家族以外には警戒心が強いという甲斐犬。そんなワンコが、幼いころに遊んでもらったことのある相手と再会し、まさかの行動を見せることとなりました。

その意外すぎる展開が反響を呼び、記事執筆時点で10万再生を突破。「凄い能力」「賢すぎる」といったコメントが寄せられています。

【動画：家族以外には懐かない甲斐犬→『小さい頃に遊んでくれた人』に会った結果…予想外な『まさかの行動』】

家族以外には塩対応

Instagramアカウント『emiharu1513』に登場するのは、甲斐犬の「ハルヱ」ちゃん。後輩犬の柴犬「マメ」ちゃんとともに暮らしています。ハルヱちゃんは、いかにも甲斐犬らしく、家族以外には強い警戒心を見せるのだそう。ある日、そんなハルヱちゃんに“奇跡”が起きたといいます。

お散歩中にも近くの人に警戒心から吠えることも多く、同居犬マメちゃんを撫でた人にも「触らないで」とばかりに反応してしまうことがあるハルヱちゃん。自分のことを撫でてくれても、その手をすり抜けていってしまう“塩対応”を見せることもあるそうです。

忘れていなかった…？

そんなハルヱちゃんにある日訪れたのが、小さな頃に遊んでもらったことのあるという飼い主さんの“お友達”との再会。普段警戒心の強いハルヱちゃんですが、なんと、自分からその人のそばに寄って行ったのだとか…！

自ら近づいたハルヱちゃんは、その人に背中を向けると、その場にちょこんとおすわり。まるで「撫でて」と言っているかのような仕草に、周囲も驚きを隠せなかったそう。投稿主さんによると、背中を見せるという行動は、それだけで「信頼している証」だといいます。

甘えるハルヱちゃん

背中を向けておすわりしたハルヱちゃんは、そのままの体勢でおとなしく撫でられ続けていたそう。首元や頭を撫でられる頃には、すっかりリラックスして笑顔に。そっと女性の顔を見上げる仕草からは、言葉にしなくても伝わるような信頼と安心感がにじみ出ています。

普段は他人に背中を向けることすらないハルヱちゃんが見せた、甘える仕草。まるで、かつて遊んでもらった記憶がしっかり残っているかのようです。家族以外にはなかなか心を開かないハルヱちゃんの、貴重な“心を許した瞬間”は、多くの人の胸を打つ出来事となったのでした。

投稿には「なでなでされているときの目が♡」「覚えているんですね！」「甲斐犬さん、凄い能力」「こんなに甘えるの可愛い」などのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント『emiharu1513』では、甲斐犬ハルヱちゃんと柴犬マメちゃんが織りなす、にぎやかでほっこりする日常がたくさん投稿されています。甲斐犬ならではの魅力に触れてみたい方は、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：Instagramアカウント「emiharu1513」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。