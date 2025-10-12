本日10月12日（日）よる9時 日本テレビ系で放送の「Golden SixTONES」は、総勢12人のゲストを迎えて送る大晩餐会SP！日本テレビ秋の新ドラマに出演中の豪華俳優陣をはじめ、総勢12人のゲストが大集結！

名物企画3本立てでお届けするスペシャルバージョン。サイズ感対決では微妙な判定を巡って大混乱!? ダジャレ対決はツワモノたちによる大激戦！一筆書きゲームではミラクル連発!? 豪華ゲストの個性が大爆発。通常回とは思えない熱量アゲアゲの1時間をお届け！

◆「こんな番組だと思わなかった！」サイズ感対決は大波乱!?

今夜は、総勢12人のゲストとSixTONESが6チームに分かれて戦うチーム対抗戦！

チーム日曜ドラマは及川光博、光石研、松村北斗。

チーム水曜ドラマは桜田ひより、佐野勇斗、田中樹。

チーム土曜ドラマは戸塚純貴、稲葉友、森本慎太郎。

チーム母性は横澤夏子、柳原可奈子、郄地優吾。

チームKは松井ケムリ（令和ロマン）、ゆうちゃみ、京本大我。

チームノリノリは長谷川雅紀（錦鯉）、せいや（霜降り明星）、ジェシー。

1問正解につき10ポイント獲得。トータル成績TOP3のチームのみが、ご褒美の絶品ラーメンをゲットできる。進行役は藤森慎吾（オリエンタルラジオ）。

最初のゲームは、番組名物「サイズの晩餐」。身の回りにあるアレにコレは入るのか？入らないのか？を予想する新感覚の目利きゲーム。

1問目は「粉チーズ容器の丸穴にパチンコ玉は入る？入らない？」。普段見慣れているはずの粉チーズ容器の穴も、改めてサイズ感を問われると悩んでしまう一同。チーム土曜ドラマの戸塚は「俺いつもこっち使うなぁ…」と反対側の半月穴ばかり使ってきたことを後悔!? その横で怪しい動きを見せる京本に、MC藤森が「不正行為です！」とイエローカード！

チーム日曜ドラマの光石はなぜか手相でサイズを予想!? ジェシーもせいやもボケまくり！やりたい放題の一同がたどり着いた予想とは…？正解VTRでは、全員で「入れ！」「入るな！」と大絶叫！衝撃の結果に、納得いかない戸塚が「こんな番組だと思わなかった！」と猛抗議！一体何が!?

続く2問目「体操競技の吊り輪にラグビーボールは通る？通らない？」には、元ラグビー日本代表・田中史朗氏が登場。正確無比なスクリューパスで、吊り輪にボールを通せるか？「ウソでしょ!?」「ヤダヤダヤダ！」一同大興奮の結末は？

◆「すげぇ！」「かっこいい！」及川VS稲葉！ダジャレ対決は大激戦

続いては、ダジャレで新感覚脳トレ！VTRに隠されたダジャレを見抜く早押しクイズ「ダジャレッドカーペット」で対決。

「先生の出身地を知りたがる生徒たち」「土俵脇で泣きだす赤ちゃん」「白い服で進んで行く集団」など、これらのVTRの中に一体どんなダジャレが隠れているのか？

実はダジャレ好き!? チーム日曜ドラマ・及川VSチーム土曜ドラマ・稲葉の大激戦に、「すげぇ！」「かっこいい！」とスタジオは大盛り上がり！チーム水曜ドラマの佐野は「できないっす！」桜田は「難しくてついていけない！」と頭を抱えるものの、徐々に“ダジャレ脳”が出来上がり、怒涛の巻き返し!?

そこに追いすがるチームKとチーム母性！ボケまくるチームノリノリ！波乱のダジャレ対決を制するのはどのチーム？問題VTRには、荒川（エルフ）、タイムマシーン3号、もう中学生が登場！

◆佐野勇斗がついに覚醒!? 一筆書きゲームでミラクル起こせるか？

子どもの頃に誰もが遊んだ「電車ごっこ」と「一筆書き」をスケールアップ。床に描かれた図形の上を一筆書きになるように歩いて進む脳トレゲーム「一筆書きトレイン」で最終対決！

制限時間は90秒。答えが分かったら、チームみんなで縦一列になって電車に成り切り、図形の上をスタートからゴールまで一筆書きで進むことができればクリア。問題が出されるやいなや、チームKのゆうちゃみが「行こっ！」と考える間もなく見切り発車！先頭に立たされたリーダー京本は「全然わかんないよ！」とパニックになりながらもヤケクソで出発！

一方、チーム水曜ドラマの佐野も「俺わかった！」とついに覚醒！「マジ!?」と驚く田中と桜田を引き連れ、自信満々に発車するが…果たして成功なるか!? スタジオ騒然の結末とは？

