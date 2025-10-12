美女たちの“秋コーデ”をイッキ見！ キムタク×静香の長女はレアなミニスカコーデ
暑い夏が過ぎ去り、短い秋がやってきた。秋と言えば、汗ばむ暑い日もあれば、肌寒い日もあり、ファッションは悩みの種だ。今回はそんな秋の季節を存分に楽しむ、女性芸能人の「秋コーデ」をインスタグラムからまとめた。
【写真】女性芸能人たちのかわいらしい秋コーデをチェック！
■森香澄
先週の『オールスター感謝祭’25秋』（TBS系）の生放送に出演した元テレビ東京アナウンサーでタレント・森香澄は「昨日はオールスター感謝祭ありがとうございました！」「もうすっかり秋ですねえ 10月も毎日いろんなお仕事させていただけることに感謝です」とつづり、水色のYシャツに濃紺のカーディガンを重ねた秋コーデを披露している。
この投稿にファンからは「可愛いが止まらない」「女高生かと思った」「透明感スゴい」「あざといの極致」「これは反則」といった称賛が寄せられている。
■村重杏奈
元HKT48で、現在はバラドルとして引っ張りだこの村重杏奈は、「ほぼ足です！ 村重です！」「夏が苦手でこのくらい涼しくなるとめちゃくちゃ元気！ ほぼ鈴虫！！」とつづり、秋コーデを披露。足元は元気にショートパンツで肌を見せているが、トップスは白のシャツにレザーの黒ジャケットを羽織り、秋らしさを演出している。
この投稿にファンからは「似合ってる」「かわいい」「美脚」「スタイルいい」「どタイプ」などのコメントが寄せられている。
■若月佑美
元乃木坂46で女優の若月佑美は「October 10月になりました」と秋コーデに身を包んだ姿を公開。黒のトップスに、秋らしさを感じさせる赤×黒のタータンチェックのスカート、同じ柄のハットを着用した姿を公開した。
この投稿には「フェミニンで可愛い」「似合う」「素敵」「秋っぽい！」「チェックスカートの秋の色が素敵」「若さま（編集部注・若月の愛称）の肌の白さと秋の色がぴったり！」などといったコメントが寄せられている。
キムタク＆静香の長女はレアなミニスカ姿で「ドキドキしますね」
■Cocomi
木村拓哉と工藤静香の長女で、モデル、フルート奏者のCocomiは、「今年の秋はスカート履こうかな、なんて思い、勢いで買ってしまいました」とプリーツのミニスカート姿で佇む自身を鏡越しに撮影した写真を公開。Tシャツにミニスカート、黒のブーツ、黒のキャップのコーデを披露している。
Cocomiは「太ももがスースーする。。。でも可愛い。。。」とつづり、「ほぼ毎日ジーンズなのでドキドキしますね」と、珍しいミニスカ姿への気恥ずかしさをつづっている。
■山本彩
元NMB48のメンバーで、現在はシンガーソングライターとして活動する山本彩は、「珍しく今日のわたし」といい、全身ブラックの秋コーデを公開。透け感のある黒のトップスに黒のパンツというシックな組み合わせで、ベージュのバックを肩からかけている。
ハッシュタグで「＃最後のポーズはよくわかりません（笑）」と添えているとおり、3枚目では首を傾げる不思議なポーズを取っている。そんな山本のこの日のコーデに、コメント欄には、「大人コーデでお綺麗」「国宝級の美しさ」「かわいすぎる！」「ファッション良い」といった声が寄せられていた。
■ローラ
モデル、タレントで、今年3月に実母の故郷・新潟県で農業を行うことを表明したローラは、モードな「秋の装い」を披露した。
ジャケットと、深いスリットが入った黒いロングスカートを合わせた秋コーデで、「朝起きると、ほんのり冷たい空気がお部屋に入ってくる」「太陽の光が秋の太陽に感じる」と季節の変化を報告している。ロケーションは日本の古民家のようだが、その場に立つだけでモードな雰囲気に一変させるローラのコーデには、コメント欄に「かっこいい」「ドキッとくる」「美しすぎます」「素敵な女性」といった称賛が多数寄せられていた。
引用：「森香澄」インスタグラム（＠mori_kasumi_）
「村重杏奈」インスタグラム（＠hktanna4848）
「若月佑美」インスタグラム（＠yumi_wakatsuki_official）
「Cocomi」インスタグラム（＠cocomi_553_official）
「山本彩」インスタグラム（＠sayaka__714）
「ローラ」インスタグラム（＠rolaofficial）
