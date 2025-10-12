10月2日から2日間にわたり香川県を訪問した秋篠宮妃紀子さまと次女・佳子さま。初日は「瀬戸内国際芸術祭2025」の会場を視察し、翌日にはハンセン病療養所「大島青松園」で元患者らの慰霊碑に拝礼した。

【写真】佳子さまが着用して話題となった、赤い花をモチーフにしたデザインのイヤリングほか

その香川訪問初日に、佳子さまが着用した赤い花をモチーフにしたデザインのイヤリングが注目を集めている。香川県高松市のデザイン制作会社｢tao.｣が運営するオンラインショップで販売されている商品とみられ、訪問直後には「売り切れ」と表示された。

佳子さまは、地方訪問のたびにその土地ゆかりの工芸品を着用することで知られる。鳥取県では日南町の寄木細工を用いたイヤリングとバレッタを、石川県では輪島塗のアクセサリーを、さらに岐阜県では美濃焼のイヤリングを選んだ。いずれも日本の伝統品を現代風にアレンジしたものだ。

佳子さまの着用をきっかけに商品が完売する"佳子さま売れ"は、ファッション業界にとって大きな励みとなっている。実際、着用後に販売メーカーの売り上げが急増するケースも少なくない。

左胸に眞子さま、袖に紀子さまのお印が……

注目されるのはアクセサリーだけにとどまらない。8月22日、皇居で開かれた第9回アフリカ開発会議（TICAD9）の茶会で佳子さまが着用した振袖が話題を集めていた。一見、涼しげな夏振袖だが、紀子さまのお印・檜扇菖蒲、佳子さまのお印・ゆうな、そして眞子さんのお印・木香薔薇が描かれているように見える。

「お印」とは、各皇族方に定められている植物や花などのモチーフのことだ。もともとは身の回りの持ち物や調度品に使う目印として定められたもので、現在では、その皇族を象徴するシンボルとしても使われている。

佳子さまの振袖には夏草があしらわれ、左胸に眞子さんのお印である木香薔薇、裾に佳子さまのお印であるゆうな、そして袖に紀子さまのお印である檜扇菖蒲がさりげなく描かれているようなのだ。

佳子さまと眞子さんの姉妹仲の良さはよく知られている。眞子さんが小室圭さんとの結婚延期に揺れていた時、最も近くで支え続けたのが佳子さまだった。眞子さんが皇室を離れて以来、2人は一度も再会できていないが、佳子さまは眞子さんの"おさがりのドレス"を身につけて公務に臨むなど、今も変わらぬ姉妹の絆を感じさせる。この振袖にも、2人の"離れていても通じ合う思い"が映し出されているのかもしれない。

宮内庁は、佳子さまがこの振り袖を選んだ理由や｢お印｣について、「承知しておりません」（総務課報道室）と回答した。

今後も佳子さまのファッションから目が離せない。