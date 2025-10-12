Âç³ØÌ¤ÅÐÈÄ¢ª3ÅÙ¤Î»ØÌ¾Ï³¤ì¤â¡Ä¡¡¥É¥é¥Õ¥ÈÀïÀþµÞÉâ¾å¡¢¸µ¥Ï¥à¤Î´ÆÆÄ¤¬´üÂÔ¤¹¤ë¡È±£¤·¶Ì¡É
¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤ÎËÒÌî·û¿¤Ï6·î¤Ëµß±ç¤ËÅ¾¸þ¤·¤ÆÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¤¿
¡ÈÃÙºé¤¡É¤Îº¸ÏÓ¤¬¡¢¥É¥é¥Õ¥ÈÀïÀþ¤ËµÞÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹BC¤ÎËÒÌî·û¿Åê¼ê¤Ï2Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢41»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤ÆËÉ¸æÎ¨2.90¡£6·î¤Îµß±çÅ¾¸þ¸å¤ËÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¤¿¡£ºÇÂ®153¥¥í¤Î26ºÐ¤Ï¡ÖÇ¯Îð¤â½Å¤Í¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤¯¤é¤¤¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤Ç¤¹¡×¤È±¿Ì¿¤Î»þ¤òÂÔ¤Ä¡£
¡¡ºò¥ª¥Õ¤ËÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤Æ¥¦¥¨¡¼¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÊýË¡¤òÊÑ¹¹¡£ºòµ¨¤Þ¤Ç¤ÎºÇÂ®146¥¥í¤«¤é¡¢¼Â¤Ë1Ç¯¤Ç7¥¥í¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£Ä¾µå¤ÎÊ¿¶ÑµåÂ®¤Ïºòµ¨¤Ï138¥¥í¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï¾ï»þ150¥¥í¶á¤¯¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤Ï¸±¤·¤«¤Ã¤¿¡£ÉÙ»ÎÂç»þÂå¤Ï¥ê¡¼¥°Àï¤ÎÅÐÈÄ¥¼¥í¡£¡Ö²ø²æ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¼ÂÎÏ¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È°ì»þ¤ÏÌîµå¤ò¼¤á¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¡¢½¢¿¦³èÆ°¤Ë¤â¿´¤ò¸þ¤±¤¿¡£¤·¤«¤·¡ÖÉáÄÌ¤Î»Å»ö¤ò¤·¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤òÁÛÁü¤·¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ìõ¤ò¤·¤Æ¤¤¤½¤¦¤À¤Ê¤È¡£¤½¤ì¤Ê¤é¤È¤³¤È¤ó¤ä¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡ËÜµ¤¤ÇNPBÆþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤ò·è¤á¡¢ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¡¦¥ë¡¼¥È¥¤¥óBC¥ê¡¼¥°¤Î¿®Ç»¥°¥é¥ó¥»¥í¡¼¥º¤Ë¿Ê¤ß¡¢2Ç¯´ÖºßÀÒ¡£¤È¤â¤ËÄ´ºº½ñ¤¬ÆÏ¤¡¢ÆÃ¤Ë2Ç¯ÌÜ¤Ï12¾¡¤òµó¤²¤ÆºÇÂ¿¾¡¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¡Ø¤¢¤¢¡¢º£Ç¯¤â¤«¡Ä¡Ä¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2Ç¯¤«¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¤É¤¦¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡¢´Ä¶¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤â¤Ò¤È¤Ä¤Î¼ê¤«¤Ê¤È¡£¤Á¤ç¤¦¤É¡Ê¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤¬¡Ë¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢2·³Áê¼ê¤ËÀï¤¨¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤È2024Ç¯¤«¤éÀï¤¤¤Î¾ì¤ò¿·³ã¤Ë°Ü¤·¤¿¡£
°éÀ®¤Ç¥ä¥¯¥ë¥ÈÆþ¤ê¢ª»ÙÇÛ²¼¾º³Ê¤Ç2¾¡¤Î²¼Àî¤ÏÆ±³ØÇ¯¡ÖÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×
¡¡ºòµ¨¤ÏÁ´¤ÆÀèÈ¯¤Ç23»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ3¾¡9ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4.24¡£Ä´ºº½ñ¤âÆÏ¤«¤º¡¢¥É¥é¥Õ¥ÈÅöÆü¤Ï¡Ö¸«¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Æ¡×¤È¥¸¥à¤Ç¤Ò¤È¤ê¡¢¥¦¥¨¡¼¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë´À¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÆ±³ØÇ¯¤Ç¤¤¤Ä¤â°ì½ï¤ËÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿²¼ÀîÈ»Í¤Åê¼ê¤¬¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤«¤é°éÀ®3°Ì¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¡£²¼¼êÅê¤²±¦ÏÓ¤Ï5·î¤Ë»ÙÇÛ²¼¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢1·³¤Ç2¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¡Ö»É·ã¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ï¤êÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ£»¨¤Ê´¶¾ð¤¬±²´¬¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÇÄÌ»»82¾¡¤ÎÉðÅÄ¾¡´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡ÖºòÇ¯¤Ï¿¿¤Ã¤¹¤°¤ÈÊÑ²½µå¤ÎÏÓ¤Î¿¶¤ê¤Ëº¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¤¤¤¤¤±¤É¤Þ¤À¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£½ÐÎÏ¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¸å¤í¡Êµß±ç¡Ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤È¸À¤Ã¤¿¤é¤¤Ã¤Á¤ê¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢½ÐÎÏ¤ò¾å¤²¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ò¼è¤Ã¤Æ¥«¥¦¥ó¥È¤òºî¤Ã¤Æ¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ÇÍî¤È¤¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤¾º¸¤È¤¤¤¦Åê¼ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Ï27ºÐ¤Ç¥×¥íÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡ÖÇ¯Îð¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢ÎÏ¤Ç¥É¥é¥Õ¥È¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤Áª¼ê¡£±£¤·¶Ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡Ä¡Ä¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ã¤È¥¦¥¤¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥È¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¤¤¤Ä¤Ç¤â¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ò¼è¤ì¤ëÅê¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢1Ç¯ÌÜ¤«¤é¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÀ®¸ù¤¹¤ë¤È»×¤¦¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¡£µ®½Å¤Êµß±çº¸ÏÓ¤È¤·¤Æ¡¢¡È4ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¡É¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÊÄ®ÅÄÍø°á / Rie Machida¡Ë