◆ボーイズリーグ第１３回秋季北海道選手権 第１日 ▽１回戦 札幌豊平ボーイズ０−６苫小牧ボーイズ（１１日・苫小牧清水球場ほか）

１回戦４試合が行われた。４年ぶりの優勝を目指す苫小牧ボーイズは、６―０で札幌豊平ボーイズを撃破。先発左腕・中岡颯（２年）が７回２安打で完封勝利を挙げた。

苫小牧ボーイズ・中岡の球威が落ちることはなかった。７回２死。最後は自信のある直球でこの日６個目の三振を奪い、ゲームセット。中学では２度目の完封勝利を挙げ、「絶対にリベンジするという気持ちだった。久しぶりの完封でうれしい」と、はにかんだ。

雪辱を期すマウンドだった。４日のリーグ戦・札幌豊平ボーイズ戦でも先発したが、２回途中３失点で降板。チームは逆転で白星を手にしたが、エースとして責任を感じていた。この日の朝、高橋輝昭監督に先発を直訴。変化球中心だった先週から直球主体に切り替え、クリーンヒットは１回の二塁打のみに抑え、指揮官も「先発は迷ったけど、中岡で負けたらしょうがないと思っていた。素晴らしい。出来過ぎ」と絶賛した。

２番を担う打撃でも２安打３出塁。６回には右越えの三塁打を放ち、リードを広げる３点目のホームを踏んだ。きょう１２日の準決勝・札幌ボーイズ戦に向け、左腕は「自分がどんどん引っ張っていきたい」。投打における大黒柱の主将が、２０２１年以来の頂点に導く。