ご飯の食べ方で「品定め」される、中国の宴席が恐ろしい理由…中国の飯局や酒席は「戦場」だった

中国人は何を考え、どう行動するのか？

講談社現代新書の新刊『ほんとうの中国 日本人が知らない思考と行動原理』では、日本を代表する中国ウォッチャーが鋭く答えています。

本記事では、〈戦争しない強国・中国の「外交の極意」…中国が編み出した「じわじわと影響力を拡大させる」術〉に引き続き、中国の宴席での振る舞い方についてみていきます。

※本記事は、近藤大介『ほんとうの中国 日本人が知らない思考と行動原理』（講談社現代新書）より抜粋・編集したものです。

飯局という「闘い」

中国へビジネス出張に行くと、中国側との宴会がセットされることが多い。中国語で言う「飯局（ファンジュイ）」だが、これは要注意である。なぜなら、日本人は接待されたらただ食べればいいと思うが、中国側は「相手を観察し、品定めする場」と捉えているからだ。

たとえば、最初に供された冷菜を、「旨い、旨い」とバクバク食べる客と、少ししか手をつけない客がいたとする。中国側は、前者は正直者だが長期的展望を抱けない人、後者は用心深い人で注意が必要だと考える。

主客が共に中国人の場合は、客もまたホストを観察する。たとえば、ホストが主菜の肉か魚のどちらかを省略するか、もしくは安価な食材で済ませた場合、客のほうは「自分は重要なビジネスパートナーとみなされていない」と感じる。

さらにホストが、「スープはコーンスープにしよう。あの匂いを嗅ぐと『知青（ジーチン）』（文化大革命時代の学生らの農村送り）された青春時代を思い出すんだ」などと言い訳したとする。すると客側はホストに対して、「資金繰りが苦しいかケチな人間」と判断する。コーンスープはいちばん安いからだ。

このように「飯局」は、中華民族の権謀術数が渦巻く世界である。中国人は根が享楽的な分、「愉しみの中」で相手の人間を見極めるのだ。日本人が「この麻婆豆腐旨い」などと言ってパクついている間に、容易に搦め捕られてしまう。

酒席も「闘い」の場

酒文化も同様である。中国の宴席では、アルコール度数が五十度前後もある白酒を何杯も一気飲みさせられるイメージがあるが、それは酒を武器に使う伝統からだ。

そもそも一般に中国人は、山東省出身者などを除けば、酒を飲まない人が多い。レストランのメニューを見ても、料理は本一冊分くらい写真付きで満載だが、酒類は最後の一、二ページしかない。北京で日本人駐在員仲間と会食する際、店内で酒類を注文しているのは自分たちのテーブルだけということがよくあった。

そもそも「飲み屋」「飲み会」「居酒屋」といった日本語は、非常に中国語に訳しづらい。「胃で消化できる分量は限りがあるのだから、酒を飲むくらいなら、なるべく多くの料理を食べたい」というのが中国人的発想なのだ。

歴史的に見ても、宮廷での「飯局」の目的は、皇帝（もしくは王や諸侯など）が、臣下や周辺国の使節団を酔わせることにあった。古代の酒宴では、最上位の者に「飲め」と言われないと酒を飲めない。その代わり、「飲め」と言われたら一気飲み、すなわち「乾杯（ガンベイ）」（杯を乾す）しなければならない。

随意に飲めるのは最上位の者だけで、そのほかは何十回も「乾杯」をやらされて酔っぱらう。そうした行為の中で、最上位者は臣下や使節の忠誠心、ホンネを確かめたのである。

古代中国で最も有名な「飯局」は、前述したように紀元前206年に開かれた「鴻門の宴」である。始皇帝の死後、秦王朝が崩壊に向かい、楚の項羽が最大の実力者となった。だが、後に漢王朝を築く劉邦が、先に関中（都）入りしてしまった。これに激怒した項羽が、現在の西安にある鴻門で宴会を設定し、劉邦を呼びつけたのだ。

行かなければ謀反とみなされて全面攻撃を受けるし、行けばその場で殺される可能性が高い。結局、劉邦は仕方なく出向くが、途中で部下たちが連れ出して九死に一生を得た。

現在ではもちろん、こんなスリリングな「飯局」はないが、酒が「相手を観察し、品定めする武器」であることに代わりはない。そのため、中国の「老板（ラオ・バン）」（経営者）の中には、「宴会担当秘書」を隣に同席させる人もいる。「自分は胃潰瘍なので」などと言い訳して、代わりに隆々とした体格の「宴会担当秘書」が何十杯も「乾杯」するのだ。

日本人駐在員でもツワモノがいた。某大手メーカーの中国総代表は、特注の「宴会用背広」をこしらえた。袖口の裏地にビニール袋を縫い込んでいて、一気飲みするフリをして酒を袖口に流し込むのだ。「この背広のおかげで多くの契約を勝ち取った」と豪語していた。

中国酒に関する興味深いエピソードは、ほかにもある。ある時、日本の国会議員のお供で、北京の人民大会堂（国会議事堂に相当）で会食した際、紹興酒を出されて驚いた。公式の宴席で出される酒は白酒であり、「格下の安酒」とみなされる紹興酒はそぐわないからだ。

そこで給仕長に聞いたら、ニッコリ微笑んで答えた。

「紹興酒が人民大会堂にふさわしくないというのはおっしゃるとおりです。しかし、田中角栄総理か誰かから、『ここに紹興酒はないのか？』と聞かれたことがあり、それ以後、日本人の宴会には用意するようにしているんです」

ともあれ、中華料理に合わせるとしたら、酒よりも茶である。フランス料理にワインを合わせるように、品徳ある中国人は、中華料理に巧みに茶を合わせる。「今年の龍井茶は淡泊な仕上がりだから、今日の上海料理と合う」といった具合だ。まさに中国の茶文化は西洋のワイン文化と似ている。

このごろは嬉しいことに、日本でも「本物の中華料理」（ガチ中華）を食べられるようになった。関心がある方は、それらの名店及び食文化を紹介した拙著『進撃の「ガチ中華」』（講談社、2024年）をご覧いただきたい。

＊

さらに〈10年で、半数の大富豪が「消えた」中国の現実…日本とは比較にならない、中国の「ハイリスク社会」〉では、中国の「ハイリスク社会」について詳しくみていきます。

【つづきを読む】10年で、半数の大富豪が「消えた」中国の現実…日本とは比較にならない、中国の「ハイリスク社会」