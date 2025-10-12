2,980円でいいの！？【ハニーズ】40・50代の毎日服に♡「褒められブラウス」

毎日の着こなしに頼れる1枚を探しているなら【ハニーズ】を要チェック。着るだけで上品感と華やかさを与えてくれる「褒められブラウス」が、驚きの価格で登場。40・50代の大人が求めるきちんと感があり、オフィスや週末のお出かけなど幅広く着回しできそう。ワードローブの即戦力として活躍するはず！

さりげないフリルと繊細なピンタックでキレイ見え

【ハニーズ】「【褒められ】フリルピンタックブラウス」\2,980（税込）

お仕事でも映える控えめフリルデザインが魅力のピンタックブラウス。肩周りのフリルが顔周りをふんわり彩り、縦ラインのピンタックがすっきりとした印象を演出。袖口にはギャザーが入り、動くたびにさりげない表情をプラス。甘すぎないので、40・50代の大人も取り入れやすい1枚です。オフィススタイルにはもちろん、カジュアルなボトムスと合わせれば休日コーデにもすっとなじみます。

ピンタックブラウス × フェザー調素材スカートでつくる褒められコーデ

ピンタックブラウスにフェザー調素材のナロースカートを合わせて軽やかに。ミント × オフホワイトの淡い配色とスカートのふんわりとした素材感が、動くたびに女性らしさをプラス。足元は黒パンプスで引き締めて、大人のきちんと感もしっかりキープ。オフィスでも褒められそうな、キレイ見えコーデに仕上げて。

いつものコーデをワンランク格上げするボウタイブラウス

【ハニーズ】「【褒められ】パールリング付きボウタイブラウス」\2,980（税込）

首元のボウタイにメタルリングをあしらった華やかなブラウス。光沢感のあるパール風ビーズ付きのリング、上品なボウタイデザインが高見えポイント。ふんわりとしたシルエットと落ち感のあるツイル素材で、体のラインを優しくカバーしてくれそう。40・50代が求める洗練感もあり、オンオフ問わずにヘビロテできる予感大。リングは取り外し可能なので、シーンに合わせて印象を変えられるのも嬉しいポイント。

ボウタイブラウス × スラックスでつくる上品モノトーンコーデ

アイボリーのボウタイブラウスに、黒のカーディガンをさっと羽織って品良く格上げ。タックイン × 細ベルトでマークすることで、メリハリのあるシルエットに。ボトムスはグレーのセンタープレスパンツで落ち着きときちんと感を演出。ビットローファーとレザー調バッグで全体をキリッと引き締めれば、オフィスにも休日のお出かけにもマッチする上品モノトーンコーデが完成します。

writer：小沢 鳴子