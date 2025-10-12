¡Ú¤¦¤ï¤Ã¡Ä±ê¾å¤·¤Æ¤ë¡ª¡Û¤¦¤Ã¤«¤ê´ë¶È¤¬¤ä¤ê¤¬¤Á¤Ê¼ºÇÔ¡¦¥ï¡¼¥¹¥È3¡ª
´ë¶ÈÈ¯¿®¤ÎÊ¸¾Ï¤Ç±ê¾å¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
20ËüÉô¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡¢200ºý¤Î½ñÀÒ¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿ÊÔ½¸¼Ô¡¦¾±»ÒÏ£»á¡£NewsPicks¡¢note¤ÇÂç¥Ð¥º¤ê¤·¤¿¡Ö´¶¤¸¤Î¤¤¤¤¿Í¡×¤ÎÊ¸¾Ï½Ñ¤ò½ñ¤²¼¤í¤·¤¿½ñÀÒ¡Ø¤Ê¤¼¡¢¤¢¤Î¿Í¤ÎÊ¸¾Ï¤Ï´¶¤¸¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¡©¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤ò¾å°´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¤Ï¡¢¼þ°Ï¤«¤é¡Ö»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¡×¡Ö°õ¾Ý¤¬¤¤¤¤¡×¡Ö¿®Íê¤Ç¤¤ë¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÊ¸¾Ï¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ë¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢1000¿Í¤ÎÄ´ºº¤ÈÃø¼Ô¤Î10Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ëÊÔ½¸·Ð¸³¤«¤é¡¢¡Ö¤¤¤Þ¤Î»þÂå¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¡¢¤É¤ó¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¤â´¶¤¸¤è¤¯ÅÁ¤ï¤ë½ñ¤Êý¡×¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±ê¾å´ë¶È¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤ËºÇÄã¸Â¤ª¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È
´ë¶È¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¡¢¤È¤¯¤Ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¤Ë¤ª¤¤¤Æµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¼¡¤Î3¤Ä¤Ç¤¹¡£
1. ¡Ö´ë¶ÈÌ¾¡×¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤ÏºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤ò
1¤Ä¤á¤Ï¡¢¡Ö´ë¶ÈÌ¾¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ËºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤¦¡×¤Ç¤¹¡£
´ë¶È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¸¶Â§¡¢´ë¶ÈÌ¾¡ÊÂ¾¼Ò¤ÎÌ¾Á°¡Ë¤ÏÆþ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£¼ÒÌ¾¤ò½Ð¤¹¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡¢¤½¤Î´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ»¿Æ±¤äÈãÈ½¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¼õ¤±¼è¤é¤ì¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤â¤·¤¯¤Ï¡¢´ë¶ÈÌ¾¤ò¥Þ¥¹¥¥ó¥°¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¡Ê¡á¤Ü¤«¤»¤Ê¤¤¤«¡Ë¤ò¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡ÖIT´ë¶È¡×¡Ö·úÀß²ñ¼Ò¡×¡Ö¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¡¢´ÊÃ±¤Ë´ë¶È¤òÆÃÄê¤Ç¤¤Ê¤¤É½¸½¤Ë¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢´ë¶ÈÌ¾¤òÉú¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Âè»°¼Ô¤«¤é¸«¤Æ¡Ö¤³¤ì¡¢¤¢¤Î²ñ¼Ò¤À¤Ê¡×¤ÈÍÆ°×¤ËÆÃÄê¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦É½¸½¤Ï¡¢¤½¤Î´ë¶ÈÌ¾¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¥¤¥³¡¼¥ë¤Ê¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´ë¶ÈÌ¾¤ò¥Þ¥¹¥¥ó¥°¤»¤º½ñ¤¯¾ì¹ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤ò¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
================================
¡¦Ê£¿ô¤Î´ë¶ÈÌ¾¤òµó¤²¤ë
¡ÖA¼Ò¡¢B¼Ò¡¢C¼Ò¤Ê¤É¤ÎÂç¼ê´ë¶È¤¬¡Ä¡Ä¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ê£¿ô¤Î´ë¶ÈÌ¾¤òµó¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆÃÄê¤Î´ë¶È¤Ø¤ÎÊÐ¤ê¤òÈò¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦¸ø³«¾ðÊó¤ò°úÍÑ¤¹¤ë
¡ÖÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹2023Ç¯5·î1ÆüÉÕ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢A¼Ò¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤Ï20¡ó¤ËÃ£¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¸»¤òÌÀµ¤·¤¿¾å¤Ç´ë¶ÈÌ¾¤ò½Ð¤¹¤Î¤ÏOK¤Ç¤¹¡£
================================
´ë¶ÈÌ¾¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ËÃí°Õ¤òÊ§¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÉÔÍ×¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤ò²óÈò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÇÛÎ¸¤ò¤·¤¹¤®¤ë¤ÈÊ¸¾Ï¤¬Û£Ëæ¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÆÉ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍý²ò¤·¤Å¤é¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¡£¡ÖËÜÅö¤Ë´ë¶ÈÌ¾¤ò½Ð¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡×¤ò¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¸¡Æ¤¤·¡¢Ê¸Ì®¤Ë±þ¤¸¤ÆÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
2. ¡Ö¸í²ò¤òÀ¸¤à²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÉ½¸½¡×¤ÏÈò¤±¤ë
2¤Ä¤á¤Ï¡¢¡Ö¸í²ò¤òÀ¸¤à²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÉ½¸½¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¡×¡£°Ê²¼¤Ï¸½¾ì¤Ç»È¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ê¡¢¤È¤ê¤ï¤±Ãí°Õ¤·¤¿¤¤É½¸½¤Ç¤¹¡£
¡ü------------------------------------------
¡¦¸ØÄ¥¡Ä¡Ä¡Ö°µÅÝÅª¤ÊÀÇ½¡×¡Ö´°àú¤ÊÉÊ¼Á´ÉÍý¡×¡Ö¶È³¦No.1¡×¤Ê¤É
¡¦Û£Ëæ¡Ä¡Ä¡Ö¶áÆü¸ø³«¡×¡ÖÂ¿¿ô¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¡×¡ÖÈæ³ÓÅª°ÂÁ´¡×¤Ê¤É
¡¦ÃÇÄê¡Ä¡Ä¡ÖÀäÂÐ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¡×¡ÖÉ¬¤º¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯À®¸ù¤¹¤ë¡×¤Ê¤É
¡¦¼ç´Ñ¡Ä¡Ä¡Ö»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¡Ö²÷Å¬¤Ê¾è¤ê¿´ÃÏ¡×¤Ê¤É
¡¦ÈÝÄê¡Ä¡Ä¡ÖÂ¾¼ÒÀ½ÉÊ¤È¤Ï°ã¤¤...¡×¡Ö°ìÈÌÅª¤ÊÀ½ÉÊ¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤Ê¤É
------------------------------------------¡ü
¤³¤¦¤·¤¿É½¸½¤Ï¡¢ÂçÈ¾¤ÎÆÉ¼Ô¤Ï¥¹¥ë¡¼¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢°ìÉô¤ÎÆÉ¼Ô¤Ï¸í²ò¤·¤¿¤ê¡¢º¬µò¤òµá¤á¤Æ¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¤òºîÀ®¤·¡¢Ê£¿ô¿Í¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
3. ¿ôÃÍ¤äÅý·×¥Ç¡¼¥¿¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ËÃí°Õ¤¹¤ë
3¤Ä¤á¤Ï¡¢¡Ö¿ôÃÍ¤äÅý·×¥Ç¡¼¥¿¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¡×¡£
´ë¶È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤Ï¡¢¼ÂÀÓ¤ä»Ô¾ìÆ°¸þ¤ò¼¨¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¿ôÃÍ¤äÅý·×¥Ç¡¼¥¿¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤Î°·¤¤¤ò¸í¤ë¤È¸í²ò¤ò¾·¤¤¤¿¤ê¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ïµõµ¶¹¹ð¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÉ½¸½¤ÏÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£
¡ü------------------------------------------
¡¦ÍøÍÑ¼ÔËþÂÅÙ98¡ó
¡¦Á°Ç¯Èæ200¡óÁý
¡¦¶È³¦Ê¿¶Ñ¤Î2ÇÜ¤Î¸úÎ¨
------------------------------------------¡ü
¤³¤ì¤é¤ÎÉ½¸½¤Ï¡¢°ì¸«¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤êÌ¥ÎÏÅª¤Ë¸«¤¨¤ëÈ¾ÌÌ¡¢¤½¤Î¿ôÃÍ¤Îº¬µò¤ä»»½ÐÊýË¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¸í²ò¤ò¾·¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸«½Ð¤·¤ä¥¿¥¤¥È¥ë¤Ê¤éµöÍÆÈÏ°Ï¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ËÜÊ¸Ãæ¤Ë½ñ¤¯¤Î¤Ê¤éÂåÂØ°Æ¤È¤·¤Æ°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÉ½¸½¤â¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
=================================
¡¦2023Ç¯¼Â»Ü¤Î¸ÜµÒ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢98¡ó¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËËþÂ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ên=500¡Ë
¡¦2022Ç¯ÅÙÈæ¤ÇÇä¾å¤¬Ìó2ÇÜ¤ËÁý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿
¡¦Åö¼ÒÆÈ¼«¤Î»ØÉ¸¤Ç¤Ï¡¢¶È³¦Ê¿¶Ñ¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÌó2ÇÜ¤Î¸úÎ¨À¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
=================================
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¿ôÃÍ¤Î½ÐÅµ¤äÄ´ººÊýË¡¡¢Èæ³ÓÂÐ¾Ý¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤É½¸½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥°¥é¥Õ¤ä¿ÞÉ½¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ëºÝ¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤È¤¯¤Ë±Ä¶È¤ä¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤ËÂ¿¤¯¸«¤«¤±¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¼´¤Î¾ÊÎ¬¡×¤ä¡Ö¸ØÄ¥¤·¤¿É½¸½¡×¤Ç¡¢¼ÂºÝ°Ê¾å¤ËÂç¤¤Êº¹¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤»¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¿ôÃÍ¤äÅý·×¥Ç¡¼¥¿¤ò»È¤¦ºÝ¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÅÀ¤Ë°Õ¼±¤ò¸þ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
=================================
¡ ¥Ç¡¼¥¿¤Î½ÐÅµ¤òÌÀµ¤¹¤ë
¢ Ä´ººÊýË¡¤äÂÐ¾Ý¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë
£ Èæ³ÓÂÐ¾Ý¤ò¼¨¤¹
¤ ¤Ç¤¤ë¤À¤±ºÇ¿·¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë
¥ ¸ØÄ¥É½¸½¤òÈò¤±¡¢»ö¼Â¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿µ½Ò¤ò¿´¤¬¤±¤ë
=================================
ºÇ¸å¤Ë¡£¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Ï¤¿¤·¤«¤ËÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò°Õ¼±¤·¤¹¤®¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢ÌÌÇò¤ß¤Î¤Ê¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤ÏËÜËöÅ¾ÅÝ¤Ç¤¹¡£¥ê¥¹¥¯¤òÇÓ½ü¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢ÁÏÂ¤À¤ä¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤µ¤ò¼º¤ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹´¶³Ð¤¬¡¢¼Á¤Î¹â¤¤´ë¶È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤Ïµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
1988Ç¯ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£ÊÔ½¸¼Ô¡£·Ð±Ä¼ÔÀìÌç¤Î½ÐÈÇ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡£³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ë¡¼¥½¥¦¥ëÂåÉ½¼èÄùÌò¡£¼ê¤¬¤±¤¿ËÜ¤Ï200ºý°Ê¾å¡¢¡Ø¥Ð¥Ê¥Ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò100Ê¸»ú¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¡Ê22ËüÉô¡Ë¤Ê¤É10ËüÉô°Ê¾å¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤òÂ¿¿ôÃ´Åö¡£ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Î¥®¥ã¥ë»ïÊÔ½¸¤«¤é¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤½¤Î¸å¡¢½ÐÈÇ¼Ò2¼Ò¤Ç½ñÀÒÊÔ½¸¤Ë½¾»ö¤·¤¿¤Î¤Á¡¢PwC Japan¹çÆ±²ñ¼Ò¤ËÅ¾¤¸¤Æ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤òÃ´Åö¡£2024Ç¯¤ËÆÈÎ©¡£NewsPicks¤Ènote¤ÇÊ¸¾Ï½Ñ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÈ¯¿®¤·¡¢NewsPicks¤Ç¤Ï¡Ö2024Ç¯¡¢ÆÉ¼Ô¤«¤éºÇ¤â»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¿¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹µ»ö¡×Âè1°Ì¡¢note¤Ç¤Ï¡Öº£Ç¯¡¢ÊÔ½¸Éô¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ»ö10Áª¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£´ë¶È¸þ¤±¤Î¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¡¦ÊÔ½¸¸¦½¤¤â¼ê¤¬¤±¤ë¡£¼ñÌ£¤Ï¥¸¥ã¥º¡¦¥Ö¥ë¡¼¥º¥®¥¿¡¼¡¢³¤³°Î¹¹Ô¡Ê40¥«¹ñ¡Ë¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë´ÑÀï¡£
¢¨¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¤Ê¤¼¡¢¤¢¤Î¿Í¤ÎÊ¸¾Ï¤Ï´¶¤¸¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¡©¡Ù¾±»ÒÏ£¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ·ÇºÜ¤·¤Þ¤¹¡£