帝国ホテルなど「日本のホテルブランドはダメ」…札幌には無い、海外富裕層を惹き付ける外資系ホテルブランドの必要性

今や世界的なスキーリゾート地となった北海道ニセコ。

世界中の富裕層スキーヤー・スノーボーダーを惹き付ける魅力は一体何なのか。なぜ観光・レジャー産業が大打撃を受けたコロナ禍下でも、ニセコだけが投資・開発され続けたのか…。そこには「客数より収益、消費より投資」が回す、新しい経済の姿があった。

国内外リゾート・富裕層ビジネス・地方創生にまで精通した著者が、ニセコの今と未来を徹底解説。2020年刊行『なぜニセコだけが世界リゾートになったのか』を一部抜粋・再編集してお届けする。

札幌に5つ星ホテルはない

札幌は言わずと知れた北海道の中心都市で、人口約200万人の大都会だ。並みの地方中核都市ではない。市内には観光地が多数あり、繁華街も有名であり、食の豊富さはいうまでもない。

実はスキーリゾートとしても有数であり、札幌国際スキー場やサッポロテイネスキー場などがあり、札幌藻岩山スキー場やさっぽろばんけいスキー場は市中心部から車で約20分という近さだ。最も遠い札幌国際スキー場でも車で約1時間だ。

このように札幌は誰もが認める観光都市であり、観光客向けの宿泊施設も数多くあるのだが、実は札幌には富裕層向けの高級ホテルがない。ミシュランガイド北海道（2017年度）でも札幌に5つ星ホテルはなく、北海道内にはヒルトンニセコビレッジを含め7軒ある4つ星ホテルも、札幌市内にはJRタワーホテル日航札幌の1軒しかない。

日本のホテルブランドではダメ

外資系ラグジュアリーブランドホテルもない。リッツ・カールトンやパークハイアットはむろん、シェラトンやヒルトンも今のところない。唯一、新札幌にあったシェラトン札幌は、新札幌という立地の悪さもあり、2014年10月に撤退、スマイルホテルグループに売却され、現在はエミシア札幌となっている。日本国内の他の主要都市やリゾート地と比べても、札幌のホテルグレードは見劣りする。

むろん、函館や小樽、旭川、帯広にもこうした世界ブランドのホテルは見当たらない。少なくとも国際的な知名度と安心感があるヒルトン、シェラトンクラスの高級ホテルが札幌にあれば、安心して泊まろうとする外国人観光客は多いのではないだろうか。

日本にも帝国ホテル、ホテルオークラ、プリンスホテルや東急ホテルなど素晴らしいホテルがあるのはもちろん知っている。しかし、日本のホテルブランドではダメなのだ。外資系メジャーのブランドという点が彼らにとって安心な宿泊施設であり、ポイントとなるのだ。

