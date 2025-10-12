「競争に勝ちきれなかったエリート」が社会正義や道徳を主張している？…「エリートの過多」が生み出した社会的対立とは

人種差別、経済格差、ジェンダーの不平等、不適切な発言への社会的制裁…。

世界ではいま、モラルに関する論争が過熱している。「遠い国のかわいそうな人たち」には限りなく優しいのに、ちょっと目立つ身近な他者は徹底的に叩き、モラルに反する著名人を厳しく罰する私たち。

この分断が進む世界で、私たちはどのように「正しさ」と向き合うべきか？

オランダ・ユトレヒト大学准教授であるハンノ・ザウアーが、歴史、進化生物学、統計学などのエビデンスを交えながら「善と悪」の本質をあぶりだす話題作『MORAL 善悪と道徳の人類史』（長谷川圭訳）が、日本でも刊行された。同書より、内容を一部抜粋・再編集してお届けする。

「ポリティカル・コレクトネス」

ウォーク（WOKE)運動もまた、西側の覇権国であるアメリカ合衆国で始まった。西洋の文化的灯台あるいは危機の最前線として、現在の社会的あるいは知的風景を特徴付ける亀裂や混乱が、極めて激しく、特に悪質なヒステリーとともに出現する場所が北米だ。敵対者からは、ウォーク運動は自由と法治国家の黄金時代の絶対的な終わりを伝える最後ののろしと呼ばれている。

だが実際には、私たちの文化や言語や思考の地下室に隠された（象徴的な意味での）死体を見つけて片付ける努力は、何一つ新しいことではなく、現代社会に巣くい、ジャーナリストをはじめとした文筆家の飯の種となっている「ポリティカル・コレクトネス」という名の亡霊の現れに過ぎない。

ポリティカル・コレクトネスという問題と課題は、依然として存在している。現代社会は発展していればしているほど、融通が利かなくなり、変化が難しくなる。その状態が続けば続くほど、不平等を政治の力で撃退するのも困難になる。そして、この状態は今後も長く続くと考えるに値する兆候がいくつも見つかっている。ところがその一方では、指をパチンと鳴らすだけで不平等を根絶できると思えるほどの富が蓄積されているはずなのだ。

世界はいったいどうしてしまったのか？そこまでして世界の進歩を妨げようとするのは、どんな腹黒い連中なのだろう？なぜサイレント・マジョリティはその状態を受け入れているのか？

「道徳的に正しい言葉遣い」

指を鳴らすだけでは公正な状態を実現できないことからくる無力感が募ると、頑固な制度やこびりついた習慣や動かしにくいインフラストラクチャーではなく、比較的簡単に改革できる何かをいじる誘惑に駆られる。都会派のエリートにとっては、言語がまさにそのような何かだ。

外国語を専攻する大学生でさえ最初の学期で学ぶように、言語は思考を形成する。もし、おぞましいほどの不公正に囲まれていながら誰一人として武器を手に立ち上がろうとしないのであれば、私たちは有害なイデオロギー的思考パターンにとらわれていることになる。そこからの逃げ道は、自分で探すしかない。

加えて、アヘン窟さながらに魅惑的で、感覚を麻痺させる、心地よい文化産業という麻薬が、大多数の人々を受動的な状態に縛り付けている。教養層にとって、今後はいわば社会の上部構造（言語・象徴）が文化的な戦いの主戦場になる。そのうち、まるで鳥類の名付け方が生死を決める大問題であるかのように、鳥の名前が差別的だと議論されかねない。

このような言語的・象徴的な領域への焦点の移動は、ほとんどの場合で社会の不平等を最初に見つけるのは先進性を重視する知識人であるという現実によってさらに加速される。なぜなら、彼らにとって社会の病気を発見して名付けること以上の名誉はないからだ。知識人たちは、職業柄、奇抜な新語を提唱しやすい立場にあり、人々に難解な新語を披露しては、「道徳的に大切なことだから受け入れろ」と迫る。誰もがしょっちゅうニューヨーク大学の廊下を行き来して、つねに最新の道徳用語を仕入れられるわけではないというのに。

その結果として必然的に、新しい言葉をつねに正しく使うことを求める側と、いつも一方的に言葉遣いを矯正および非難されていると感じる側の二極化が進む。しかしこの問題は、文化エリートの言語を道徳的な母語として吸収する次の世代が成長してくることで、時間とともに部分的に解消されていく。

ただしこの世代でも、同じ現象が新たに繰り返されることになる。ポリティカル・コレクトネスやウォーク運動は、文化を進歩させる重要な原動力であると同時に、（多数派にとっては）とんでもない迷惑でもあるのだ。この隔たりをなくす和解的な-そして最終的な-解決案はまだ見つかりそうもない。

エリート層の娯楽

特に社会から取り残されたエリートにとって、社会正義を声高に求めることは魅力的だ。進歩的な新語が社会におよぼす破壊力が、自らの社会的地位に対する失望のはけ口となるからだ。

特定の社会では、構造的・人口統計的な理由から「エリートの過多」が生じることがある。最高の教育を受け、期待に押しつぶされそうになっている若者たちが大量に、大いなる希望を胸に、輝かしい卒業証書を手に、大人の世界にやって来て、それまで長いトンネルの先に見えていた光が莫大な金銀財宝ではなく、向かって来る電車のヘッドライトであったことを悟る。自分の力を証明しつづける過酷な競争には回し車のハムスターのように終わりが訪れない。競争相手も自分と同じように最高の教育を受けているのだから終わるはずがない。

しかもエリート大学の卒業証書さえ手に入れれば、平均より1桁も2桁も多い収入が確実に手に入るという話も、ひどい誇張であったことが明らかになる。優良で高給な仕事の数には限りがあるから、ほとんどのエリートがあぶれる。そしていつしか、この社会は根本的に間違っているという印象が生まれるのだ。

しかし「最高の条件を兼ね備えているにもかかわらず、期待していたほどの成功を収められなかった私は、妬みと憤りに駆られている」と告白したところで、団結や共感が得られるわけがない。だからその代わりに、自分を「虐げられている人々の代弁者」と位置づけ、自分のためではなく、あくまで虐げられている人々のために、破壊的なパロールを用いて社会の完全な再構築を要求するようになるのだ。

その際、いわば2次的な利益として、編集局や法律事務所など、喉から手が出るほど欲しかったポジションをめぐって競い合っていた相手を（たとえばその相手が自分とは違ってSNS「X」のプロフィール欄に弱者のために闘っていると書いていなかったがゆえに）出し抜くことができるのなら、それに越したことはない。

裕福な白人のあいだでは、この状況がある種の心理ドラマに発展していて、そこでは実在する社会の不平等に対してこの上なく自責の念を抱いている人々と、そうした不公正にはあまり注意を払わずに現状のまま暮らしていこうとする人々の2つの陣営が対峙している。そして少数の黒人知識層がそのどちらかの陣営に与する構造ができあがっている。その際、社会的に弱い立場にある人々の物質的な状況は……何も変わらない。

