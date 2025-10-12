¤ê¤ó¤«¤¤Àþ¤Î¿··¿¡Öºë¶Ì¡×¤Ë½Ð¸½¡ª ¡Ö¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Í¤§¡×¡ÖÀÎ¤ÎÀî±ÛÀþ¤Ï¡Ä¡× ¤¿¤ÀÊÑ²½¤Ëµ¤ÉÕ¤¤Ë¤¯¤¤¡©
¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤Î¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ð¤«¤ê¡©
¡¡2025Ç¯10·î1Æü¡¢ÅìµþÎ×³¤¹âÂ®Å´Æ»¡Ê¤ê¤ó¤«¤¤Àþ¡Ë¤Î¿··¿71-000·ÁÅÅ¼Ö¤¬±Ä¶È±¿Å¾¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú4Î¾¤ÎÅÅ¼Ö¤ËÀÜÂ³¡Û½ªÅÀ¤ËÅþÃå¤·¤¿71-000·ÁÅÅ¼Ö¡Ê¼Ì¿¿¡Ë
¡¡¤ê¤ó¤«¤¤Àþ¤ÏÁê¸ßÄ¾ÄÌ±¿Å¾¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëJRºëµþÀþ¡¦Àî±ÛÀþ¤âÁö¤ê¤Þ¤¹¡£Ä¾ÄÌÀè¤ÎÏ©Àþ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¾èµÒ¤Ë¤Ï¡¢¤ê¤ó¤«¤¤Àþ¤Î¿··¿¼ÖÎ¾¤¬¤É¤¦±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¼ÂºÝ¤Ë¾è¼Ö¤·¤Æ³Î¤«¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡71-000·Á¤Ïº£²ó¡¢2ÊÔÀ®¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤Á¡¢½éÆü¤Î10·î1Æü¤ÈÍâ2Æü¤Ï1ÊÔÀ®¤À¤±¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2Æü¤È¤â¡¢Í¼Êý¤«¤é½Ð¸Ë¤·¤ÆÌë´Ö¤ËÌá¤ë¤È¤¤¤¦±¿ÍÑ¤Ç¡¢ºëµþÀþ¡¦Àî±ÛÀþ¤Ï1±ýÉü¤À¤±¤Î±¿¹Ô¤Ç¤·¤¿¡£10·î3Æü¤«¤é¤Ï2ÊÔÀ®¤È¤â±Ä¶È±¿Å¾¤Ë½¢¤¡¢ÆüÃæ¤â±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡É®¼Ô¡Ê¼ÆÅÄÅì¸ã¡§Å´Æ»¼ñÌ£¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë¤Ï10·î3Æü¤ÎÆüÃæ¡¢71-000·Á¤Î²¼¤ê²÷Â®ÅÅ¼Ö¤Ë¿·½É¤«¤é¾è¼Ö¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅÅ¼Ö¤Ï¡¢¤ê¤ó¤«¤¤Àþ¤Î¿·ÌÚ¾ì¤«¤éºëµþÀþ¡¦Àî±ÛÀþ¤ò·ÐÍ³¤·¤ÆÀî±Û¤Þ¤ÇÁö¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¿·½ÉÅþÃå¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢²÷Â®¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤ÆºÂÀÊ¤ÏËä¤Þ¤ê¡¢Î©µÒ¤Çº®¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾èµÒ¤Ï³°²ó¤ê¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤äÇã¤¤ÊªµÒ¤Î¤Û¤«¡¢Í¼Êý¤Ë¶á¤¤»þ´ÖÂÓ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢²¼¹»¤Î³ØÀ¸¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿·ÌÚ¾ìÊý¤Î10¹æ¼Ö¡ÊºÇ¸åÈø¼ÖÎ¾¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¾èÌ³°÷¼¼ÉÕ¶á¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤È»×¤·¤¾èµÒ¤¬¿ô¿Í¾è¼Ö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂçÂ¿¿ô¤Ï°ìÈÌ¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Ç¤¹¡£ÎÙ¤Î9¹æ¼Ö¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤È¡¢¼åÎäË¼¼Ö¤Î¤¿¤á¤«¾èµÒ¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¼ÖÆâ¤ÎÍÍ»Ò¤ò´Ñ»¡¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿·½É¤ò¤Ï¤¸¤áÂ¿¤¯¤Î±Ø¤Ç¤Ï¡¢¥Û¡¼¥àÃ¼¤Ë¥«¥á¥é¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¤òÊú¤¨¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ñ¤¬¤¢¤ê¡¢¿··¿¼ÖÎ¾¤ò¼Ì¿¿¤Ë¼ý¤á¤ë»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÈÌ¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Ï°ã¤¤¤Ëµ¤ÉÕ¤±¤ë¤«¡©
¡¡71-000·Á¤Ï¡¢ºëµþÀþ¡¦Àî±ÛÀþ¤Ê¤É¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëJRÅìÆüËÜ¤ÎE233·Ï¤ò´ð¤Ë¤·¤ÆÂ¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ÅÍÍ¤ò¶¦ÄÌ²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±¿Å¾¤äÊÝ¼é¤Ê¤É¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÇÛÎ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤æ¤¨¤Ë71-000·Á¤ÈE233·Ï¤È¤Î°ã¤¤¤âºÙ¤«¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤°ã¤¤¤Ç¤Ï¡¢¼ÖÂÎ¤Î¿§¤¬°Û¤Ê¤ë¤Û¤«¡¢ÆâÁõ¤ÏºÂÀÊ¤ä¾²¤Î¿§¤Ë°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤Ä¤ê¼ê¤ä¼ê¤¹¤ê¡¢²ÙÃª¡¢¼Ö°Ø»Ò¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÎÍÌµ¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ÆâÁõ¤ÎºÙ¤«¤ÊÉôÊ¬¤â°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢±Ø¤ä¼ÖÆâ¤¬º®¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¼ÖÂÎ¤Î¿§¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ºÂÀÊ¤ä¾²¤Î¿§¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢´Ø¿´¤¬¤Ê¤¤¤È¿··¿¼ÖÎ¾¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢²¼¼Ö¸å¤Ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¡¢½ÐÈ¯¤·¤Æ¤¤¤¯71-000·Á¤ò¥Û¡¼¥à¤«¤é»£±Æ¤¹¤ë¿Í¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿··¿¼ÖÎ¾¤À¤Èµ¤ÉÕ¤¤¤¿¿Í¤â¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¿·½ÉÈ¯¤Î»þÅÀ¤Ç¤ÏÎ©µÒ¤Çº®¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿Îó¼Ö¤â¡¢ÅÓÃæ¤ÎÃÓÂÞ¡¦ÀÖ±©¡¦ÂçµÜ¤Ç¾èµÒ¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¾èµÒ¤Î¿ô¤Ï¤·¤À¤¤¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢Àî±Û¤Ë¶á¤¯¤Ê¤ë¤È¤è¤¦¤ä¤¯¶õÀÊ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢ºÂÀÊ¤Î¿§¤ä¼ÖÆâ¤ÎºÊÌÌ¡ÊÏ¢·ëÌÌÂ¦¡Ë¤Î¿§¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Àî±ÛÀþÆâ¤Ç¾è¼Ö¤·¤Æ¤¤¿ÍøÍÑ¼Ô¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¼ÖÆâ¤ò¸«²ó¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Æ¡¢ÉáÃÊ¤È¤Ï°ã¤¦¡Ö°ÛÊÑ¡×¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡É®¼Ô¤Î¶á¤¯¤Ë¾è¤ê¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿Ï·É×ÉØ¤Ï¡¢¡Öº£¤ÎÀî±ÛÀþ¤ÎÅÅ¼Ö¤Ï¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Í¤§¡£ÀÎ¤ÎÀî±ÛÀþ¤Ï¡Ä¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÏÃ¤òÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¤´¼ç¿Í¤â¡¢¡Ö°ÛÊÑ¡×¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿1¿Í¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ÅÅ¼Ö¤Ï½ªÅÀ¤ÎÀî±Û¤ËÃå¤¯¤ÈÀÞ¤êÊÖ¤·¿·ÌÚ¾ì¹Ô¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿·¼Ö¤Ë¥½¥ï¥½¥ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Ï¿··¿¼ÖÎ¾¤Ë´Ø¿´¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡71-000·Á¤Ïº£¸å¡¢2027Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Ë·×8ÊÔÀ®80Î¾¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£