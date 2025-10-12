日本オープン開催の日光CCで、中部銀次郎はいかにしてコースレコードを叩き出したか

第90回日本オープンゴルフ選手権が2025年10月16日から開催される。大会会場は稀代の設計家・井上誠一が手掛けた栃木県の日光カンツリー倶楽部。

この難関コースに挑んだゴルファーに史上最強のアマチュア・中部銀次郎がいる。井上が「神算」をもって仕掛けた罠を、中部はいかなる「鬼謀」をもって突破したのか？ 「日光の17番」をめぐる伝説の二人の攻防を、井上誠一「唯一の弟子」が推理する。

17番ホールで狙うべき場所

1968年、中部銀次郎氏（以下、中部）はゴルフの日本代表チームの一員として日光カンツリー倶楽部でプレーし、当時のコースレコードをたたき出し我が国を優勝に導いた。そこには勝負どころである17番ホールを攻略するための中部ならではの策略があった。

──17番のティーショットは、あえて右の段上のラフを狙う！

その戦術の謎解きのヒントは、35年後に開催された日本オープン最終日において、優勝を争った深堀圭一郎と今野康晴の17番第1打に隠されていた。

コース設計の観点からあらためて日光カンツリーの17番ホール（410ヤード／パー4）を分析してみよう。主な論点は次の4つである。

(1) ティーショットはどこを狙う（基本的にはグリーンは見えない）

(2) 第2打はどう攻める

(3) 難解なグリーン

(4) 17番で波乱が起きる理由

はたして井上先生（以下、井上）は、17番にいかなる魔法をかけたのか？ 伝説のアマチュア・中部は、それをいかに打ち破ったのか？

深堀圭一郎も嵌まった罠

17番のティーインググラウンドに立つと、右奥に身構えるバンカーと林、そして左手前の林が目に入る。また第1打が落ちるあたりのフェアウェイが右に傾斜していることを考慮すると、センターに落とすにはどうしても左の林越えを狙いたくなる。しかもプロの飛距離であれば難しい選択ではない。

深堀と今野両選手は、そのような意図をもって第1打を放ったかと推測する。そしてドライバーを振った深堀の球は、プッシュ気味に飛んで右前方の木に当たり右ラフに止まる。これはトラブルショットの範疇に入る。今野は自身のマネジメントどおり方向性重視でアイアンを握ったが、慎重になりすぎたのか球は左に飛び浅いラフに行ってしまう。

そして奇しくも……深堀がミスをして飛んだ場所は、中部の17番攻略の秘策ポイント「右ラフの段上」だった。

つづいて第2打について考察する。

レッドペナルティの可能性があるほど右に飛んだ深堀の球は、幸いにもラフに残っていた。一方、すこしだけ左ラフに入った今野の位置からは、深堀よりも正面から攻められるが、左からはみ出す「魔女の手」と呼ばれる空中のハザード、張り出した樹木帯を避ける必要があった。

さらに二人の位置からはグリーン形状（アンジュレーション）が大きく異なっていた。グリーンは左上にマウンドがあり、そこから右手前に下がっている。しかも手前からは芝目は順目で極めて速くなっている。

つまり右から狙う深堀はグリーンのマウンドにぶつけていけるが、左からの今野は順目グリーンの斜面を横から寄せなくてはならず、グリーンに止めるためには手前花道から攻める必要があった。

木に遮られながらも枝の間にグリーンへの空間を見つけた深堀は、第2打を見事にグリーン左奥のマウンドにぶつけ、そこからスライスしてピンに近づけた。一方の今野は、空中のハザードは回避したものの、オンした位置が悪く右傾斜の順目グリーンに流されピンから離れていった。

抑揚をもって展開していくコース設計

当記事の第1回でも説明したとおり、日光のグリーンは井上渾身の造形を有しており、17番も見事な奥下りの形状となっている。また最終日のピン位置は手前エッジから29ヤード、左から9ヤードと順目の下り始めるエリアという極めて難度の高い位置に切られていた。結果として深堀はバーディーを奪取し、難しい横からのラインを残した今野はパーに終わった。

ではなぜ、日光の17番に勝負のクライマックスがくるのだろうか？

その答えは……17番が平凡で優しそうに見えるホールだからである。井上はホールごとに強弱をつけて、まるで物語のように各ホールが抑揚をもって展開していくことを重視した。

日光カンツリーの最終盤となる16〜18番を考えたとき。16番パー3は厳しい順目の奥下り形状のグリーンで、しかも200ヤードを越えきわめて難度が高い。また18番は上り傾斜のストロングミドルで、ティーショットに気が抜けないタフな最終ホール。その両ホールに挟まれたのが穏やかな17番であり、ゆえにプレイヤーの気持ちに何らかの変化をあたえ、結果ドラマが生まれるのだ。

優勝した深堀は右へのミスショットではあったが、偶然にも中部が見つけた攻略ルートに飛びバーディーを獲った。かたや今野はアイアンで慎重に打ったが、その逆のラフに外しピンへのアタックができなかった。つまり今野は井上が仕掛けた「罠」に入り込み、深堀は中部が暗示した同一ルートから攻めて「活路」を見つけ出したのだ。

中部の「鬼謀」を結論づけるに、ショットの失敗を「許容する範囲」を提示した、つまり「リカバリールート」にもなっていたのである。ベストショットを打てれば問題ないが、しかしひとはミスをする。

それを許容してくれる場所であることを示したのが、基本を重んじた孤高のゴルファー中部銀次郎であり、この攻略ルート探求をテーマにゴルフを惑わせ楽しませようとしたのが井上誠一の「神算」だったのだ。

日光カンツリー倶楽部が迎える2度目の日本オープンがいよいよ始まる。井上先生や中部銀次郎さん、そして私の想像をはるかに超える攻略法を、令和の名手たちが見せてくれることを切に願うばかりだ。