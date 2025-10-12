18歳のエステバンが韓国戦で2ゴールを決めた

イングランド1部チェルシーに所属する18歳のMFエステバン・ウィリアンがブラジル代表でも輝きを放った。

10月10日に行われた韓国代表との国際親善試合で2得点を決めて5-0の勝利に貢献し、現地メディアやカルロ・アンチェロッティ監督から称賛を浴びた。

前線の右サイドで先発したエステバンは前半13分、MFブルーノ・ギマランイスのスルーパスに抜け出して先制ゴールを記録すると、後半2分にはDFキム・ミンジェのミスを見逃さずに、ボールを奪い取ってそのまま追加点。FWヴィニシウス・ジュニオール、FWロドリゴ・ゴエス、MFマテウス・クーニャとともに形成した強力なカルテットで韓国の守備陣に牙を向いた。

ブラジルの名門パルメイラスで16歳の時にプロデビューを飾ったエステバン。今年7月のクラブ・ワールドカップ準々決勝では、大会後の加入が決まっていたチェルシーを相手にゴールを決めて一躍話題となった。そして、8月にチェルシーでプレミアリーグデビューを果たし、ここまで6試合で1得点1アシスト。タレント揃いのチームの中でも確かな存在感を示している。

ブラジルメディア「ge.globo」による韓国戦の選手採点で、エステバンはロドリゴ、ヴィニシウスと並ぶトップタイの「8点」を獲得。「目覚ましいパフォーマンス。1点目は試合の流れを的確に読み、巧みな動きでディフェンスの背後を突いた。2点目は集中力を切らさず、プレッシャーをかけてボールを奪い、フィニッシュを決めた。パスやクロスも積極的に供給していた」と絶賛されていた。

また、英メディア「フットボール・ロンドン」によると、ブラジルを率いるアンチェロッティ監督もエステバンを高く評価していた。指揮官は同じく2得点のロドリゴについて「チームとしてのパフォーマンスがとても良かった。なぜなら、ロドリゴが本当に素晴らしいを試合をしたからだ」と名指しで称えたその流れで「エステバンも同様に素晴らしい試合をした。このチームの前線には多くの多様性や攻撃の解決策がある。今日は選手のこのクオリティーで我々にアドバンテージがあった」とセレソンが誇る優れたアタッカーの一人として言及した。出番が再び回ってくるようであれば、14日に対戦する日本代表にとっても脅威の存在となることは間違いないだろう。（FOOTBALL ZONE編集部）