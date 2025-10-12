80歳の恩師から「俺の生誕記念学会を開け」と電話…世界的数学者ハラリーの強烈な個性と「師弟の絆」

波乱万丈、紆余曲折…80歳を目前に破天荒な天才数学者が振り返る「人生談」！

ハラリーのための記念学会

人は、自分が愛情を抱ける対象からしか、学ばない ゲーテ（ドイツの詩人、作家）

ハラリーのもとでの一年半余りの修業を契機に、グラフ理論の主要なテーマに取り組むことができるようになった。この期間、Another month, another paper（一ヵ月に一編の論文）ぐらいのペースで十数本の論文を書き、グラフ理論の研究者として国際的にデビューを果たすことができた。

ハラリーとは、留学後も、世界各地の学会等で会い、また日本にも何度も来日されてもいる。一番最後に会ったのは、先生が80歳（ちょうど今の私の歳）になった時で、年明け早々、彼から電話をもらった。開口一番、

「Hi, Jin! 私は今年80歳になるのに、私の80歳をお祝いするための記念学会を開いてくれないか？」と頼まれた。

「相変わらず厚かましい爺さんだな」と思いつつも、その年の9月に主催する予定になっていたマニラで開かれる離散幾何学会を急遽、「ハラリー生誕80年記念の国際会議」に変更して開催した。

自分がハラリーと同じぐらいの年齢になってみると、この年齢で、しかも70代の時に大病を患（わずら）った体で、はるばる（当時住んでいた）ニューメキシコからマニラまで、20時間近く掛けて飛行機を乗り継いでやってきたのは大変なことだったと感じる。

ようやく実感した恩師の愛情

それから数年後に亡くなってしまったことを思うと、あの時の80歳のハラリーの心境は、きっと「昔の研究仲間に会っておきたい」と強く思っていたのだろう。会いたい一人に私のことも含めてくれていたことに、改めてハラリーの愛情を感じるようになったのはつい最近だ。

彼の当時の心境は、この年まで生きてみなければわからなかったと思う。

研究仲間からはハラリーが師匠だというと、「そりゃあ、大変だったね」と同情されるのが常だが、私にとってはハラリーが師匠で本当によかったと、この年齢になってしみじみ思う。

「人は、自分が愛情を抱ける対象からしか学ばない」とはゲーテの言葉だが、私の実体験を通しても、人が深く学べるのは、真に愛情を注いでくれた人からの場合が多い。ハラリー先生は強烈な個性の持ち主だったが、それに比例した沢山の愛情を注いでくれた恩人だ。

