28歳妊婦の腹をハサミで裂き、胎児まで…親子を肉塊にした《大分県のカルト教祖》に下された「驚きの判決」

近年あまり聞かなくなった言葉に「キツネ憑き」がある。日本ではキツネを筆頭に、タヌキやイタチ、イヌガミ、サルなどの動物の霊が人間に憑き、悪さをすると考えられてきたのだ。

何かが人間に取り憑く。現在この「憑き物」は迷信とされているが、特定の地域では長年に渡って信じられてきた現象でもある。実際に取り憑かれてしまった場合「憑き物落とし」の治療を受けることが多かった。

ただ、これを行う祈祷師を中心に、“カルト宗教”を思わせる集団が形成されてしまうこともあったという。

1948年（昭和23年）5月末日、そんな集団の教祖が招いた凄惨な事件が大分県某市で起こる。

その日、市内の警察署に農家のキクエ（51）とその娘のナミヨ（24）が飛び込んできた。2人は「従姉妹のハツヨさんがお面を被っていたから、はぎ取って元の美しい顔に戻してあげました」と不可解な会話を始めたという。

事件のにおいを嗅ぎ取った刑事部長が彼女たちの自宅に向かうと、そこには真新しい祭壇と血の付いたハサミ、そして顔と肉体が無残に裂かれたハツヨ（28）の死体があった--。

前編記事〈28歳妊婦の顔面を《大分県のカルト教祖》がハサミで剥いで…駆けつけた刑事が戦慄「女性だった肉塊」〉より続く。

妊婦を惨殺していた

ハツヨの死体を確認した刑事部長は本署へ連絡し、本格的な捜査が行われることになった。検死の結果、ハツヨは妊娠4カ月目であり、首を絞めて仮死状態になった後に失血死、後に身体を切り刻まれたとわかった。

さらに遺体から取り出された目玉や内臓の一部は、藁袋に入れられ軒下に放置してあり、異臭を放っていたという。まさに地獄絵図と言ってもいい状況であった。

警察による取り調べの結果、ハツヨ殺しに直接手を下したのは警察に駆け込んだハツヨの従姉妹のナミヨであることが判明。さらに死体の損壊を手伝った共犯として4名の男女が逮捕された。

4名の中には、ナミヨの母・キクエ、父、兄のほか、全く血の繋がりのない男性も混ざっていた。実は、彼は「ナミヨの信者」であった。ナミヨは市内では有名な祈祷師であり、ハツヨを殺したのは彼女の中に棲みつく「死霊」を追い出す治療の末だというのだ。

腰痛の相談が始まりだった…

ハツヨは数カ月前から妊娠由来と思われる腰痛に悩んでおり、従姉妹であるナミヨに相談していた。ナミヨは過去、自身の関節痛を治すため、とある宗教家の元で修行をしており関節痛を完治させた過去があった。

事実、ナミヨの行う祈祷には効果があったようで数人の信者がついていたという。

事件当日、ハツヨの身体に「義父の死霊が取り憑いている」と祈祷をはじめたナミヨは、布団で横になる彼女の目の前に祭壇を設置し、周りでくねくねと踊り出した。

だが、いつまで経ってもハツヨの身体は治らない。苛立ったナミヨは「死霊よ！死霊よ！出ていけ！」と彼女の首を絞めて気絶させてしまった。

そして、自らの力が通用しない相手に苛立ちと恐怖を覚えたナミヨは、別室にいた家族や信者にハサミを持ってこさせ、ハツヨの舌を根元から切ってしまった。

しかし、ハツヨはこれで満足しなかった。

「今、ハツヨさんは神様の元へと旅立った。私が醜い仮面を剥いで元の美しい顔に戻して見せよう」

そう言うと、さらに顔や遺体を切り刻み、ハツヨが身ごもっていた胎児まで身体から抜き出し殺してしまったのだ。

常軌を逸した恐ろしい人体解剖が続いたが、この時点でナミヨをはじめ家族や信者は「これは治療なのである」と信じており何も疑問を持たなかったようだ。

我に返って医者を呼んだが…

このおぞましい儀式は丸1日続き、やがて妻が帰らないことを心配したハツヨの夫がナミヨの元へとやってきた。変わり果てた妻の死体をその目で見た夫は怒り狂い「よくも俺の妻を殺したな。何が神様だ！」と祭壇を蹴飛ばした。

祭壇がコロコロと転がった拍子で、ようやくナミヨは我に返ったという。「とんでもない事をしてしまった」と恐ろしくなったナミヨは医者を呼んだ。しかし当然、ハツヨが生き返ることはなかった。

そして、娘の将来を考えた母親のキクエは、冷静に話を聞いてくれるであろう「刑事で一番偉い人」に会うため、前編で触れた通り、娘と早朝の警察へ駆け込んだというわけだ。

後日行われた裁判で、ナミヨは精神喪失が認められ無罪、手伝った信者や家族も同じく精神疾患が認められ懲役1年という軽刑となった。

戦後日本はより近代化が進み「根拠のない迷信や悪霊の類は非科学的なもの」として信じる人も少なくなっていたが、それでも昭和には一部地域でこうした殺人が他にも発生している。

1953年（昭和28年）に起きた秋田県某村の事件はその一例だ。

秋田や熊本でも…

祈祷師が信者に憑いた動物霊を祓うため、焼けた鉄を身体に近づけてヤケドを負わせたり、いぶした唐辛子を身体に塗ったりする荒療治を続けた結果、信者が死亡するという事件が発生した。

ちなみに、この時は「イズナ」という東北地方に生息するイタチの動物霊を追い出そうとしていたようだ。

また、1979年（昭和54年）には熊本県某市で26歳の女性が家族に薪やパイプで撲殺される事件も起こっている。発端は、高熱由来と思われる女性の奇行で、家族たちは「娘がタヌキに取り憑かれた」と考え追い出そうとしたようだ。

大分県の事件を起こしたナミヨと同じく、こうした動物や悪霊由来の信仰殺人において、ほとんどの加害者は事件後初めて我に返る。

ひょっとすると取り憑かれていたのは被害者ではなく、加害者のほうだったのでは--そのように考えてしまうのは、いささか穿ち過ぎだろうか。

----

【さらに読む】〈親友の目の前で生きたまま右足を潰され、胴体も切断…21歳宝塚女優が味わった「13秒間の地獄」〉もあわせてお読みください。

【参考文献】

・大分合同新聞

・『元報道記者が見た昭和事件史』（石川清、洋泉社、2015年）

・『異常殺人カタログ 驚愕の200事件』（下川耿史＋CIDOプロ、作品社、2010年）

・『日本の憑きもの : 社会人類学的考察』（吉田禎吾、中央公論社、1972年）

【さらに読む】親友の目の前で生きたまま右足を潰され、胴体も切断…21歳宝塚女優が味わった「13秒間の地獄」