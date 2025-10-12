◇プロ野球パ・リーグCSファーストステージ 日本ハム 2-0 オリックス(11日、エスコンフィールドHOKKAIDO)

日本ハムはオリックスとのCS初戦に完封勝利。ファーストステージ突破に王手をかけました。

初戦の日本ハム打線では、郡司裕也選手が躍動。第1打席ではフェンス直撃の2塁打を放ち先制点に貢献すると、第2打席では貴重な追加点となるソロHRを放ちました。

お立ち台に呼ばれた郡司選手は、HRの打席について「前を打つ4番の清宮(幸太郎)くんが情けないゲッツーを打ちまして。全然4番らしいバッティングができてなかったので、代わりに4番らしいバッティングをしてやろうと思って打席に入りました」と語り、ファンの笑いを誘います。この場面は、先頭のレイエス選手がヒットで出塁するも、続く4番・清宮選手が併殺打に倒れた2アウト走者なしの場面でした。

自らも言及した“4番”については「昨日記者会見でボスが『4番清宮くんね』って言って、『あっ俺じゃないんだ』と思ったんですけど」と笑顔。続けて「打順は関係ないんで。常に4番の顔して打席には立ってます」と頼もしい言葉を口にしました。

最後に2戦目への意気込みを聞かれると、真剣な表情を見せた郡司選手。「散々4番の顔とか言ってますけど。状況ごとに自分が何ができるか考えて、仕事を全うしたいなと思います」と語り、ファンからもさらなる声援があがりました。

先に2勝したチームがファイナルステージの地となる福岡へ。郡司選手の2戦目の躍動にも期待がかかります。