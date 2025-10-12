お散歩中に出会った“大好きな人"に向かって、嬉しそうに走り寄っていく2匹のワンコたち。その後に続く微笑ましくて温かい光景が、見る人の心までじんわり温めてくれると話題になっています。

投稿は記事執筆時点で10万回以上再生され、「愛が溢れてる」「感動して涙が出る」といったコメントが多数寄せられることとなりました。

【動画：夜、散歩中に『大好きな警備員のおじさん』を発見した2匹の犬…相思相愛な『心温まる光景』】

お散歩中に発見したのは…？

Instagramアカウント『itazura_beck』に登場するのは、チワワ×ペキニーズのミックス犬「ベック」くんと、チワワ×シーズーのミックス犬「アポ」くん。この日は、いたずらっ子だという仲良し兄弟を通し、心がじんわり温かくなるような出来事があったそうです。

日が暮れた頃、雨上がりの街を散歩していたベックくんとアポくん。道の先に、どこか見覚えのある姿を見つけたようです。それは、大好きな“警備員のおじさん"！次の瞬間、2匹のテンションは急上昇。まっすぐにおじさんの元へと駆け寄っていったといいます。

大好きがあふれ出し…

ベックくんとアポくんは勢いよく警備員さんの元へダッシュ！特にベックくんは一直線で駆け寄り、そのまま体を寄せて甘えはじめたのだとか。久しぶりの再会がよほど嬉しかったようで、尻尾をブンブン振りながら、幸せそうに撫でられていたそうです。

その一方で、アポくんはというと、駆け寄っては見たものの「誰だったかな？」というような表情も見せていたらしく、クスッとさせられます。しかしベックくんの姿を見て、再びおじさんの元へと走り寄っていき、兄弟そろって撫でてもらうことに夢中になっていたといいます。

心を通わせる特別な関係

警備員さんも2匹との再会が本当に嬉しかったようで、「今、君の顔を見て思わず嬉しくなっちゃったな～」と、優しく声をかけてくれたんだとか。その言葉に、ベックくんはさらに幸せそうな表情を浮かべて、警備員さんを見つめていたといいます。

人も犬も、お互いに想い合っていることが伝わってくるような、温かいひととき。ベックくんとアポくん、そして警備員さんの間には、何にも代えがたい絆があるように感じられます。日常の中のふとした出会いに、こんなにも深い感動があることに、思わず胸が熱くなるのでした。

投稿には「警備員さんとの動画、癒し効果が凄すぎる」「相思相愛で、私まで嬉しくなっちゃいます♡」「おじさんもベックくん達に会えるの楽しみにしてるんだね」「警備員さんの言葉が温かい！」など多くのコメントが寄せられています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「itazura_beck」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。