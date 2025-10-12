女子プロゴルフで「4日間大会」が激増したのはなぜ…？協会トップが明かした「納得の理由」

勝てるはずなのになぜ……

「アッハッハッハー！」

豪快な笑い声が部屋の隅々にまで響き渡る。

小林浩美（62歳）。'11年に日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）会長に就任し、今年で8期目を迎えた。第一印象は気さくで陽気。インタビュー中に何度も飛び出す笑い声に、こちらの肩の力も自然に抜ける。だが、その陽気さの裏にあるのは、一本芯の通った改革者の顔だ。

いま、日本の女子プロゴルフ選手の躍進が世界を驚かせている。今季は過去最多となる13人が米ツアーで戦っており、中でもルーキーの活躍が目覚ましい。8月に「AIG（全英）女子オープン」を制した山下美夢有（24歳）をはじめ、竹田麗央（22歳）や岩井明愛・千怜の23歳の双子姉妹も優勝。米ツアー2年目の西郷真央（23歳）も4月にメジャーの「シェブロン選手権」で優勝を飾った。

小林会長ももちろん、嬉しさから笑いが止まらない。

「めちゃくちゃ嬉しいです。『世界に勝つ！』という目標を立て、ツアー強化策を'13年からやってきました。それがようやく花開いた」（以下、鉤カッコ内は小林会長）

小林会長の胸にあった「悔しさ」

小林会長は日本ツアー10勝、米ツアー4勝、欧州1勝を誇る女子ゴルフ界のレジェンドだ。'90年から13年間にわたり過酷な米国を主戦場に戦い抜いてきたからこそ、小林会長の胸の内には「悔しさ」があったという。

「日本の選手は世界で活躍できる。できるはずなんですよ。樋口久子さん（79歳）や岡本綾子さん（74歳）、私の時代にはあっこちゃん（福嶋晃子・52歳）も米ツアーで勝った。宮里藍ちゃん（40歳）は世界ランク1位にもなりました。

でも、活躍できたのはほんの一握りです。才能をもった選手は日本にもたくさんいるのに、なぜなんだろう、という思いはありました」

では、何を変えればいいのか――小林会長が出した答えは「環境」だった。

着手した改革は多岐にわたる。まずは3日間中心の日程に4日間大会を増やした。

「4日間大会を増やしたのは、海外と同じ土台で戦えるようにするため。それまで日本では3日間大会が主流で、年間5試合程度しか4日間大会がなかった。1日増えるだけで、メンタルも体力も戦い方も、過酷さが全然違うんです。3日間大会に慣れた状態で米国に挑戦しても、すぐに適応するのは難しい」

3日間から4日間に増えれば、当然、賞金額をふくめ大会スポンサーの出費はかさむ。スポンサーとの交渉は、小林会長が自ら担当したという。

後編記事『実は財政状況は火の車だった…！協会トップが明かす、「女子プロゴルフ黄金時代をつくった大改革」その知られざる苦悩』へ続く

「週刊現代」2025年10月13日号より

【つづきを読む】実は財政状況は火の車だった…！協会トップが明かす、「女子プロゴルフ黄金時代をつくった大改革」その知られざる苦悩