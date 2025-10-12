猫アレルギーになると豚肉が食べられなくなる…アレルギーが連鎖する「交差反応」の恐ろしいメカニズム

前の記事を読む『＜ロキソニン、イブプロフェン＞痛み止めを飲んだら顔がパンパンに腫れた…誰の身にも起こる「クスリアレルギー」の恐怖』より続く。

突然、大好きな料理が食べられなくなった

茨城県に住む西本紘一さん（仮名・67歳）は、晩酌のときにこんな意外なアレルギー症状に襲われた。

「定年退職してから、老後の楽しみにしていた海釣りを始めまして。釣れた日の夜は、よく刺身や焼き魚なんかにして食べていました。その日は釣ったアジを刺身で食べていたのですが、直後にお腹が痛くなり、しまいにはじんましんも出てきたんです。

はじめはアニサキスにやられたかなと思ったのですが、症状が明らかにふつうと異なる。おかしいなと思っているうちに、呼吸困難になって気を失ってしまいました」

幸い、そばにいた妻が救急車を呼び、西本さんは一命をとりとめたという。

「医師に話を聞くと、『アニサキスアレルギー』でアナフィラキシーショックを起こしていたと言われました。危うく命を落とすところでした」

アニサキスによるアレルギー症状は、腹痛をもよおすアニサキス症と似ているが、アニサキス症と異なり、命にかかわるアナフィラキシーショックを招く場合もあるので注意が必要だ。

「このアレルギーは通常、アニサキスに感染した場合に起こります。なので、よく火が通った魚は問題なく食べられることがほとんどですが、じんましんが出たら確実にアレルギーの症状なので、すぐ専門の病院に行くことをオススメします」（前出・福冨氏）

猫アレルギーが豚肉アレルギーに

最後に紹介するのは、思いもよらないことが原因で、それまでなかった食物アレルギーを発症した事例だ。

「夫が作る豚の生姜焼きが大好きでした。塩こうじを使っていて、とてもジューシーで……それがもう食べられないなんて、あんまりです」

そう語るのは、新潟県在住の中田聡子さん（仮名・56歳）。一人娘が家を出たことを機に飼い始めた猫が原因で、ある食材が食べられなくなったという。

「小さい頃、母が潔癖症だったので、ペット禁止だったんです。その反動で、子どもが独り立ちしたら猫を飼おうとずっと思っていました。

それでいざ飼ってみると、体がかゆくなることが分かりました。ただ、気にならない程度の軽い症状だったので、飼い続けることにしました。

それがある日、夫が作った豚の生姜焼きを食べたら、せきが止まらなくなってしまったんです。後日、病院に行ったところ、アレルギーの可能性があると言われ、調べてみると豚肉アレルギーと診断されました」

じつはこの事例は、あるアレルゲンが別のアレルギーを引き起こした典型的なケースだ。福冨氏が解説する。

「たとえば、スギやヒノキ花粉でくしゃみや鼻づまりになってしまう人が、りんごや桃などのバラ科の果物を食べると、口腔内で発疹ができる場合があります。

これは『交差反応』と呼ばれ、似た構造を持つ別々のアレルゲンが同じようなアレルギー反応を引き起こす現象です。

じつは豚肉には、猫の毛や唾液に含まれる血清アルブミンという物質に似たアレルゲンが含まれているのです」

本来、アレルギーは生活の質を著しく下げない限り、神経質になり過ぎる必要はないという。ただ、交差反応の中にも、重篤な症状を招くものがある。たとえば、ハウスダストアレルギーを持つ人は、甲殻類でアナフィラキシーショックなどのアレルギー症状が現れることがある。

その他の交差反応の代表的な例も表に示したので、心当たりがある人は、リスクの高い組み合わせをしっかり確認しておこう。

「週刊現代」2025年10月13日号より

