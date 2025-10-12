俳優のファーストサマーウイカ（35）が11日深夜に放送されたテレビ東京「考えすぎさん」（深夜1・25）に出演。バラエティー番組だけでなく俳優としても活躍する中で、俳優業に「多いな」と思ったことを明かした。

同番組はウイカ、DJ松永、ハナコ岡部、佐久間宣行氏による雑談バラエティー。「仕事・プライベートの○○すぎさん」の企画で、ウイカは「俳優仕事で思った○○すぎること」としてフリップを出した。

フリップには「健康、スピリチュアルにこだわり強い人が多すぎる」と書いていた。これに笑いが起き、佐久間氏は「俳優現場はやっぱりそうですか?」と尋ねると、「特に。特に感じる。バラエティーではあんまりそういう話題に隙間の時間になることはない。けど、俳優は待ち時間が多いし、私の年代、アラフォーに差し掛かってくると、健康はわかる。大体みんな玄米炊いて、酵素だの何とかだの」と語った。

さらに、撮影現場でアイスラテを飲んでいた時にコーヒーの話となり「まだ牛乳飲んでるんだ」と言われたことがあるとし「まだって何ですか?」と気になったという。「否定されることとか、そういうことを言ってくる人を邪険にするわけじゃなくて、そういう人の割合が多いなっていう。分布の話で」と伝えた。

自身も「健康を気にするし、スピも別に好きだから理解ある」としながらも「多いなって」と驚いたことを振り返った。また、「キレイなさ、絶世の美女と呼ばれたりとか、凄いスタイルの良い女優さんとか“何もしてないんです”って一昔前は言ってたかもしれないけど、やっぱり…やってる。めっちゃ。めっちゃ気にしてる。凄い。レベチで」と暴露。

続けて「だって聞いたことないサプリをブワーって並べて、一個一個の効能を教えてくれたりとか。その流れで緩やか〜に“これはもう健康ではなくスピでは?”っていうところにグラデしていく」と語り笑いを誘った。