“シマエナガのコンセプトルーム”が超かわいい！ 鍋セット＆くじ付きプラン発売へ〈新富良野プリンスホテル〉
北海道・富良野市にある“新富良野プリンスホテル”は、2026年1月9日（金）〜2026年3月31日（火）の期間、「雪の妖精『シマエナガ』と過ごす、とことん！シマエナガ旅」を販売する。
【写真】見た目がかわいすぎる〜！ プランに含まれる鍋セットなど詳細
■クラフトワーク体験も
今回登場するのは、コンセプトルームやオリジナル鍋セットなど、シマエナガの魅力を存分に楽しめる期間限定の特別なプラン。
本プランでは、シマエナガをモチーフにしたコンセプトルームでの宿泊に加えて、かわいらしい見た目のオリジナルパンや、道産食材を使用しシマエナガを模したオリジナル鍋セットが提供される。
また宿泊の特典として、「シマエナガに会えるかもMAP」とホテル売店にてシマエナガのぬいぐるみが当たる「シマエナガくじ」も付属。さらに今年は、ホテル敷地内に隣接するニングルテラス内の店舗「ペーパーワークの家」の作家・丹沢裕子氏が監修した“シマエナガのクラフトワーク”を部屋で体験できる。
さらに、オリジナルパンとオリジナル鍋セットはホテル宿泊者や日帰りのゲストも満喫可能。そして12階昼食レストランでは、数量限定でシマエナガのケーキプレートも新たに販売される予定だ。
