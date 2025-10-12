プロ野球速報アプリ「NPB＋（プラス）」のテスト配信が、11日に開幕したクライマックスシリーズ（CS）から始まった。横浜スタジアムでDeNA―巨人戦の取材と並行して、記者もさっそく利用させてもらった。

データはかなり豊富で面白い。しかも無料。1球ごとの試合速報に加え、高性能カメラで解析した投球の回転数、球種、球速に、打者の打球速度や飛距離などを、ほぼリアルタイムで確認できる。3Dのリプレーも見ることができる。

横浜スタジアムの記者室で、多くの野球記者が生のプレーとスマホのデータを見比べていた。選手の特徴が一目で分かる選手情報もある。例えば2本塁打したDeNA・筒香は、今季の最高スイング速度が134・4キロ、ハードヒット率47・9％、バレル率16・4％、ボールゾーンスイング率が27・7％とマニアックな数値も多い。

二塁走者として左前打で生還する好走塁を見せた林のスプリントは時速31・8キロ。つまり、「原付バイク」の法定速度よりも速いことが分かった。NPBエンタープライズ、コナミデジタルエンタテインメント、ソニーの3社共同事業。データを可視化することで野球観戦の新しい魅力や楽しさを提供する目的で、アプリが開発された。

今回の期間限定テスト配信では機能を一部先行公開。提供期間は日本シリーズまでで、結果や評価を十分に検証したうえで来季からの本格稼働を目指す。（記者コラム・神田 佑）