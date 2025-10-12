10月に福岡県で初めて開催された陸上競技の全国大会。この晴れの舞台に集まったのは、2000人を超えるアスリートたちです。選手たちの年齢は。

■出場選手

「僕は74歳。」

「72歳。」

「同じく72歳。」



競技の成績に関係なく、誰もが挑戦できる「日本マスターズ陸上選手権」。今大会、注目を集めたのが福岡県内で最高齢、94歳の選手です。



「生涯現役」、その言葉を体現する挑戦の裏側を「しらべると」！

福岡県飯塚市に住む重藤哲彌（しげとう・てつや）さん、昭和6年生まれの94歳です。ご自宅にお邪魔すると「あるもの」で歓迎してくれました。



■ディレクター

「スターバックスコーヒーを飲んでいるんですか。」

■重藤哲彌さん

「ええ、コーヒーが好きです。」



「スタバ」のコーヒーでおもてなし。さらに、連絡手段はスマートフォンです。92歳のおととし、ガラケーから買い替えました。

14年前、妻に先立たれ、現在は1人暮らしです。毎日の食事や洗濯など、身の回りのことは全て自分でこなします。そんな重藤さんが見せてくれたのが賞状です。



■遠野愛アナウンサー

「すごい、賞状がたくさん。めくってもめくっても賞状。」

今からおよそ80年前の高校1年生の時に陸上を始め、教員時代には短距離で国体にも出場しました。砲丸投げは70歳から始めました。



■重藤さん

「マスターズ陸上に出ると元気がもらえる。順位は気にしません。自分の体力を測ろうと。」



年に1回の体力測定。そんな気持ちで続けていますが、94歳までに積み上げた賞状は69枚です。

進化し続ける大ベテラン。その実力を「しらべると」！



■遠野アナウンサー

（砲丸を持って）

「重い。」

■重藤さん

「3キロ。」



重藤さんは週3回程度、練習を続けています。練習場には努力の跡が確かに刻まれていました。



■遠野アナウンサー

「地面に穴が。」

重藤さんがどれくらいすごいのか、28歳の遠野アナも挑戦します。



■遠野アナウンサー

「記録はどのくらいですか。」

■重藤さん

「僕は6メートル50センチ。」

■遠野アナウンサー

「7メートル飛ばします。」



自信はありましたが7メートルに届かず。それでは94歳の投てきは。



■測定する人

「6メートル40センチ。」



■遠野アナウンサー

「目指している記録はありますか。」

■重藤さん

「砲丸は7メートル近く投げたいと思っています。」

重藤さんの元気の秘訣を探るため自宅の様子を取材すると、食事にそのヒントがありました。



■重藤さん

「生で食べられる野菜を酢漬けにします。毎日食べます。」



14年間、野菜の酢漬けを毎日欠かさず食べているといいます。また、食べ方にもポイントがありました。



■重藤さん

「最低30回かむ。形がなくなって飲み込みます。」

ついに迎えた、日本マスターズ陸上選手権の本番当日。



重藤さんの砲丸投げの目標は7メートルです。4回投げ、最も良い成績が記録となります。1投目は、力んでしまったのか惜しくもファウルでした。続く2投目、またしてもファウル。2回続けての失敗に表情が曇ります。



この日のために練習を重ねてきた重藤さん。立て直すことができるのか。



■3投目の記録

「6メートル05。」



重藤さんの顔からようやく笑顔がこぼれました。

結果は6メートル5センチで見事、優勝。栄光の記録が1つ増えたものの、悔しさがにじみます。



■重藤さん

「満足していません。最初1・2投目ファウルだったので。この年になっても直さなくてはいけないところがあります。みんな、100歳までと言うんですよ。目標を設定して、達成できるように努力していきます。その延長で、100歳出場を目指したい。」



※FBS福岡放送めんたいワイド2025年10月8日午後4時すぎ放送