライのぬいぐるみも登場し、引っ張り合いっこがスタート。本気の試行錯誤の甲斐あって、飼い主さんの仕事の妨害に大成功したコロッケくんなのでした。

投稿には「戦略家ですなぁ～」「アピールが全部可愛い」「頭の中はフル回転だね」「一つ一つ飼い主さんの反応見てる」「大きい甘えん坊さん」「こんな妨害ならゆるしちゃう」といったコメントが寄せられています。

コロッケくんの愉快な日常は、Instagramアカウント「koro.11.18」でチェックすることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「koro.11.18」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。