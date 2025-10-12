吉田茂と田中角栄の「経済優先」という理念の根底にあったものとは…たたき上げの田中がエリート官僚である吉田と共鳴した理由

安倍元首相の死からわずか3年。なぜ自民党はかくも凋落したのか？

長らく日本を支配してきた自民党政治が揺らぎつつあります。

参院選の結果を受けて、今後の政治状況はどう変わっていくのか？

講談社現代新書の新刊『自壊する保守』（菊池正史 著）は、第一線で活躍してきた政治ジャーナリストが混迷を続ける政治状況を読み解く「政治ミステリー」です。

本記事では、〈吉田茂から始まり、田中角栄が完成させた「保守本流」…彼らは一体何者だったのか？〉に引き続き、吉田茂と田中角栄の「経済優先」という理念と、その根底にあったものについて詳しくみていきます。

※本記事は、菊池正史『自壊する保守』より抜粋・編集したものです。

共鳴したエリートとたたき上げ

田中は、その後、民主党を離党。1948年3月に吉田を党首とする日本自由党は民主党から分かれた民主クラブと合併して民主自由党を結成し、田中も合流した。この後、吉田に見込まれ、同年10月に発足した第2次吉田内閣で、当選1回ながら法務政務次官に抜擢された。たたき上げの田中が、エリート官僚である吉田の懐に飛び込めた理由はどこにあるのだろうか。

一つには、田中がもつ権力への嗅覚だろう。元朝日新聞記者で田中の番記者だった早野透は、田中自身から「えらくなるには大将の懐に入るんだ」という言葉を聞いたという。たたき上げだからこその野性的な感覚が、吉田のつくりあげた権力空間への接近を促したことは間違いあるまい。

もう一つは、国家主義的な統制経済への反発である。田中は戦争への反省から、国家と大企業が結託した統制主義的な経済を嫌った。そんなものは、自分の商売にも邪魔だったからだ。吉田と合流する前のことだが、1947年の国会で、臨時石炭鉱業管理法の審議が焦点となっていた。この法律は石炭を増産するために炭鉱を国家管理するもので、戦後復興のための傾斜生産方式の柱とされた。まさに政府が石炭や鉄鋼を重点的に計画生産する統制的な経済政策であり、日本社会党委員長だった片山哲を首相とする連立内閣の看板政策だった。

当時、田中はまだ民主党にいて、連立与党の立場だったが、国会でこの法案に反対し、中小企業の育成を優先するよう論陣を張ったのである。

「政府の政策はもっぱら経済安定本部中心の傾斜生産のみに向けられ、ほとんどが大規模産業本位であります。（中略）私的独占禁止、企業集中排除等により、自由公正なる競争経営下において健康なる中小企業の発達を希望し、貿易再開の主役として世界市場の信用を勝ち得つつ国際経済に伍していく、平和日本の尖兵としての責任を果たすための中小企業の発達育成でなければならぬと思うのであります」（1947年9月25日・衆院本会議）

この民主党には後に首相となる中曽根康弘もいた。中曽根は東京帝大を出て内務省の官僚となり、自ら志願して軍人となり、無事、帰還して政界へ進出した。田中と同期当選だ。この法案に賛成だった中曽根が、当時のことを書き残している。

「日本経済の息を吹き返すためには、まず石炭を急増産する以外に手がなかった。そのためにはある程度、炭鉱を国家管理しなければならないと私たちは考えた。一種のカンフル剤である。いわば『修正資本主義』に立脚するこの法案に私は賛成した。／一方、田中君は自由主義の立場から反対の急先鋒にたった。（中略）私は学問を通じて学んだ国家運営や政策理論を、一方で田中君は実業の世界で鍛え上げた現実感覚をもって互いを主張した」（「新潮45」2010年7月号）

田中が、どれだけ理念的な自由主義を踏まえて反対していたかはわからない。後に田中は、この法案反対に絡んで、福岡県直方市の採炭業者から請託を受けて100万円をもらったとして逮捕された。炭鉱国管汚職事件である。田中は、特定の業者との金銭収受の事実はないと否定した。

しかし、田中土建工業が炭鉱の多い九州に支店を出し、炭鉱関係者の住宅建設に乗り出していたという背景があったことも確かだ。この時のことを、東京は神楽坂の芸者で、田中を陰から支え続けた辻和子が、自らの著書『熱情』で、こう書き残している。

「炭鉱が国家の管理になれば、そういう面でも不利になることが予想されます。ほかの業者のことより、自分の商売に直接かかわってくる大問題ですから、反対するのは当然でした。他人のためなんかより、むしろ自分のためにこの法案に反対していたのです」（112頁）

田中の本音を知る辻ならではの洞察だと思うが、その私利私欲を認めるのも、戦後の自由主義である。

一方の吉田も、戦前から軍国主義的な統制に徹底して反発し、英米流の自由主義的な考え方に傾倒してきた。豊かな国際感覚から、軍部を中心とした反英米外交を厳しく批判した。

「明治以来の親英米の大道を守るのに反感を抱き、彼等に対抗して、自分等の勢力の伸張を図らんがために、反英米を特に強調したということは、見逃し得ない事実である。そして彼等はこの反英米の主張を、現状打破とか新秩序の建設とかいった革新的な標語で表現したのである。しかも彼等の犯した最大の過誤は、反英米の極点として、独伊と提携するに至ったことである」（『回想十年』中公文庫・上巻42頁）

吉田は日独伊三国同盟に反対し、太平洋戦争の開戦も阻止しようと画策した。軍部からは自由主義者、親英米派として「要注意人物」の烙印を押されるが、戦時中も終戦工作を続け、1945年4月、ついに憲兵隊に連行され、40日間、拘束された経験もある。

戦後も吉田は統制経済を嫌い、1949年からは自由主義的均衡政策である「ドッジライン」を積極的に受け入れた。インフレ抑制のために、GHQ経済顧問でありデトロイト銀行頭取だったジョゼフ・ドッジが実施した政策だ。戦後間もない日本は、アメリカの支援や政府の補助金に支えられた統制経済によって復興を目指した。しかし、ドッジはそれをインフレを招く「竹馬経済」と批判して、財政と金融の引き締めによって自立と安定を目指す政策へと転換した。

軍事力を強さとする大日本帝国に対して、経済の強さをもって自由主義陣営で確固たる地位を築こうとしたのが吉田である。吉田が重視していた英米流の自由主義も、大衆の生活に落とし込めば、田中の実益主義にたどり着く。田中は、動物的な勘で、その可能性を吉田から感じ取ったのではないだろうか。

こうして2人の軌跡をたどると、吉田と田中の経済優先という理念の根底にあったものが「反戦」だったことがわかる。そして、これは「軍事力に依存しない平和主義」に連続する。

日本の軍隊を解体し、戦争放棄を求めたアメリカだったが、共産主義勢力との冷戦が激しくなり、1950年に朝鮮戦争が始まると、一転して日本の再軍備を求めてきた。アメリカとの協調路線を重視した吉田だったが、再軍備は「愚の骨頂であり、世界の情勢を知らざる痴人の夢」（同前・中巻44頁）だと反対した。財政的な負担が大きすぎるというのが第一の理由である。さらに「理由なき戦争に駆り立てられた国民にとって、敗戦の傷跡が幾つも残っておって、その処理の未だ終らざるものが多い」（同前45頁）という国民感情への配慮も大きな理由だったという。

結局は、吉田の時代に、治安維持のための警察予備隊が、自衛権行使のための自衛隊となって、事実上の再軍備を迫られることになった。「自衛隊は事実上の軍隊ではないか」と追及されたが、吉田は「戦力」とは「『近代戦争を有効に遂行し得るだけの装備編成を持つ』ところの実力部隊」（同前54頁）であると定義した。そして「軍隊と呼びたければ軍隊でよいし、それにはいわゆる戦力は欠けているのだから、日本の自衛隊は正に戦力なき軍隊であるかも知れない」（同前55〜56頁）と柔軟だった。

この柔軟性が、長く続く自衛隊違憲論の原因となったことは間違いない。しかし、一方で、「日米協調」でありながら、対米追随に堕することなく、「軽武装」を貫いて「経済」を優先しようとする「適度な距離感」と「したたかさ」が表裏一体となって、過度な「軍拡」を防いできたのである。

田中も、この「したたかさ」を後に高く評価した。後年、秘書であり、大番頭だった早坂茂三にこう語ったという。早坂は、共産党員の経験もあり、新聞記者から田中の秘書になった。

「おまえが共産党で騒いでいた頃、アメリカからダレスが来て、吉田さんを脅迫したんだ。憲法を改正しろ、再軍備もやれ、共産党を地下に閉じこめろってね。ところが、あのじいさん、貴国からありがたく頂戴した日本国憲法があります。おっしゃることは、遺憾ながら憲法が許しましぇん。これで粘って逃げ切った。たいしたもんだよ」（『宰相の器』集英社文庫189頁）

