U-21ドイツ代表GK長田澪、菅原由勢は日本代表転向を希望「日本を選ぶことを願う…ドイツも大国だけど」

日本代表DF菅原由勢とともにドイツ1部ブレーメンでプレーする長田澪ことミオ・バックハウス。

ドイツ人の父と日本人の母のもとにドイツで生まれた21歳の有望GKだ。

U-21ドイツ代表としてもプレーしているが、日本で幼少期を過ごしたこともあり、日本サッカー協会（JFA）も彼を注視している。

ドイツ紙『Bild』によれば、JFAは長田のリクルートに積極的で、先日にはJFA職員が話し合いのためにブレーメンを訪れたという。

そのうえで、もし長田がドイツから日本代表への鞍替えを選んだ場合には菅原はそれを喜ぶだろうとも伝えている。実際、菅原は、こう話していたそう。

「日本は常によくなっている。それはとてもいい決断になるだろうね。彼はまだ決める必要はない、いまはU-21代表でプレーしているからね。

でも、その時が来たら、僕は彼が日本を選ぶことを願っているよ。

（どちらを選ぶのかが）彼にとって難しいのは当然だ。ドイツも大国だからね」

菅原は長田と今シーズンからチームメイトになったばかりだが、すでに『親友』と呼ぶほど仲がいい。

それだけに将来的な日本代表入りに期待しつつ、ドイツを選んだとしても、その選択は理解できるとも語っていたようだ。