「子どもたち、私のことは忘れて」…3歳の双子を残して収監された「母」が死の淵に立っても貫き通した「信念」

悪臭と恐怖に満ちたイランのエヴィーン刑務所。イランの首都テヘラン北部に位置し、主に政治犯・思想犯が収容される。そこで繰り返されるのは、看守による鞭打ち、性的虐待、そして囚人の昼夜の感覚を奪う「白い拷問」。囚人の中には、思想犯・政治犯として不実の罪で逮捕された女性たちも多い。

13回の逮捕と5回の有罪判決にも屈せずに「自由」を目指し闘い続け、獄中でノーベル平和賞を受賞したナルゲス・モハンマディによって明かされる、その非人道的な所業の実態とは…。

全世界で出版されている禁断のノンフィクション『白い拷問』（翻訳：星 薫子）より、一部抜粋・再編集してお届けする。

恐怖と自責の念

大切なわが子、アリとキアナのことは考えないようにした。ふたりの不在は耐えがたかった。心のなかに彼らの名前が浮かんでくると、立ち上がって、その場で走るように足を動かした。じっとしていたら悲しみに飲み込まれてしまいそうだった。

子どもたちもきっとこのつらさを乗り越えられると信じていた。子どもたちが私を忘れてくれますように、と神に祈った。子どもたちの口に「ママ」という言葉がのぼりませんように、と祈った。

アリとキアナと朝から晩まで一緒に過ごしてきた私は、ふたりのことを考えるだけで、ふたりの名前を思うだけで、逃げ出したくなるくらい怖くなった。

初めて自分を責めたのはイシュラタバードの独房にいるときだった。自分の信念や決意が足りないのだと思った。意志が強ければこんなことにはならなかったはずだと思った。自分がオープンで社交的で幸せな人間なのがいけない、とも思った。

もう少し家にひとりでいるのが好きで、孤独に対する耐性があったのなら、もっと楽にこの独房をやり過ごせただろう、これほどつらくなかっただろう、と自分を責めた。

運動好きで興味を深掘りし、にぎやかなことが好きという性格だから、独房の環境がいっそう耐えがたいのだとも思った。それでも自分の信念と希望、そして政治的、理想的信条に迷いはなく、行動を悔いてはいなかった。

白い拷問

私は2度目の釈放から間もない頃に、独房と白い拷問についての記事を「アファブ」という雑誌で発表した精神科医に会いに行った。彼の説明によれば、信念と主義は体の強さや健康状態とは分けて考えるべきだそうだ。

白い拷問を受けた者たちは、それぞれ全く異なる反応を見せるらしい。おそらくこの説明のおかげで、私は自分を責めるのをやめられた。しかし実際に私の身に起きた拒否反応は性格によるところもあり、科学の力だけでは解明できないと思う。

体が音を上げた。日中の数時間、心臓がぎゅっと締めつけられて、重くて黒い何かに押しつぶされるような感じになった。ひどい震えが来ると、動くことも、座ることも、じっと立っていることもできない。

息が吸えない症状は悪化し、吸入器を1日に何度か使ったが、楽にはならなかった。気温が高くなり始めたが、冷房は設置されていない。

ある夜、私は薬を渡される前にベッドに行こうとしていた。そのとき、全身の感覚がなくなり、立っていられなくなった。痛みはなく、ただ恐ろしく、その恐怖は痛みに耐えるよりずっと苦痛だった。女性の看守が薬を持って独房に来たが、私の状態を見ると人を呼び、3人の男が毛布を持って来て、私を医務室に運んだ。

医師の診察

医師が診察した。何本注射を打たれたのか覚えていない。男性の看護師が、私に起き上がって歩いてみろと命令する。その言葉に神経を逆なでされた。彼は患者が受けるべき医療に全く無知だった。

しつこく言い続けるので、私はイライラしてきた。ベッドの端に腰掛けて立ち上がろうとしたが、うまくいかない。看護師はできるはずだと譲らないが、どうやっても足に力が入らないのだ。

この看護師と名乗る男の行いは非人間的だった。彼は患者が安心と、おそらくは鎮静剤を必要としているときに、わざと挑発しているのだ。

刑務所の医師や看護師の話し方は、サディスティックな場合は特に、普通の病院で働いている人々のそれとは違う。彼らの振る舞いもまた独房の大事な機能であり、破壊的な影響力がある。

翻訳：星 薫子

