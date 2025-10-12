¡ÖRAPSTAR 2025¡×¤Ø¤ÎÄ©Àï¤È¿·¶Ê¡ÖRemember Days¡×¨¡¨¡Masato Hayashi¤¬¸ì¤ë33ºÐ¤Î·èÃÇ
Á°ÊÔµ»ö¡Ø¡ÖÉÔÌ²ÉÔµÙ¤Ç¥·¥ã¥Ö¿©¤Ã¤Æ¡×¡ÄÈ¬²¦»Ò¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¦Masato Hayashi¤¬¸ì¤ë¡ÖÃÏ¸µ¤Ø¤ÎÄÉ²±¡×¡Ù¤ÇMasato Hayashi¤Ï¡¢²á¹ó¤ÊÂÎ¸³¤äRYKEY¤È¤Î¾×·âÅª¤Ê½Ð²ñ¤¤¤Ê¤É¡¢ÁÔÀä¤Ê²áµî¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£ ¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢10Âå¤«¤é20Âå¤Î¼ã¼ê¤¬Â¿¤¯Ä©¤àAbema¤Î¼¡À¤Âå¥é¥Ã¥Ñ¡¼È¯·¡¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ÖRAPSTAR 2025¡×¤Ë33ºÐ¤ÇÄ©Àï¤·¤¿ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢2019Ç¯°ÊÍè¤Î¶¦±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¿·¶Ê¡ÖRemember Days¡×¤ÎÀ©ºîÇØ·Ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢²áµî¤Ø¤Î¸å²ù¤È¸½ºß¤Î³Ð¸ç¤ò¸ì¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ËÜÂ¿¥«¥Ä¥Ò¥í¡¡»£±Æ¡¿¾®ÅÄ½Ù°ì
¡ÖRemember Days¡×ÃÂÀ¸¤ÎÌë
¨¡¨¡Á°ÊÔ¤Ç¤ÏMasato¤µ¤ó¤ÈRYKEY¤µ¤ó¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤éÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎRYKEY¤µ¤ó¤È¡¢9·î1Æü¤Ë¡ÖRemember Days¡×¤ÎMV¤ò¸ø³«¡£6Ç¯¤Ö¤ê¤ËRYKEY¤ÈÁÈ¤ó¤À¤³¤Î¶Ê¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê·Ð°Þ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Masato¡¡2021Ç¯¤Ë²¶¤¬·ºÌ³½ê¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âºÇ¶á¤Ï¤Þ¤¿µ÷Î¥¤¬¶á¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ãç¤ÎÎÉ¤¤Âçºå¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤ÇYOU THUG¤Ã¤Æ¤ä¤Ä¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Åìµþ¤ËÍè¤ë¤¿¤Ó¤ËÍ·¤ó¤Ç¤Æ¡£7·î¤¯¤é¤¤¤«¤Ê¡¢¤½¤¤¤Ä¤«¤é¡ÖRYKEY¤¯¤ó¤È°û¤ó¤Ç¤ë¤«¤éÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡×¤Ã¤ÆÅÅÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢RYKEY¤¯¤ó¤ÎÏ¢¤ì¤ä¥¥ã¥Ð¾î¤ß¤¿¤¤¤Ê½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë°û¤ß²ñ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç²¶¤ÈRYKEY¤¯¤ó¡¢YOU THUG¤ÈYOU THUG¤ÎÍ§Ã£¤Ç¥È¥¤¥ì¤Î¸Ä¼¼¤Ë¤³¤â¤Ã¤Æ¡¢´À¤À¤¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿¼¤¤ÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¿¼¤¤ÏÃ¤È¤Ï¡©
Masato¡¡¡ÖºÇ¶á¤ªÁ°¤ò¸«¤Æ¤Æ¸Ø¤é¤·¤¤¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤½¤ÎÆü¤Ï¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤¹¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¤¿¤«¤é¡Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¡¢¥È¥¤¥ì¤«¤éÌá¤ë¤ÈRYKEY¤¯¤ó¤¬¥«¥é¥ª¥±¤Î¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤Ã¤Æ¡¢¡Öº£¤«¤é¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡£Íè¤¿¤¤¿Í¤Ïµó¼ê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£º£Æü¤Ï¥Ó¥®¡¼¡ÊÊÔÃí¡§¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÅÁÀâÅª¤Ê¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Ç¤¢¤ëThe Notorious B.I.G.¤Î°¦¾Î¡Ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ã¤Æ¡£¤½¤·¤¿¤é½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬¡Ö¹Ô¤¤¿¤¤¡ª¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥¿¥¯¥·¡¼3¡Á4Âæ¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âÅþÃå¤·¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤¬»Ï¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£
¨¡¨¡¤Ê¤¼¤Ç¤¹¤«¡©
Masato¡¡RYKEY¤¯¤ó¤¬¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î¿Í¤Ë¡ÖDJ RYOW¤¯¤ó¤Î¥Ó¡¼¥ÈÎ®¤·¤Æ¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ææ¤Ë1»þ´Ö¤¯¤é¤¤Î®¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤·¤Ó¤ìÀÚ¤é¤·¤¿RYKEY¤¯¤ó¤¬¡ÖGmail¤Î¤¢¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó¡£²¶ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤è¡×¤È¸À¤¤Áè¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡¢2¿Í¤À¤±¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£1»þ´Ö¤¯¤é¤¤¤·¤¿¤éDJ RYOW¤µ¤ó¤Î¥Ó¡¼¥È¤¬Î®¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤Çºî¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¥ê¥ê¥Ã¥¯¡Ê²Î»ì¡Ë¤Ï¤½¤Î¾ì¤Ç½ñ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Masato¡¡¡Ö²¶¤¬¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë½ñ¤¤¤È¤±¡×¤Ã¤ÆRYKEY¤¯¤ó¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢20Ê¬¤¯¤é¤¤¤Ç½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¤½¤ó¤Ê¤ËÁá¤¯½ñ¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
Masato¡¡¥é¥Ã¥×¤Ï¥ê¥º¥à¤Ê¤ó¤Ç¡¢²»³¬¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤¤ã¤¹¤°¤Ë½ñ¤±¤Þ¤¹¡£¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È½ñ¤±¤Ð¤¤¤¤¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¡£
¨¡¨¡¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ò½ª¤¨¤ÆÄ°¤¤¤Æ¤ß¤Æ¡¢µ×¡¹¤ÎRYKEY¤µ¤ó¤È¤Î¶Ê¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
Masato¡¡RYKEY¤¯¤ó¤Èºî¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¿À¶Êºî¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡£¡ÖGood Die Young¡×µé¤Î¤òºî¤é¤Ê¤¤¤È¡£
¨¡¨¡Masato¤µ¤ó¤Î¶Ê¤ÏºÇ¶á¡¢¥á¥í¥Ç¥£¤¬¤¢¤ë¶Ê¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÏÃ¸¡¹¤È¥é¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
Masato¡¡²¶¤Î¥Õ¥í¡¼¤ÏÈ¬²¦»Ò¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤¬¤è¤¯¤ä¤ë¥é¥Ã¥×¤Î»ÅÊý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£È¬²¦»Ò¤Î¥Õ¥í¡¼¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡£Ãý¤ê¤Ë¶á¤¯¤Æ¡¢Ã¸¡¹¤È¥ê¥ê¥Ã¥¯¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤ËÀ©ºî»þ´Ö¤¬20Ê¬¤À¤È¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ã¤¹¤Í¡£ºÇ¶á¤Ï¥á¥í¥Ç¥£¤¬¤¢¤ë¶Ê¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÏÃ¸¡¹¤È¥é¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¥é¥Ã¥×¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤ì¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿
¨¡¨¡¡ÖRemember Days¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢²áµî¤òÁí³ç¤¹¤ë¶Ê¤ËÊ¹¤³¤¨¤Þ¤¹¡£²áµî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¼«¿È¤Ï¤É¤¦Âª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Masato¡¡¤ä¤Ã¤Ñ²¶¤ÏRYKEY¤¯¤ó¤ÎDNA¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¸å²ù¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢ÎÉ¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¨¡¨¡¸å²ù¤È¤Ï¡©
Masato¡¡¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¤«¤é¥é¥Ã¥×¤ò¤ä¤ì¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£17¡Á20ºÐ¤Þ¤Ç3Ç¯´Ö¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é27ºÐ¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç°ìÀÚ¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é²¶¤Ï25¡Á26ºÐ¤¯¤é¤¤¤Î¤ä¤Ä¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤òº£¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡£¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯»Ï¤á¤Æ¤ì¤Ð¡¢º£¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤Ç¤âÁá¤¯»Ï¤á¤Æ¤¿¤é¡¢²¶¤Î¶õÇò¤Î7Ç¯´Ö¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤Î7Ç¯¤Ç¡¢·ë¹½¤¹¤´¤¤¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢º£¤Î¤è¤¦¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¤³¤ì¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£²¶¡¢17¡Á20ºÐ¤¯¤é¤¤¤Î¤È¤¤Ï¡¢º£¤È°ã¤Ã¤Æ¥Á¥ã¥é¤¤¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¨¡¨¡¤É¤ó¤ÊÌÌ¤¬¥Á¥ã¥é¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Masato¡¡¥Á¥ã¥éÃË¤È¤«¥®¥ã¥ëÃË¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¶ÊÄ´¤Ï¥¯¥é¥Ö¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë´¶¤¸¤Ç¡¢¥ê¥ê¥Ã¥¯¤È¤«¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡£
¨¡¨¡¶Ê¤ä¥ê¥ê¥Ã¥¯¤¬ÊÑ²½¤·¤¿Å¾µ¡¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Masato¡¡22¡Á23ºÐ¤Îº¢¡¢RYKEY¤¯¤ó¤È¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó³¹¤ÇºÆ²ñ¤·¤¿¤È¤¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö¤ªÁ°¤Î¥é¥Ã¥×¤Ï°ìÀ¸»Ä¤ë¤è¤¦¤Ê¶Ê¤¸¤ã¤Í¤¨¤ó¤À¤è¡£º£¤À¤±¤Î¥é¥Ã¥×¤Ê¤ó¤À¤è¡£¹«¤Ç¤Ï¤ß¤ó¤Ê·Ú¼«Æ°¼Ö¾è¤Ã¤Æ¤Ã¤«¤é·Ú¼«Æ°¼Ö¤ß¤¿¤¤¤Ê¶Êºî¤ë¤¸¤ã¤ó¡£¤½¤Ã¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬°Â¤¤¤·¡¢¤ß¤ó¤ÊÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡£¤Ç¤â²¶¤é¤Ï¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¹¤¤»ëÌî¤Ç¸«¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¡¢¼«Ê¬¤â»×¤Ã¤¿¤Ã¤¹¤Í¡£¡¡¥·¥ã¥Ö¤Ð¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸å¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥ì¤¿»þ¤ËÝµ¤Ã¤Ý¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Öº£Æü»à¤ó¤À¤é¡×¡ÖÌÀÆü»à¤ó¤À¤é¡×¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇËèÆüÀ¸¤¤Æ¤Æ¡¢»à¤ó¤À¸å¤ËÄ°¤«¤ì¤ÆÃÑ¤º¤«¤·¤¤¶Ê¤Ïºî¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢º£¤Ç¤â¥Á¥ã¥é¤¤¶Ê¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¤è¡£
¨¡¨¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¥ê¥ê¥Ã¥¯¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ìõ¤Ç¤¹¤Í¡£Å¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ÝÄ§Åª¤Ê¶Ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡© Masato¡¡¡ØNative PB¡Ù¡ÊPablo BlastaÌ¾µÁ¡Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¢¥ë¥Ð¥à¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ë¡ÖTokyo Young OG¡×¤È¡ÖBADBOY¡×¤Î2¶Ê¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÖRAPSTAR 2025¡×¤Ø¤ÎÄ©Àï
¨¡¨¡¤ä¤Ï¤ê¡¢³§¤µ¤ó¡ÖRAPSTAR 2025¡×¤Ë±þÊç¤·¤¿¤³¤È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£SNS¤Ç¤â»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¼«¿È¤âºÇ½é¤Ë±þÊçÆ°²è¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ï¡¢¥Õ¥§¥¤¥¯Æ°²è¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Û¤É¤Ç¤¹¡£
Masato¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤½¤¦»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ó¤Ê¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤¬¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£±þÊçÆ°²è¤ò»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¯¤é¤¤¤Ë¤·¤«¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¨¡¨¡¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¤Ê¤¼±þÊç¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Masato¡¡¤¤¤ä¡¢ÉáÄÌ¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄÏ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¿ÍÀ¸Ã±°Ì¤Ç¹Í¤¨¤¿¤é³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¤ªº×¤ê¤À¤Ê¤È¡£¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Ã¤ÆÆ±¤¸¤³¤È¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£½µËö¤Ï¥é¥¤¥Ö¤ä¤Ã¤Æ¡¢Ê¿Æü¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÀ©ºî¡£Í·¤ó¤À¤ê¤â¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ÊÍ·¤Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤³¤Ç¡ÖRAPSTAR 2025¡×¤Ë½Ð¤ì¤Ð¡¢ÊÑ²½¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¹¥´ñ¿´¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¢¤È¡¢¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¥é¥Ã¥×¤ò¤·¤Æ¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢²¶°Õ³°¤È¥¥ã¥ê¥¢Ã»¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¨¡¨¡¹ç·×¤Ç¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
Masato¡¡¥×¥í¤È¤·¤ÆËÜ³ÊÅª¤Ë»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥Ó¥Ã¥Á¤È²ñ¤¦¡×¤¯¤é¤¤¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¡¢10Ç¯¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡ÖM-1¡Ê¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ë¡×½Ð¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢Kohjiya¡ÊÊÔÃí¡§ºòÇ¯¤Î¡ÖRAPSTAR 2024¡×¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿´üÂÔ¤Î¼ã¼ê¡¢¥Ý¥«¥ê¥¹¥¨¥Ã¥È¤ÎCM¶Ê¤Ë»²²Ã¡Ë¤È¤«¤Î¤Û¤¦¤¬¥¥ã¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¤ÏÀèÇÚ¤Ç¤¹¤è¡£
¨¡¨¡¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¥¥ã¥ê¥¢¤ò»ý¤Ä¤Î¤Ë½Ð¤ë¤Ê¤è¤È¤¤¤Ã¤¿±þÊç¤ËÈÝÄêÅª¤Ê°Õ¸«¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Masato¡¡SNS¤Ë¡Ö¤ªÁ°¤¬½Ð¤ë¤Ê¤è¡×¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤ë¤Î¤Ï¡¢Íî¤È¤µ¤ì¤¿¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤¬È¾Ê¬¤¯¤é¤¤½ñ¤¤¤Æ¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è(¾Ð)¡£¤ï¤¶¤ï¤¶SNS¤Ë¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò½ñ¤¯¤ä¤Ä¤ÏÂç¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡£
¨¡¨¡Ç¯Îð¤ÈÄ©Àï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Masato¡¡·ºÌ³½ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢²¿ºÐ¤Ë²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤âÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£·ºÌ³½ê¤ÎÃæ¤Ï¼Ò²ñ¤Î½Ì¿Þ¡£·ºÌ³´±¤Ë¡Ö¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ì¤Ð¡¢Æ±¤¸Éô²°¤Î¿Í¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¥Õ¥©¥í¥ï¡¼²¿¿Í¤Ç¤¹¤«¡©Ç¯¼ý¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¡£¤½¤Î»þ¡¢¤¹¤´¤¯ÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤â¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢Ç¯¼ý¤â¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢½Ð½ê¤·¤¿¤é¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤òÁ´Éô¼Î¤Æ¤Æ¡¢¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤òÁ´Éô¤ä¤í¤¦¤Ã¤Æ·è¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡º£²ó±þÊç¤¹¤ë¤Þ¤ÇÇ¯Îð¤â¸ø³«¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤âº£²ó¤ÎÄ©Àï¤¬Æ±¶È¼Ô¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ÏÂç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Masato¡¡¤ªÁ°¤é¤â¤Ã¤È¤ä¤ì¤è¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£²¶¤Î¥»¥ó¥¹¤ò¥·¡¼¥ó¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤È¤«¸À¤¤Ìõ¤Ð¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤ó¤¸¤ã¤Í¤¨¤è¤Ã¤Æ¡£¤ªÁ°¤¬¤ï¤«¤é¤»¤Æ¤¤¤±¤è¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÑ¤Ê¥×¥é¥¤¥É¤ËÉé¤±¤Æ¡¢¸À¤¤Ìõ¤·¤ÆÆ¨¤²¤Æ¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¥»¥ó¥¹¤¢¤ë¤ä¤Ä¤â¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥°¥Á¥°¥Á¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤Ä¤Ï¡¢¿ÍÀ¸1²óÌÜ¤ß¤¿¤¤¤Ë»×¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢²¶¤¬º£²ó½Ð¤¿¤³¤È¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â¿¨È¯¤µ¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡°ìÈÌ¤ÎÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤ÎÇ¯Îð¤Î¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡©
Masato¡¡¤ß¤ó¤Ê33ºÐ¤ÇÏ·¤±²á¤®¤¸¤ã¤Ê¤¤¡© ¤â¤¦¤ª¤Ã¤µ¤ó¤À¤«¤é¤È¤«¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ª¤Ã¤µ¤ó¤Ç¤â³Ú¤·¤¤¤³¤È¤·¤Æ¤¤¤¤¤·¡¢Ï·¤±²á¤®¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¨¡¨¡¤½¤Î¹Í¤¨¤â·ºÌ³½ê¤Î·Ð¸³¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡©
Masato¡¡·ºÌ³½ê¤ÇÃæ¹ñ¤Î¡Ö½½µí¿Þ¡×¤Î¥Ñ¥í¥Ç¥£¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤òÆÉ¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö½½µí¿Þ¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÊüÏ²¼Ô¤¬¸ç¤ê¤ò³«¤¯¤Þ¤Ç¤Î10Ëç¤Î³¨¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¶¤¬ÆÉ¤ó¤À¤Î¤Ï¾¯¤·°ã¤Ã¤Æ¤Æ¡£ºÇ½é¤Ï¥Ü¥í¥Ü¥í¤ÎÉþ¤òÃå¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¸ç¤ê¤ò³«¤¡¢¤Þ¤¿ºÇ½é¤ËÌá¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢½é²ó¤È°ã¤¦¤Î¤Ï¡¢Éþ¤Ï¥Ü¥í¥Ü¥í¤À¤±¤É¡¢¼þ¤ê¤Ë¤Ï¿Í¤¬¤¤¤ë¡£²¶¤¬ÆÉ¤ó¤À¤Î¤Ï¾¯¤·°ã¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤Ç¤â¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¡¢ºÇÄã¸Â¼é¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¥ë¡¼¥ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¿Í¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤¬³Ú¤·¤¤¤È»×¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ»à¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¡ÖRAPSTAR 2025¡×¤â¤½¤Î°ì´Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¿Í¤Î°Õ¸«¤Ï¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£
Î¥º§¤ò¤·¤Æ¤Ç¤âÄ©Àï¤·¤¿¤¤
¨¡¨¡¡ÖRAPSTAR 2025¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Ê¤Î¤Ç¤½¤Á¤é¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤·¤Æ¡¢º£¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥àÀ©ºîÃæ¤Ç¤¹¤«¡©
Masato¡¡º£Ç¯¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤«¤é¡¢È¾Ç¯´ÖÍ·¤Ó¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¡¢µÒ±é¤·¤«½Ð¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Í·¤Ö¤Î¤âË°¤¤¿¤·¡¢¤â¤¦°ìÅÙ»à¤Ìµ¤¤Çºî¤í¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÇÎ¥º§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²¶¤Î±ü¤µ¤ó¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´ï¤Î¤Ç¤«¤¤¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö¤â¤¦°ìÅÙËÜµ¤¤ÇÄ©Àï¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤é¡¢ÊÌ¡¹¤Ë½»¤ó¤ÇºÆ¹çÎ®¤·¤è¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ï·ù¤Ê¤ó¤Ç¡¢ÀÒ¤âÈ´¤¤¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤È±ü¤µ¤ó¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¶á¤¯¤Ë½»¤ß¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¤â¤¦¾¯¤·Ä¹´üÅª¤Ë¸«¤¿»þ¤Ë¡¢¤É¤ó¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤ä¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Masato¡¡¸µ¡¹¥é¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤ÊÇö¤Ã¤Ú¤é¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê¶Ê¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¿¼¤¤´¶¤¸¤Î¶Ê¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥Ö¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê¶Ê¤Î¤Û¤¦¤¬²¶¤ÏÆÀ°Õ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î¸å¡¢½Ð¤¹¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ï°ìÀ¸Ä°¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¶Ê¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÆþ¤ì¤¿¤¤¤Ê¤È¡£
¨¡¨¡10Ç¯¸å¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ï¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¡©
Masato¡¡¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ²»³Ú¤Þ¤Ç¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²¶¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ï¡¢¤½¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¡£¼ã¤¤»Ò¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¾å¼ê¤¯¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤±¤É¡¢²¿¤«¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡£¤Ò¤È¤ÄÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ä¤Ä¤â¤¤¤ë¡£´ã¤ÎÁ°¤Î¤³¤È¤·¤«¸«¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤«¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Masato Hayashi
ÅìµþÅÔÈ¬²¦»Ò»Ô½Ð¿È¤Î¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¿¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡£2017Ç¯¤Ë¡ÖPablo Blasta¡×Ì¾µÁ¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ë³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¡¢2021Ç¯¤è¤ê¸½Ì¾µÁ¤ÇºÆ»ÏÆ°¡£¡ÖTokyo Young OG¡×¡ÖDJ CHARI & DJ TATSUKI - ¥Ó¥Ã¥Á¤È²ñ¤¦¡×¤Ê¤É¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢2022Ç¯¤Ë¤Ï½é¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØIssue¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£º£Ç¯¡¢ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMELANISM¡Ù¤òÈ¯É½¡¢Abema¤Î¼¡À¤Âå¥é¥Ã¥Ñ¡¼È¯·¡ÈÖÁÈ¡ÖRAPSTAR 2025¡×¤Ë¤â½Ð±é¡£¥á¥í¥Ç¥£¥¢¥¹¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¼«¿È¤ÎÆâÌÌ¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤¹¥ê¥ê¥Ã¥¯¤Ç»Ù»ý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜÂ¿¥«¥Ä¥Ò¥í
¿ÍÊª¥ë¥Ý¡¦¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡£1977Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é½µ´©»ï¤Þ¤ÇÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ëÇÞÂÎ¤Ç¡¢·Ð±Ä¼Ô¤«¤é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢½ñÀÒ¤Î¹½À®¡¦ÊÔ½¸¶¨ÎÏ¤Ë¤â·È¤ï¤ê¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥Æ¥ê¥ó¥°¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¡£
