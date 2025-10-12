2025年10月9日、京都市にあるパナソニックホールディングスの迎賓施設「松下真々庵」を訪れ、工芸品を鑑賞された秋篠宮家の次女・佳子さま。

友禅の技法で人間国宝の認定を受けている森口邦彦氏が手掛けた「位相井桁格子文」をご覧になり、「ずっと見ていたくなる引き込まれるデザインですね」など感想を述べられたという。

赤いワンピースでクラシカルな装い

作品をご覧になった際、佳子さまは深みのある赤いワンピースにゴールドのイヤリングをお召しになり、クラシカルな装いをされていた。

ブラウンのバッグやヒールでワンピースの鮮やかさを抑え、落ち着いた雰囲気に。また、ワンピースのベルトが、ウエストマークとしてシルエットにメリハリをつけ、Vネックがほどよく肌をみせているので、抜け感を演出している。

京都の先染め織物「西陣織」の生地を使用したバレッタ

ヘアスタイルは髪をまとめ、2本の赤いバレッタをつけられていた。三角形が並んだ幾何学模様の、このバレッタは京都の先染め織物「西陣織」の生地を使っている可能性がある。

バレッタは「京都aturae」というネットショップで販売する「Kimonoバレッタ【京都/西陣織】着物や和装に似合う髪飾り・ヘアアクセサリー［金銀糸入り鱗柄］」（3850円・税込）という商品と推測され、ネットショップでは、佳子さまがつけられた「赤」は「在庫なし」になっており（11日現在）、またしても"佳子さま売れ"によるものとみられる。

日本工芸会の総裁を務めている佳子さまは、その土地で作られたアクセサリーを身につけられることが多く、今回は京都の伝統的工芸品という点と、鑑賞された着物に合わせて、「西陣織」のバレッタを選ばれたのかもしれない。

レトロ風のコーデに"和"のアクセサリーを合わせた、和洋折衷のスタイルから、伝統的な作品へのリスペクトが感じられた。