ラグビーリーグワン2部の花園が11日、東大阪市の花園ラグビー場で新入団選手の会見を開き、南アフリカ代表SOマニー・リボック（28）らが出席した。

代表の主力でキャップ24を誇る現役バリバリの世界トッププレーヤーは「チームのビジョンや目標を聞いてチャレンジする一員になりたいと思った。目標を達成するためベストを尽くす」と決意を口にした。

代表戦の合間を縫って来日。この日に行われたリーグワンライジングの花園―大阪戦も観戦し、試合後は場内で開催されたトークショーに参加した。その際には「地域の子どもにプレーを見に来てほしい。何かできないか？」と提案。この言葉を受け、同席した太田春樹監督は悩んだ末に「東大阪市に住んでいる小学生を無料にします！」と宣言した。

今季の花園のホーム試合で東大阪市在住の小学生の入場無料が急きょ決定。ファンから拍手がわき起こり、リボックは「オオキニ！」と覚えたての日本語で感謝した。今後は代表活動に戻り、その後に花園へ合流する予定。アタックを強みとする背番号10が1部昇格の原動力になる。

◇マニー・リボック 1997年7月15日生まれ、南アフリカ出身の28歳。ブルズやシャークス、ストーマーズでキャリアを重ね、南アフリカ代表には21年に初選出される。南ア代表キャップ24。1メートル84、80キロ。利き足は右。ポジションはSO。