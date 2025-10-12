多くの日本人が知らない、硫黄島旧島民がかつて「自力帰島」を計画・実行した事情

「俺たちはここで玉砕するよ……」「どうか妹たちをお願いします」「お前にはいろいろと島のことを教えてもらった。ありがとう」「なんで日本はこんな戦争を始めちゃったのだろう」

なぜ旧島民たちは自力帰島へ

ここまで議事録を読んで疑問に思ったことがある。

太田が言うように、なぜ旧島民たちはここにきて“自力帰島”に乗り出す決断をしたのだろうか。

ヒントになる言葉を菊池滋は発していた。

〈赤間孝四郎（当時の硫黄島帰島促進協議会会長）は、昨年墓参にいって、住めるということを確信したと言っている。この研究会の結論が「帰島を認めない」と出たときのことを心配している〉

理由の一つは、墓参事業で実際に硫黄島に渡った旧島民の間で定住可能という認識が広がったことだろう。先の大戦屈指の激戦で荒廃したと伝えられていたが、現状を見たところ、状況は大きく違っていた。そのことが再定住への希望の灯となったのではないか。

菊池滋の言葉から読み取れるのは、帰島を希望する旧島民たちの憂慮だ。この年は1968年の小笠原諸島の国土復帰から10周年の“メモリアル・イヤー”だった。父島、母島は大勢の旧島民が帰島を果たし、より良い生活環境の整備に向けた事業が活発に進められている。一方で、硫黄島の旧島民は時間が止まったままで、研究会での議論も旧島民以外からは帰島に前向きな発言が出てこない。未来が輝く父島、母島と、五里霧中の硫黄島。「国土復帰10周年」の光は父島、母島を照らし、硫黄島には影を落とした。より鮮明となった光と影が島民を自力帰島に駆り立てたのではないか。

実は、今やほとんど知られていないこの自力帰島は立案だけでは終わらなかった。

計画は実行に移されたのだ。

自力帰島、実行へ

旧島民による自力帰島計画。始動が報告されたのは約2ヵ月後の1978年6月19日の第6回会議だった。

報告したのは硫黄島帰島促進協議会の菊池滋だ。

〈（4日前の）6月15日の便で青木辰男外1名が出発した。長期滞在が可能な食糧をもって行った。残りの者は6月23日の便で出発する。強行帰島の動機は移住の権利、居住の権利を得たいこと（である）〉

本土から父島経由で硫黄島に渡る先発隊は二人。その後、23日に後発隊が本土を発つ。父島で合流し、硫黄島に向かう。計画の経過と今後の予定が共有された。

この日の議題には、もう一点重要な話題があった。会議直前の6月6日付の産経新聞の報道だ。10段にも及ぶ大型記事の見出しはこうだった。

〈硫黄島に大演習場 自衛隊三幕が構想 将来は南方方面の戦略基地に 本土の用地難を打開 57年度から使用開始 総額300億円〉

陸海空の自衛隊が硫黄島に共同で一大総合演習場を整備する方針を固めた、と報じた内容だ。記事によると、この時点で自衛隊が硫黄島に配置していたのは、海上自衛官約60人。任務は2700メートルの滑走路の管理、航空機への補給、通信業務、気候観測などで〈作戦、訓練基地としての機能は果たしていない〉。構想は、総額300億円の巨費を投じて全面的に基地を補強、改修し〈航空、海上作戦基地及び実戦訓練基地として五十七年度（1982年度）から使用を開始しようというもの〉だった。

記事には、帰島を希望する旧島民の感情を自衛隊が完全に無視していると読める記載もあった。

〈こうした計画は本土での様々な制約のため思うような訓練ができない自衛隊が考え出したいわば苦肉の策だ〉

〈太平洋戦争の激戦地として同島にはいまなお多くの遺骨が眠っており、構想実現のためには遺族の納得を得られるかどうかが大きなカギとなろう〉

自衛隊が硫黄島を演習場化させるのは、地域住民の騒音対策などのため思うようにできない演習を行うためであり、その実現のために必要なのは戦没者遺族の合意である、と報じている。記事を隅々まで読んでも、旧島民に関する記述は一切なかった。

自力帰島の第1陣が本土を発ったのは、この報道の9日後だ。旧防衛庁側は自分たちの存在を無視して故郷を演習場化していくのではないか。そんな危機感も自力帰島実行の背景にあったとみられる。

