女の子からの告白セリフ９パターン｜男子がキュンとくる言葉とは？
「告白は自分の言葉で伝えるもの！」と分かってはいても、具体的なセリフの例を聞きたいもの。そこで、今回は、「女の子の告白フレーズ９パターン」を紹介します。告白セリフを検討する上で、自分にあった告白セリフを見つけ、アレンジしていただければと思います。
【１】告白の言葉:「こんなところでなんだけど、あなたが大好きです。付き合ってください。」
何かの作業の途中やデートの別れ際など、「突然」告白する場合に有効です。突然の告白なので、相手は少しびっくりするかもしれませんが、意外に不意の告白は成功しやすいと言われています。告白のタイミングとして、二人で何か成し遂げた後や気分が高揚している時がおすすめです。
【２】告白の言葉:「私と付き合って。好きにさせたのは、あなたなんだから。」
女の子が主導権を握りながら、デートを重ねていた場合に有効な方法です。振られた場合、ちょっと恥ずかしいセリフなので、告白してもＯＫをもらえる自信があったときに言い放った方が良いでしょう。また、少し小悪魔的な言い方でもあるので、難易度は少し高いですが、自信を持って告白することが大切です。
【３】告白の言葉:「〇〇さんの△△なところが好き。付き合ってください。」
好きな所を具体的に表現し、説得力を高めるパターンです。伝えられた男性は、「そんなところまで彼女は見てくれてだんだ！」など、自分の知らない良さまでも気付いている女性に心引かれることでしょう。ポイントは、細かすぎる相手の好きなことを言わず、理解しやすいことをあげるといいでしょう。
【４】告白の言葉:「好きです。私の彼氏になってください。（私を彼女にしてください。）」
この告白の言葉は、内容的には「付き合ってください」と同じですが、少し具体的に将来性も匂わせた言い方になります。「私を〇〇くんの彼女にしてください」といったように、名前を入れることでより現実味を持たせしっかりと伝えることができるでしょう。ポイントは、少し上目遣いで優しい声でいうことです。
【５】告白の言葉:「好きです。私と付き合ってください。」
「好き」という感情と、「付き合ってください。」という要望を伝える、王道とも言える表現です。相手の答えはYESかNOなのでとてもシンプルですね。ポイントは、しっかりと相手の目をみて気持ちを伝えることです。静かなところで告白できるとより良いですね。
【６】告白の言葉:「もっと一緒にいたい。好きで仕方がない。」
今までの彼への溢れる思いをこの言葉で爆発させることができます。しかし、少し積極的な言葉でもあるので、少しでも彼の気持ちを事前に確かめておくことをおすすめします。方言をミックスで告白してみるのも可愛くて効果がありそうです。
【７】告白の言葉:「いつからか好きになっていました。」
友達や同僚など、今まで一緒に時間を過ごしてきた人に告白する時におすすめの言葉です。あなたの誠実さを表してくれる言葉でしょう。ポイントは、あまり緊張しすぎずに、笑顔で告白するということです。
【８】告白の言葉:「会っているうちに、だんだん好きになっちゃった。」
見た目だけではなく、男性の性格を含めて、好きになったことを伝える表現です。この言葉は、告白と同時にあなたの無邪気さも表現しているといえます。そんなあなたの素直な性格をきっと男性は「可愛いなこの子...」と思ってもらえるでしょう。
ポイントは、少し照れた様子で言ってみると効果てき面かもしれません。
【９】告白の言葉:「ずっと前から好きでした。」
「あなたが好き。」とストレートに表現するパターンです。シンプルで気持ちを素直に伝えられる言い方といえるでしょう。しかし、「付き合ってください」と言わない場合は、相手の出方を確認して、もし相手がプラスに捉えているとわかれば、「もしよかったら付き合ってください」と付け足すのも良いでしょう。
ポイントは、目を見て素直な気持ちを伝えることです。
他にはどのような告白セリフがあるでしょうか。ベタな表現やちょっと変わった表現など、みなさんのご意見をお待ちしております。
