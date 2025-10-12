長澤まさみ“国宝級美脚”で『ar』カムバック 反響相次ぐ「変わらない美しさ」「本当に2025？」
俳優・長澤まさみのマネージャーによるXが、12日までに公開。10日発売のファッション誌『ar』11月号（主婦と生活社）の表紙を飾ったことを報告した。
【写真】これぞ国宝級美脚！圧巻スタイルを披露した長澤まさみ
同誌の“伝説の表紙”をいくつも飾った長澤がカムバック。常に進化し続けている長澤の美・ボディ・ヘア・肌の秘密をぎゅぎゅっと凝縮した。リアルに愛用しているアイテムやボディキープ3ヶ条など、圧倒的ミューズの美容を語っている。
ミニスカートやボディスーツから、国宝級の美脚が輝く極上カットが満載。最上級の「自然体な長澤まさみ」が詰まった8ページとなっている。
表紙カットに、ファンからは「変わらない美しさ」「本当に2025？ってなった。かわいすぎる」「進化し続ける」などといった感想が相次いで寄せられている。
【写真】これぞ国宝級美脚！圧巻スタイルを披露した長澤まさみ
同誌の“伝説の表紙”をいくつも飾った長澤がカムバック。常に進化し続けている長澤の美・ボディ・ヘア・肌の秘密をぎゅぎゅっと凝縮した。リアルに愛用しているアイテムやボディキープ3ヶ条など、圧倒的ミューズの美容を語っている。
ミニスカートやボディスーツから、国宝級の美脚が輝く極上カットが満載。最上級の「自然体な長澤まさみ」が詰まった8ページとなっている。
表紙カットに、ファンからは「変わらない美しさ」「本当に2025？ってなった。かわいすぎる」「進化し続ける」などといった感想が相次いで寄せられている。