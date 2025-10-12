3年後の約束をして英国に渡った日本人女性が、恋人に裏切られてから起死回生を果たすまで

イギリス在住の人気作家、ブレイディみかこさん。100万部のベストセラー『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』の著者だ。

新刊の『SISTER “FOOT” EMPATHY シスター フット エンバシー』（集英社）は、女性たちのつながりに焦点を当てて書かれたエッセイで、早くも話題を呼んでいる。

「SISTERFOOD」は、「女性どうしのつながり」や「姉妹のような関係」を指すが、これに、足もと「FOOT」をかけたのが、今回のタイトルだ。

もともと『他者の靴を履く──アナーキック・エンパシーのすすめ』（文藝春秋）、『地べたから考える 世界はそこだけじゃないから』（筑摩書房）といった著書があり、足もとにこだわり続けてきた、ブレイディさんならではの思いがこもっている。

たくましい足を持つシスターの人生

数年前に歯の治療をしていた頃、歯科医院の待合室でよく顔を合わせた日本人のおばあさまがいた。60代ぐらいにしか見えなかったが、一度だけ戦時中の経験を話されたことがあったので、もしかして80代?とも思ったが、実際の年齢を聞いてみたことはない。いつもいかにも英国の上品な老婦人というようなファッションに身を包んだ彼女は、日本語を忘れているらしく、「ごめんなさい、ここからは英語でしゃべらせて」と言って、ぶわーっと英語でしゃべり始めることが多かった。でも、ぽつり、ぽつり、と日本語の表現が断片的に交じるときがあり、自分でもまだ日本語を覚えていることに驚き、そのたびにうれしそうにほほえんでいらっしゃった。

で、このおばあさまから聞いた身の上話が、すべて本当だとしたら、波乱万丈すぎて、ちょっとすごいのだった。話されたことを全部覚えているわけではないが、確か、10代の終わりの頃に留学か何かで英国に来て、英国人の青年と恋に落ちた。でも、やがて彼女が日本に帰る日がやってきた。いよいよ涙の別れを告げるとき、小高い丘の公園の木の下で、恋人たちはこう約束したのだった。3年後の同じ日に、この場所で必ず会おうと。

なんで3年後だったのかは覚えていない。何かの事情があったんだろう。離れ離れになった二人は文通を続けた。いまのようにメールやSNSですぐに返事が送り合えるわけではない。当時は英国から郵送した手紙が1週間で日本に届く時代でもなく、海を渡る途上で紛失されることも少なくなかった。だが、それだけにドラマティックで熱い文通が続き、おばあさまの恋心は燃え盛ったらしい。

3年後、彼女は家族の反対を押し切り、なけなしのお金をはたいて船に乗り英国に向かった。日本を出る前に届いた彼からの手紙には「必ず君を迎えに行く」という心強い言葉が記されていた。

が、約束の場所に彼は現れなかった。何時間待っても、大粒の雨が降り始めても、恋人は来なかったのである。

まあ、よくある話だ。

と思いきや、おばあさまの人生はそこからが「よくある話」ではなかった。おばあさまは彼が迎えに来ることを微塵も疑わず、文無しで渡英していたので、日本に帰ろうにも船賃もない。そこで最初に目についたパブに飛び込み、「働かせてください」といきなりランドレディ(おかみ)に頼んだ。ずぶぬれで旅行鞄を提げて入ってきて、片言の英語でそんなことを言う日本人の女の子におかみも驚いたろうが、一生懸命に英語で事情を話すと、「男なんて信じるからよ」とおかみは首を振り、とにかく今夜は2階に寝なさいと言ってくれた(むかしの英国のパブはだいたい2階が旅宿になっていた)。宿賃はいらないから、全室のシーツを替えて掃除をしてくれないかと言われたらしい。

これがきっかけで、おばあさまは結局、パブの2階の旅宿でメイドとして働きながら船賃を貯めることになった。だが、日本で習った生け花の腕を活かしてパブの店内に花を飾ったらそれが近所のホテルの支配人の目に留まってスカウトされ、今度はそのホテルで働いていたときに地域の事業家に見初められて結婚し......、と、まるでわらしべ長者のような経緯で英国に住み着いた人なのだった。

「あの頃の私は最強だった」と言える理由

こういうのを運というんだろうな、と思っていつも話を聞いていた(またこれが、会うたびに同じ話をされるので、すっかり覚えてしまった)が、「ラッキーでしたね」と言うと、彼女はきりっとした顔つきになってこう言ったことがあった。

「運だけじゃない。自分をオープンにしていたからです。自分を開くと未来のほうからこっちにやってくる。若くてどん底にいたときは、生き延びるために自分を開くしかなかったから、あの頃のわたしは最強だった」

もし彼女が80代だったとしたら、このわらしべ長者ストーリーは1950年代後半から60年代ぐらいの話だ。わたしが若い頃、日本でバイトを掛け持ちしてお金を貯めては渡英してしばらく住み、また帰って働いては渡英するという暮らしをしていたのは1980年代だったけど、はっきり言って、あの頃だって単身で英国に来ていた若い日本人女性には猛者が多かった。

「英国に憧れていたけど、いざ住んでみると年中暗くて嫌になった」と言って英国を去り、イタリアのトマト農家で働いているというポストカードが届いたかと思ったら、今度はスペインでワインを造っているという手紙をくれた女の子もいた。ビザが切れても滞在していたのが当局にバレて強制送還されたはずだったのが、なぜかまたリバプール港から再入国を果たしてロックバンドでドラムを叩いていた女の子もいた。

わたし自身が貧乏だったから、知り合う子たちも同じようにお金のない女子ばかりだったが、なんかみんなたくましかったというか、しぶとかった。でも一見するとそんなにゴリゴリに押しが強そうなタイプではなくて、歯科医院で会ったおばあさまが言っていたように「自分をオープンにして」流れに任せて生きている感じのキャラだった。最初からゴールを定めてそこに行き着いたというより、知らないうちにいま立っている地点にたどり着いていたというタイプである。

おばあさまが若かった時代にせよ、1980年代の猛者たちの時代にせよ、いまのようにネットで前もって英国の情報が手に入る時代ではなかった。どこに行けば住居や仕事が見つかるとか、どこに行けば安い食事にありつけるとか、そういう情報を検索して下調べするのが不可能だったから、ほとんどのことは出たとこ勝負で、毎日がイチかバチかのギャンブルだった。たぶん、こういうのはいまの時代の若者からすれば、たいそう無防備な生き方なのかもしれない。

先のことを心配してもしょうがない

最近、日本の若い女性から「不安でたまらない」という悩みを聞かされることがある。これだけ便利になったのに、出たとこ勝負の時代のほうがシスターたちは楽天的だったような気がする。不思議なことだと思う。地図だって印刷したものを持ち歩いていたむかしは、自分が地図上のどこを歩いているのかさえよくわからないことが多かった。地図を片手にいろんな人に道を尋ねなければならず、道に誰一人歩いていないときや、尋ねた人がまったく間違っている情報をくれることもあった。目的地にたどり着けるかどうかは、運だった。偶然というまったく信頼のおけないものに任せて、わたしたちは生きていたのである。それなのに、いろんなことを正確に知るのは不可能だった時代の女性たちのほうが、先のことを案じてくよくよ落ち込んでいなかったのだ。

たぶんそれは、ギャンブルに失敗はつきものだと知っていたからじゃないだろうか。そして、うまくいくかどうかは運だったから、前もってしっかり調べなかった自分が悪かったとか、情弱だった自分のせいだとかいって、自分を責める必要もなかったのだ。

逆に、失敗しないように、そしてうまくいかなかったことで自分自身を責めずに済むように、検索を重ねて情報を調べて吟味し、たった一つの正しい答えを見つける作業は、自分の身に起こることの可能性を狭め、未知の扉を閉じていく作業でもある。 「自分を開けば未来のほうからやってくる」というくだんのおばあさまのモットーとは逆行しているのである。

「不安です」と日本の若い女性に言われるたびに、たくましい足で国境を越えたシスターたちの話をしたくなる。無防備でも大雑把でも、やってみるしかない、の精神でギャンブルに踏み出したシスターたちの蛮勇を聞かせたくなるのだ。ウザいかもしれないし、時代が違うと思われるかもしれない。テクノロジーが発達していなかったからとりあえず準備不十分でも行動するしかなかった過去の野蛮なメンタリティに学ぶことなんかありません、と叱られてしまうかもしれない。

だけどシスターフッドは世代をつなぐ縦の友情でもある。現在の常識という固定観念を壊す手伝いをしてくれるのは、ときにむかしの人の話だったりするのだ。固定観念の強固さが生きづらさの原因になっているような時代には、特にそうだろう。

