ロキソニン、ガスター、アスピリンにタケキャブ…実は「アレルギーの引き金」になるクスリの数々

痛み止めを飲んでいると……

これまで何のアレルギーも発症しなかったから、自分だけは大丈夫―そう考えていると突然、痛い目を見るかもしれない。ちょっとした生活習慣が“引き金”になりうるからだ。

「アレルギー疾患は遺伝的な要因が大きい、すなわち『アレルギー体質の人がなりやすい病気』だと言われてきました。しかし大人になってから発症するアレルギーに関しては、環境要因のほうが大きいと考えられています。生活スタイルが変われば、アレルギーの発症リスクも変化するのです」（国立病院機構相模原病院臨床研究センターアレルゲン研究室室長の福冨友馬氏）

よくある引き金の1つがクスリだ。アレルギーの原因物質であるアレルゲンにもなりうる解熱鎮痛剤のNSAIDsだが、それだけでなく、食物アレルギーの発作を起こしやすくしたり、症状を重篤化させたりする恐れもある。

「NSAIDsを飲むと、腸の表面にある上皮細胞のバリア作用が弱まり、腸の粘膜が物質を通しやすくなるため、アレルゲンが侵入しやすくなると考えられます。飲み薬だけでなく、NSAIDsの湿布でも似た効果が報告されています」（福冨氏）

胃薬や血圧のクスリまで

ガスターなどのH2ブロッカー、あるいはタケキャブをはじめとしたPPI（プロトンポンプ阻害薬）といった胃腸薬も、食物アレルギーの発作を起こしやすくするクスリの1つ。胃酸の分泌を抑えて食べた物の消化を妨げる働きがあるため、アレルゲンが胃腸と接触する時間が延びるからだ。実際に、長期にわたって服用すると、食物アレルゲンに反応しやすくなるという報告がある。

血圧のクスリにも注意したい。アナフィラキシーショックが起こった場合には、アドレナリン自己注射キットのエピペンを使って発作を抑えることが多い。ところがメインテートやアーチストといったβブロッカー、あるいはレニベース、タナトリルなどのACE阻害薬には、アドレナリンの効果を弱める作用があるため、これらの降圧剤を常用していると、発作が収まらないリスクがある。

「週刊現代」2025年10月13日号より

後編記事『エアコンの「カビ」や化繊の「防寒肌着」がアレルギーの原因に…これからの季節に潜むリスク』へ続く。

【つづきを読む】エアコンの「カビ」や化繊の「防寒肌着」がアレルギーの原因に…これからの季節に潜むリスク