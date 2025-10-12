【もっと早く知りたかった】マットレスを買い替えずに“雲の上の寝心地”にする意外な裏ワザ

硬いマットレスには「プラスワン」の発想を

腰痛の悪化を避けるために私がオススメしたいのは、かためのマットレスをそのまま使わず、マットレスに重ねて使う寝心地改善のためのサポート寝具をプラスすること。

つまり、敷きパッドやオーバーレイを敷くのです。

天然繊維か、最新の化学繊維か

敷きパッドは綿、ウール（羊毛）などの天然繊維製がオススメです。

オーバーレイとは、近頃広告で目にする機会が増えた「エアウィーヴ」や「トゥルースリーパー」などのことで、化学繊維からつくられています。

体の「隙間」を埋めて、正しい寝姿勢と快眠を手に入れる

クッション性と反発性のバランスがとれたサポート寝具を重ねると、カラダの凹凸に沿ってフィットしてくれます。

かたすぎるマットレスだと隙間が生じやすい背中・腰・両脚の後ろのスペースを埋めてくれますから、正しい寝姿勢が保てて腰も軽くなり、横になったときの気分も睡眠の質も上がりやすいです。

