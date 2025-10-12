靖国神社の藪の中で眠っていた”略奪文化財”…朝鮮出兵の「秀吉軍撃退記念碑」が北朝鮮へ返還されるまでの100年

靖国神社の藪の中で見た石碑

豊臣秀吉の朝鮮出兵に起因する貴重な文化財が、東京都の九段北にある「靖国神社」に1906年から約100年間も置かれていた。それは、朝鮮半島北部にあった「北関大捷碑（ほっかんたいしょうひ）」という石碑。

ちょうど20年前の2005年10月12日、靖国神社で北朝鮮（朝鮮民主主義人民共和国）へ返還するための式典が行われた。北朝鮮との橋渡しをしたのは、何と米国の財界人だった。

私が北関大捷碑を見るために、靖国神社を初めて訪れたのは1980年頃。それは、この神社の象徴となっている白いハトを飼育する建物の近くにあるとのことだった。

靖国神社の境内には、軍事博物館の「遊就館」がある。その近くの薄暗い林の中に、大きくて立派なハト小屋があった。そして目的の石碑は、そのすぐ横にひっそりと建っているのを見つけた。

碑の上部には「北関大捷碑」と横書きで大きく記され、その下に小さな文字が縦書きでびっしりと漢字で刻まれている。1441文字あるという。

この石碑は、まるでキノコのような姿をしている。三つの石が積み重なっており、碑文が彫られた本体が大きな自然石に挟まれた形になっている。本体部分は縦187センチ、横66.5センチ、厚さは13.5センチで、重さは480キログラム。その板のような石碑本体の上に載っている、大きな自然石は重さが約１トンもあるという。そのため本体部分を押し潰さないように、4本の木の柱が支えている。

秀吉軍への戦勝記念碑

北関大捷碑は、数奇な運命をたどって靖国神社に置かれることになった。

豊臣秀吉は1592年と1598年の2回にわたり、朝鮮半島へ約15万人の兵を送り込んだ。日本では「文禄・慶長の役」、韓国では「壬辰倭乱（イムジンウェラン）」、北朝鮮では「壬辰（イムジン）祖国戦争」と呼ぶ。

釜山（プサン）から上陸した秀吉軍は二手に分かれ、小西行長が率いる軍は西方へ向かう。もう一方の加藤清正軍の2万2800人は、朝鮮の正規軍と次々と戦いながら朝鮮半島北端まで攻め込む。

なお、清正が「虎退治」をしたというのは、このときのことだ。そのトラはアムールトラで、朝鮮半島全域にも生息していたが、日本の植民地支配期に絶滅したとされる。

この清正軍に対し、下級官吏の鄭文孚（チョン・ムンブ）らが義勇軍を組織。7000人以上の民衆を組織したこの軍は、咸鏡道（ハムギョンド）の魔天嶺（マチョンリョン）より北側の、「北関」と呼ばれる地方から清正軍を放逐した。

それから約100年後の1709年10月になって、その戦勝を記念して「北関大捷碑（プッカンデチョッピ）」が建立された。「大捷」は大勝利という意味だ。

建てられた場所は、現在の咸鏡北道（ハンギョンプクド）金策市（キムチェクシ）。碑文には、逃げ隠れていた者を奮い立たせて義勇軍が組織され、清正軍との戦いで勝利してこの地方を奪還した経緯が詳しく記されている。

日露戦争の「戦利品」として日本へ

北関大捷碑の建立から約200年後の1905年、日本と帝政ロシアが朝鮮半島と中国東北部（満洲）での利権をめぐって戦った。この「日露戦争」で、朝鮮半島北部に駐留した「北韓進駐軍第2師団」の第17旅団長・池田正介少将が、臨溟（リムミョン）でこの石碑を見つけた。

それを師団長の三好成行中将が、帰国する際に「戦利品」として持ち出したというのだ。靖国神社の南部利昭宮司は、「陸軍が両国の親睦を永遠に保つ上で重要で、研究調査のためにと了解を得て持ってきたと伝えられている」と語っている。しかし、侵攻してきた日本軍が文化財を持ち出そうとするのを、地元関係者が阻止することなど不可能だっただろう。

さらに踏み込んだ見方もある。「この石碑を朝鮮から東京に運ばせた三好中将の意図は、清正退治の記念として建てられた碑文が、日本国の朝鮮支配に不都合な障害になるとして、それを撤去することにあった」（『普渡収圓 北関大捷碑を祖国へ』柿沼洗心）。

朝鮮半島には秀吉軍に対してだけでなく、13世紀〜16世紀に朝鮮などで略奪行為をした倭寇（わこう）との戦闘で勝利した記念碑も建てられていた。しかし、それらは破壊されたり埋められたりしたという。北関大捷碑の受難は特別なことではなかったのだ。日本は朝鮮を植民地支配するのに際し、かつての加害を記した記念碑を除去しようとしたのだ。

北関大捷碑を積んだ船は1905年10月28日に広島、翌年5月27日に東京湾へ着いた。「陸軍省」は、「振天府」ないしは靖国神社の遊就館での展示を計画。

皇居内には、陸海軍が戦場から持ち帰って天皇に献上した戦利品を陳列する振天府などの「御府（ぎょふ）」があった。同じように日露戦争の戦利品として、海軍が現在の中国遼寧省旅順市から運んだ「鴻臚井（こうろせい）」は今も皇居内に置かれている。

結局、北関大捷碑は遊就館に池田少将から1906年4月2日に寄贈された。その翌年、朝鮮からの留学生が靖国神社でこの石碑を見た時のことを文に残していた。これが後に、石碑の返還へとつながる。靖国神社に置かれてから39年経った時に、アジア太平洋戦争は終焉。それまでの間に、この石碑がどのように扱われていたのかは不明だ。

日本の敗戦から、さらに歳月が過ぎる。韓国の歴史学者である崔書勉（チェ・ソミョン）氏は「国会図書館」で、留学生が1907年に北関大捷碑と出会ったという文を見つけた。そして崔氏は1978年1月に、靖国神社境内のかつての遊就館の建物近くの藪の中で「発見」したのだ。

「社務所を訪ね、碑石の発見を告げると、若い神主さんが確認のため逆に私に案内をたのんだ。碑石の前に立った神主さんも、びっくりしたようであった」（『韓』1978年3月１日号）と記している。藪の中の人目につかない場所へ、隠すように置かれていた北関大捷碑。長い歳月が過ぎる中で、その存在は人々の記憶から消え神社からも忘れ去られていたのだ。

日本人僧侶の決意

北関大捷碑の存在が明らかになると、北朝鮮政府は「朝鮮総聯」を通して返還を要求。「万景峰（マンギョンボン）号で運びたい」との具体的な話まで出た。

また、石碑が建っていたのは朝鮮半島北側であるにもかかわらず、韓国政府も引き渡しを求めた。だが日本政府は、「碑は靖国神社の所有物であり、政府の関与は難しい」との理由で動かなかった。

北朝鮮は靖国神社を、「軍国主義亡霊を賛美し侵略戦争肯定の場」として厳しく批判していた。韓国だけでなく北朝鮮も17回取材（現在は43回）をしていた私は、北関大捷碑の北朝鮮への返還は日朝国交正常化が実現しなければあり得ないと思っていた。

ところが水面下で、日本人僧侶が返還に向けて奮闘していたのだ。そのことを知った私はすぐに、「日韓仏教福祉協会」会長でもある柿沼洗心氏に会いに行った。東京の浅草寺に近い建物の2階に宗教施設があった。

「よその国が穏やかにならなかったら、日本の国も安泰じゃありません。隣国と仲が悪いというのは一番気分が悪いじゃないですか。過去の因縁を、お互いに汗を流し、涙を流しながら慰霊供養することによって心が通じ合うというのが私の考えです」。

柿沼さんは、豊臣秀吉の朝鮮出兵にかかわるいくつもの課題に取り組んでいた。最初に行ったのは、京都市東山区にある「耳塚」での法要だった。

秀吉軍は朝鮮で、朝鮮人約12万6000人を殺害し、その人数を確認するために切り取った耳と鼻を塩漬けにして日本へ持ち帰った。それを埋めた耳塚で1990年に、死者の魂を朝鮮半島へ帰すための日韓合同での慰霊法要を行ったのだ。そうした活動をしている中で、1995年に北関大捷碑と出会ったという。

「戦後、毎月１日には靖国神社へ参拝していました。そのときに北関大捷碑の拓本を取っている学者さんの説明を聞いて、これは日本に置いていたらいけないと感じましてね。碑が元あった所へ返るということは、その当時に亡くなった人たちの霊魂を鎮めることになります」。

北朝鮮との橋渡しをした米国財界人

柿沼氏はまず李玖（イ・グ）氏に、「日韓仏教福祉協会」の総裁就任を要請。李玖氏は、朝鮮李王朝の最後の皇太子だった李垠（イ・ウン）氏と梨本宮方子さんとの子どもだ。日本生まれで、戦時も日本にいた李玖氏は、李承晩（イ・スンマン）政権の反対で帰国できず、米国や日本での生活を余儀なくされていた。(＊)

＊『現代ビジネス』「《100年前、朝鮮人と政略結婚した一人の「皇族女性」がいた…》祖国を離れ、韓国で愛に生きた日本人女性たちの『知られざる物語』」（2025年8月15日）参照

「李玖殿下が韓国へ永住帰国されることになった時、李王家末裔の全州李氏会の幹部から『何か殿下のお土産になるものはないか』との話があり、北関大捷碑のことがひらめいたんです」。

これで北関大捷碑を、日本から朝鮮半島へ返還する大義名分ができた。1999年に、柿沼氏は李玖氏と共に靖国神社へ返還の要望書を手渡した。

次に柿沼氏が語った話に、私は飛び上がらんばかりに驚いた。柿沼氏は北朝鮮との返還交渉の仲介を、米国の財界人に依頼したというのだ。それは、「世界貿易センター連合」のトゾリ総裁だった。

「総裁には、世界貿易センタービルを平壌（ピョンヤン）にも建設する計画があり、北朝鮮とのつながりを持っていたからです」。

米国政府の、北朝鮮を経済面から開放させるという国家戦略に沿って、米国の財界が動いていたのだ。信じがたいという顔をした私に、柿沼氏はトゾリ総裁からの文書を見せてくれた。それは、ワシントンに駐在する北朝鮮の国連大使との協定書だった。このトゾリ総裁は小渕恵三首相に対して、返還のための要請文を送っている。

だが柿沼氏はトゾリ総裁が動いてくれていても、北関大捷碑を日本から北朝鮮へ直接に返還するのは困難だと判断し、韓国を経由させることにした。日本・韓国・北朝鮮の仏教者の連携で、話を進めようというのだ。韓国は樵山（チョサン）和尚、北朝鮮は「朝鮮仏教徒連盟」である。

この時期は、2003年2月までは金大中（キム・デジュン）大統領、それ以降は盧武鉉（ノ・ムヒョン）大統領が北朝鮮との融和政策を推進し、政府だけでなく民間交流も盛んに行われていた。

民間での返還運動が、3ヵ国の政府を動かす

柿沼氏は樵山和尚と共に、靖国神社とひんぱんに交渉を行った。朝鮮仏教徒連盟との連絡と交渉は、樵山和尚が何度も訪朝して協議を続けた。その結果、靖国神社は「南北での調整が取れて韓国政府より外交ルートで日本政府に正式な依頼があれば速やかに返還する用意がある」という見解を示した。

しかし「日韓議員連盟」会長の竹下登氏は、この話にあまり関心を示さなかった。柿沼氏は「日本政府と100年間話しても埒が明かない」と判断し、韓国で大物政治家たちと片っ端から会った。金大中大統領は2000年6月に訪朝した際、金正日（キム・ジョンイル）総書記に北関大捷碑の拓本を贈呈。それは、柿沼氏が金大統領に託した物だった。

こうした韓国と北朝鮮の仏教者による自国政府への積極的な働きかけの結果、2005年5月にジャカルタで開催された「アジア・アフリカ首脳会談」の場で、南北首脳が返還方法と設置場所について協議。

そして翌月のソウルでの「第15回南北閣僚級会談」で、共同して北関大捷碑返還に取り組むことに合意した。この年は、植民地支配からの解放60年という節目でもあった。

その合意に基づき韓国政府は、日本政府に対し返還を正式に申し入れた。ついに民間での返還運動が、3ヵ国の政府を動かしたのである。

私は、北関大捷碑返還は間違いなく歴史に残る重要な出来事になるだろうと確信し、石碑が元の場所へ戻るまで追いかけることにした。だがその取材では、大きなトラブルが次々と待ち構えていたのだ。

（古絵図以外の写真はすべて筆者撮影）

