出版禁止は免れたはずが

ここのところNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』では、松平定信（井上祐貴）による統制に、蔦重こと蔦屋重三郎（横浜流星）ら出版界が困惑し、抗う姿が描かれている。すでに定信の政治を風刺する黄表紙を書いた責任を問われ、朋誠堂喜三二（尾身としのり）は戯作の筆を折り、恋川春町（岡山天音）は腹を切った。

【写真】お尻もあらわに…“何も着てない”衝撃シーンを演じた「元宝塚トップスター」＆「セクシー女優」 ほか

だが、その後も出版の条件は、ますます厳しくなるばかりだった。第38回「地本問屋仲間事之始」（10月5日放送）では、書物や草双紙などの新規出版には奉行所の許可が必要になり、みだらな内容を書くのも、時事問題を1枚の絵にすることも禁じれ、原因をつくった蔦重が、出版業界関係者を集めた会合で、平身低頭する場面が描かれた。

蔦屋重三郎を演じる横浜流星

だが、その後、蔦重らはあの手この手を講じた。たとえば、火付盗賊改の長谷川平蔵（中村隼人）を吉原で接待し、定信に上手に進言させたりした。その結果、地本問屋（娯楽的な本を出版し販売する出版社）が株仲間をつくることが許され、仲間のあいだで「行事」をもうけて、禁止された内容の出版物が刊行されることがないように、自主的にチェックすることになった。

もちろん、以前よりは規制が厳しくなり、「行事」がチェックするシステムも町奉行所の管轄下に置かれるので、やっかいではあるのだが、出版が禁止されるよりはマシである。蔦重は第39回「白河の清きに住みかね身上半減」（10月12日放送）で、山東京伝（古川雄大）作の洒落本3冊を刊行する。ところが、奉行所の与力と同心が現れ、蔦重と京伝は牢屋敷に連行されてしまうのである。

蔦重は身上半減、京伝は手鎖50日

処分の対象となったのは、寛政3年（1791）正月に蔦重の耕書堂が刊行した京伝作の『仕懸文庫』『錦之裏』『娼妓絹籭』の3冊。しかし、『仕懸文庫』は深川の岡場所を描いてはいるものの、鎌倉時代の話に置き換えられている。『錦之裏』と『娼妓絹籭』は、舞台は吉原だが、筋立ても登場人物も浄瑠璃になぞらえてある。しかも、それぞれ「教訓読本」と題されていて、なにかと教訓が押しつけられる定信の治世に合わせてあった。

結局、これらの3作は出版を規制する町触れに違反しているという嫌疑がかけられ、同年3月に北町奉行所が判決を下した。それによって京伝作の3作は、みだらな内容で風紀を乱すものとして絶版とされ、京伝は手鎖50日に処された。これは鉄製のひょうたん型の手錠で両手首を拘束し、そのままの状態で50日間、自宅で謹慎させるという刑だった。

また、蔦重と2人の行事（馬喰町3丁目の五兵衛店の吉兵衛と芝神明門前町の三郎兵衛店の新右衛門）は、身上に応じた重過料という罰金刑が科され、蔦重は身上すなわち財産の約半分を没収されてしまった。ほかに京伝の父の伝左衛門も、監督不行き届きで「急度叱り置き」となった。

すでに喜三二や春町という人気作家を失い、蔦重にとっては経営的な面でも待ったなしだったと思われる。折しも寛政2年（1790）、京伝が大和田安右衛門のもとから出した黄表紙『心学早染草』は空前の大ヒットを記録していた。これは「べらぼう」でも紹介された、人間のなかで善魂と悪魂が争い、悪魂が教化されるという話だった。そこで蔦重は京伝に賭けたわけだが、厳しい結果を招いてしまう。

享保の改革の規制をさらに強化

京伝の自伝『山東京伝一代記』には、京伝自身のほか、蔦重、行事、京伝の父のそれぞれについて町奉行所が作成した調書の内容が記されている。鈴木俊幸『蔦屋重三郎』（平凡社新書）から、それに関する部分を引用する。

「調書は、（中略）この三作が『不埒の読本』であるとする。『山東京伝一代記』は （中略）洒落本を、制禁を侵して出版したことが不埒であったとする」

京伝作の3作がなにに照らしたとき「不埒」と認定されたかというと、刊行された前年の寛政2年（1790）に出された町触れだった。『べらぼう』の第38回で蔦重らが対策を練っていたのも、この町触れに対してだった。これについて、以下に説明しよう。

松平定信が寛政の改革で出版への規制を強める前にも、規制はあった。8代将軍吉宗による享保の改革の一環として、享保7年（1722）に出版に関する町触れが出された。その内容は主として、徳川家についての記述を禁止し、好色本は絶版とし、それらを出版した者は処罰する、というものだった（寅年の禁令）。

以後、この町触れが書物の流通と出版に関する基本的なガイドラインとなった。だが、時が経つにつれ有名無実化し、とくに田沼意次の時代には事実上、出版への規制はかなり緩くなっていた。このため寛政2年（1790）5月、享保7年の町触れを補うかたちで、あらためて出版が規制されたのである。

同業者組合を認める代わりに

その内容は、書物や草双紙（大衆向けの挿絵入りの娯楽本で、黄表紙などを含む）の新規出版を禁止し、異説を書いた本の出版を禁止し、洒落本（遊廓での女郎と客のやりとりなどを描いた小説）を含む好色本を禁止し、古い時代を装ってなにかを揶揄するのを禁止し、時事的な内容を1枚の絵にして刷るのを禁止する――というもの。まさに無い無い尽くしの厳しい内容だった。

ただし、この町触れは書物問屋（歴史書や辞書など固い内容の本をあつかう出版社）の「仲間」に向けて出された。というのも、書物問屋に関しては、享保の町触れ（寅年の禁令）が出された際に、同業者組合である「仲間」の結成が許され、以来、書物問屋仲間が存在していたからだった。しかし、草双紙や好色本、時事的な内容の刷り物などを刊行するのは主として地本問屋で、書物問屋仲間に伝えたところで、取り締まりを徹底するのは困難だった。

そこで、地本問屋が「仲間」を結成することを認め、その仲間をとおして出版を統制しよう、ということになったのである。

寛政2年（1790）10月、地本問屋仲間に伝えられた町触れは、享保年間の町触れを再確認させるとともに、風紀を乱す本が刊行されないように、1つの出版物に対して仲間内で「行事」を2人ずつ定め、内容をチェックさせることにした。対象になったのは地本問屋仲間に加わった20人で、彼らは奉行所に、町触れを順守する旨の請書を提出した。

一番目立つ存在への見せしめ

地本問屋も同業者組合の結成が認められたこと自体は、蔦重たちにとって悪い話ではなかったはずだ。しかし、出版物の内容を「行事」がチェックすることが義務づけられた寛政2年10月の時点で、山東京伝作の3つの洒落本は、もう版木まででき上っていた。それらを行事がチェックした結果、規制に違反していると判断されてしまっては、蔦重は大変だ。だから、手を打ったのではないかと思われる。

前出の『蔦屋重三郎』には、こう記されている。「『近世物之本江戸作者部類』は、この時期処罰された行事二名は、裏屋住まいの者で、本の仕立てで生計を立てている弱い立場の者であり、蔦重の意向に逆らえなかったとする。『伊波伝毛乃記』は、行事二人にひそかに蔦重が合力金を渡したとしており、ありうる話かと思われる」。

このように蔦重が、「行事」のシステムが機能しないように手を回したのだとすれば、危ない橋を渡ってしまったということになる。前掲書には続いてこう書かれている。「行事二名に厳しい処罰を科したのも、行事の責任、行事による改めの重さを周知するためであろうし、京伝と蔦重を対象としたのも、当時一番目立つ存在で、見せしめとしての効果が絶大であると踏んだからであろう」。

出る杭は打たれるということだが、蔦重は再起する。そして、歌麿による美人大首絵をヒットさせるのである。

香原斗志（かはら・とし）

音楽評論家・歴史評論家。神奈川県出身。早稲田大学教育学部社会科地理歴史専修卒業。著書に『カラー版 東京で見つける江戸』『教養としての日本の城』（ともに平凡社新書）。音楽、美術、建築などヨーロッパ文化にも精通し、オペラを中心としたクラシック音楽の評論活動も行っている。関連する著書に『イタリア・オペラを疑え！』（アルテスパブリッシング）など。

デイリー新潮編集部