ブルワーズのパット・マーフィー監督が11日（日本時間12日）、本拠でのカブスとの地区シリーズ第5戦の試合前会見に臨み、シリーズ突破へ意気込みを語った。

5試合制の地区シリーズを2勝2敗で迎え、勝ったチームがリーグ優勝決定シリーズ進出が決まる大一番。指揮官が先発マウンドを託したのは、今季30セーブを挙げた守護神・メギルだった。抜擢理由について「投手コーチ陣と私、そしてマット・アーノルド（GM）で部屋に集まって、いろいろな可能性について話し合った。たくさんの要素を考慮した。それで最終的にメギルに決めた。彼は今夜投げる予定だったし、友情の力もある。彼がすべての始まりだった。だから、彼で始めるのが良いと判断した」と語った。

さらに「重要なのは、メジャー経験があって、かつブルペンゲームの先発経験もある選手であること。メジャー初登板の選手を、しかもブルペンゲームで先発させるのは、さすがにリスクが高い。その点で言えば、メギルはメジャーで実績があるし、過去に経験もある。それが彼を選んだ理由の一つだ」とも説明した。

今シリーズは4試合目まですべて初回に失点しているだけに「まず第一に、我々はメギルに自信を持っている」とマーフィー監督。ただ、メギルは守護神ではあるものの8月末に右屈筋を痛め、負傷者リスト（IL）入り。9月末に復帰したばかりで「彼は今シーズン終盤のクローザーを務めていた時のような調子にはまだ戻っていない」と完全復調していないとした。「それでも今夜は良いパフォーマンスを見せてくれると思う。クローザーとしてはまだ戻れていないから、今夜はその役割ではないが、彼を信じているし、そういった要素が今回の決定には影響した」と先発に選んだ要素にも影響しているとした。

その上で2番手以降について「それはまるで方程式のようなものだ。例えば、もし誰かがピンチになれば、その場面に最適な救助役がいる。もし、その投手が乗り切ったら、次のイニングを誰かを考える。前の流れ次第で決める。つまり、もしAならB、違えばCというようなプランを持っている。今季はこういった微妙なバランスを多く乗り越えてきたし、うまくいった。今回も同じようなアプローチになる」と流動的に対応していくとした。

勝てば進出、負ければシーズン終了という一戦だけに選手には「今日負ければ明日はない。だから時にはリスクも必要。選手たちには、やることは変わらないが、成長の余地は持とうと伝えている」とし「思いがけない場面に立たされるかもしれないが、それでも準備はできているし、対応はできるはずだと。それは例えば、いつもより早い代打、慣れていないポジションでのプレーなど。そういうことは起こり得る。理想は、そういった変更なしで勝てることですが、現実的には必要になる場面もあるだろう」と臨機応変に試合に臨んでほしいと語った。

前日は2勝2敗で迎えたマリナーズとタイガースが延長15回の死闘の末、マ軍が勝利し、リーグ優勝決定シリーズ進出を決めた。マーフィー監督は「昨日の試合を観て、今日の自分にもいくつかアイデアが浮かんだ」と参考になったと振り返り「結果を出そうとしすぎて、1球1球に集中できてない選手がいたりするんだ。言うのは簡単だけど、こういう試合で一番悪い結果は負けることじゃない。一番悪いのは、自分の集中を見つけられなかった、正しいメンタルになれなかったっていう後悔だと思う。それはただの敗戦よりも辛いことかもしれない」と指摘。

続けて「良いプレーをしても負けることはある。でも、自分のベストを引き出せなかったっていう後悔、それだけは避けたいね」と後悔することなく思い切りプレーして欲しいと選手たちに呼びかけた。