¡Ú¶¥ÇÏÍ½ÁÛ¡Û¹âÂ®·èÃå¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¥¹¥ï¥ó£Ó¤ÇÁÀ¤¨¤ë£²Æ¬¡¡½Å»ë¤¹¤Ù¤¤Ï¥Þ¥¤¥ëÀï¤è¤ê1200£í¡¢1400£íÀï¤Ç¤Î¼ÂÀÓ
¡¡£³Æü´Ö³«ºÅ¤È¤Ê¤ëº£½µ¤ÎÃæ±û¶¥ÇÏ¡£¤½¤Î£³ÆüÌÜ¤Ë¤Ï¡¢£Ç£É¥Þ¥¤¥ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Ê11·î23Æü¡¿µþÅÔ¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ì¡¼¥¹¡¢£Ç¶¥¹¥ï¥ó£Ó¡Ê10·î13Æü¡¿µþÅÔ¡¦¼Ç1400£í¡Ë¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡²áµî10Ç¯¤Î·ë²Ì¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢£±ÈÖ¿Íµ¤¤Ï£²¾¡¡¢£²Ãå£²²ó¡¢£³Ãå£±²ó¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¿®ÍêÅÙ¤Ï¹â¤¯¤Ê¤¤¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤Õ¤¿·å¿Íµ¤ÇÏ¤Ê¤É·êÇÏ¤ÎÂæÆ¬¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢ÇÈÍð´Þ¤ß¤Î°ìÀï¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¼ÂºÝ¡¢£³Ï¢Ã±¤Ç¤Ï10Ëü±ßÄ¶¤¨¤Î¹â³ÛÇÛÅö¤¬²áµî10Ç¯¤Ç£µ²ó¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æº£Ç¯¤â¡¢ÇÈÍð¥à¡¼¥É¤¬½¼Ëþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡££Ç£ÉÄ«ÆüÇÕ¥Õ¥å¡¼¥Á¥å¥ê¥Æ¥££Ó¡ÊµþÅÔ¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤Î¾¡¤ÁÇÏ¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥º¡¼¥à¡Ê²´£³ºÐ¡Ë¤¬¿Íµ¤¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤¬¡¢Á°Áö¤Î£Ç£ÉNHK¥Þ¥¤¥ë£Ã¡Ê£µ·î11Æü¡¿Åìµþ¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤Ç¤Ï14Ãå¤È»´ÇÔ¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¤½¤³¤«¤é¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ç¥¤¥ê¡¼ÇÏ»°Ïº¤ÎµÈÅÄ½ç°ìµ¼Ô¤Ï¡ÖÁ°Áö¤ÎÇÔÀï¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ú¡¼¥¹¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤ä¡¢ÍîÅ´¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï³Î¤«¤Ç¤¹¤¬......¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ï²ûµ¿Åª¤ÊÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¡£
¡ÖÀè½µ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿µþÅÔ³«ºÅ¤Ï¡¢ÅÚÆü¤È¤â¤Ë½Â¤Ã¤¿ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¼Ç¤Î²ô¤¬¾¯¤·Èô¤ó¤ÀÄøÅÙ¤ÇºÑ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆüÍËÆü¤Ï¤ä¤ä½Å¤ÎÇÏ¾ì¾õÂÖ¤Ê¤¬¤é¡¢ÎÉÇÏ¾ìÊÂ¤ß¤Î»þ·×¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢º£½µ¤âÅ·µ¤¤¬ÂçÊø¤ì¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢»þ·×¤ÎÂ®¤¤·èÃå¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÅÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥º¡¼¥à¤ÏÂ®¤¤»þ·×¤Ç¤Î·èÃå¤ÏÌ¤ÃÎ¿ô¡£¤Þ¤À¿´¿È¤È¤â¤ËÀ®Ä¹¤ÎÍ¾ÃÏ¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½éµ÷Î¥¤Î¤¦¤¨¡¢»þ·×¤ÎÂ®¤¤ÉñÂæÀßÄê¤Ç¤Ï¡¢ÉÔ°Â¤Î¤Û¤¦¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¥¿¥¤¥×¤¬ÁÀ¤¤ÌÜ¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡£µÈÅÄµ¼Ô¤Ï¤³¤¦Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡ÖµþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤Ï¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤Æ¤«¤é·îÆü¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Ï©È×¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÆ§¤ß¸Ç¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢½ù¡¹¤Ë°ÂÄê¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¡£¤½¤ÎÇÏ¾ì¾õÂÖ¤òÆ§¤Þ¤¨¤ì¤Ð¡¢¥Þ¥¤¥ë¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ëÍÎÏÇÏ¤è¤ê¤â¡¢1200£í¤ä1400£í¤Ç»ý¤Á»þ·×¤Î¤¢¤ëÇÏ¤òÁÀ¤¦¤Î¤¬Àµ²ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢µÈÅÄµ¼Ô¤Ï¤³¤Îµ÷Î¥¤Î½Å¾Þ¤Ç£³¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ëÇÏ¤ò¿ä¾©¤¹¤ë¡£
¡Ö¥¦¥¤¥ó¥Þ¡¼¥Ù¥ë¡Ê²´£¶ºÐ¡Ë¤Ç¤¹¡£Å¸³«¤ÈÇÏ¾ì¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ì¤Ð¡¢Ï¢¼´¤ÏÆ±ÇÏ¤ÇÂç¾æÉ×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥¹¥ï¥ó£Ó¤Î¼´ÇÏ¤È¤·¤ÆÍË¾¤Ê¥¦¥¤¥ó¥Þ¡¼¥Ù¥ë¡¡photo by Eiichi Yamane/AFLO
¡¡£³ºÐ»þ¤Ë¤Ï¼Ç1200£í¤Î£Ç£É¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥º£Ó¡ÊÃæ»³¡Ë£²Ãå¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥ÈÀï¤Î»ý¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï£±Ê¬07ÉÃ£²¡£¼Ç1400£íÀï¤â£´¾¡¡¢£²Ãå£±²ó¡¢Ãå³°£³²ó¤È¤¤¤¦¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¡¢»ý¤Á»þ·×¤Ï£±Ê¬19ÉÃ£³¤È¿½¤·Ê¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥º£Ó¤ò¥¹¥¥Ã¥×¡£¤³¤³¤òÌÜÉ¸¤Ë¡¢£¸·î31Æü¤«¤é½çÄ´¤Ë¾è¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¹¥´¶¤¬»ý¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡¡Á°Áö¤Î£Ç£É°ÂÅÄµÇ°¡Ê£¶·î£¸Æü¡¿Åìµþ¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤Ï£µÃå¤â¡¢¥Ú¡¼¥¹¤ò´Ë¤á¤¿¤³¤È¤Ç¥¥ìÉé¤±¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¿Ø±Ä¤â¾µÃÎ¤Î¤¦¤¨¡£¤³¤Îµ÷Î¥¤Ê¤é¤è¤É¤ß¤Î¤Ê¤¤Î®¤ì¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢¾¡¤ÁÉé¤±¤ò±é½Ð¤Ç¤¤ë»»ÃÊ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ï¥Ê¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢Ê¿¶Ñ¥Ú¡¼¥¹°Ê¾å¤ÇÅ¬ÅÙ¤Ë¾å¤¬¤ê¤òÍ×¤¹¤ëÅ¸³«¤Ë»ý¤Á¹þ¤á¤ì¤Ð¡¢¼«¤º¤È·ë²Ì¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡µÈÅÄµ¼Ô¤Ï¤â¤¦£±Æ¬¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÇÏ¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥·¥ç¥¦¥Ê¥ó¥¶¥Ê¥É¥¥¡ÊÌÆ£³ºÐ¡Ë¤À¡£
¡ÖÁ°Áö¤Î£Ç¶¥»¥ó¥È¥¦¥ë£Ó¡Ê£¹·î£·Æü¡¿ºå¿À¡¦¼Ç1200£í¡Ë¤ÏÇÏ¾ì¾õÂÖ¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ì¤Ð¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¤ä¤ä»þ·×¤òÍ×¤·¤¿°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â£±Ê¬£·ÉÃ£¸¤È¤¤¤¦»þ·×¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ£µÃå¤È·òÆ®¤·¤¿¤Î¤ÏÎ©ÇÉ¡£¥Æ¥ó¤ËÂ®¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤½¤í¤¦¤Ê¤«¡¢½é¤á¤Æ¤Î¼Ç1200£íÀï¤ÇÃæÃÄ¸åÊý¤«¤é¤·¤Ã¤«¤êµÓ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤ÎË»¤·¤¤¶¥ÇÏ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬º£²ó¤ËÀ¸¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡¡½Å¾Þ¾¡¤Á¤ò·è¤á¤¿£Ç¶¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¥ì¥Ó¥å¡¼¡Ê£³·î£¸Æü¡¿ºå¿À¡¦¼Ç1400£í¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÃæÃÄ¤«¤é¤Îº¹¤·ÀÚ¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Á°Áö¤Î·Ð¸³¤«¤é¤Î¹Ô¤µÓ¤ò²ÃÌ£¤¹¤ì¤Ð¡¢º£²ó¤Ï¹¥°Ì¤Ç±¿¤Ù¤ë¤È¸«¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Â®¤¤·èÃå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢Î®¤ì¹þ¤ß¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡£Ç·¥¯¥¤¡¼¥ó£Ã¡Ê£¹Ãå¡££²·î15Æü¡¿Åìµþ¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤Þ¤Ç¤Ï¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤Ç½ª»Ï¥Á¥ã¥«¥Á¥ã¥«¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¥ì¥Ó¥å¡¼¡¢£Ç£Éºù²Ö¾Þ¡Ê10Ãå¡££´·î13Æü¡¿ºå¿À¡¦¼Ç1600£í¡Ë¡¢NHK¥Þ¥¤¥ë£Ã¡Ê16Ãå¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥Û¥é¥¤¥¾¥Í¥Ã¥È¤ÎÇÏ¶ñ¤Ç²¿¤È¤«ÍÞ¤¨¹þ¤à¤È¤¤¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥»¥ó¥È¥¦¥ë£Ó»þ¤Î¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤Ç¤ÏÇÏ¶ñ¤ËÍê¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Æó¿Í±È¤¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¼þ²ó¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢µ¤À¤ÎÀ®Ä¹¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ç1400£í¤Î»þ·×¾¡Éé¤ÏÆ±ÇÏ¤Î»ñ¼Á¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¹¥Å¾¤¹¤ë¸«Î©¤Æ¡£Àä¹¥¤ÎÁÀ¤¤ÌÜ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
¡¡º£Ç¯¤â½©¤Î¥Þ¥¤¥ë£Ç£É¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¹¥¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¥¹¥ï¥ó£Ó¡£¼ÂÎÏÇìÃç¤Î°ìÀï¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢ºÆ¤Ó¹âÇÛÅö¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¤³¤³¤Ëµó¤²¤¿£²Æ¬¤Î²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£