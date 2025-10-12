これでは連鎖反応が起きない…じつは、ウラン238が「二次中性子の高エネルギーを容易に下げてしまう」、もう一つの致命的な現象が生じた

「凄まじい破壊力」はどこから生まれるのか？

核分裂の発見（1938年）から原爆投下まで、わずか6年8ヵ月。「物質の根源」を探究し、「原子と原子核をめぐる謎」を解き明かすため、切磋琢磨しながら奔走した日・米・欧の科学者たち。多数のノーベル賞受賞者を含む人類の叡智はなぜ、究極の「一瞬無差別大量殺戮」兵器を生み出してしまったのでしょうか。

近代物理学の輝かしい発展と表裏をなす原爆の開発・製造過程を、予備知識なしでも理解できるよう解説したロングセラーが改訂・増補され、『原子爆弾〈新装改訂版〉 核分裂の発見から、マンハッタン計画、投下まで』として生まれ変わりました。

連鎖反応を起こすに際して、天然ウランの99.3%を占めるウラン238の問題点についての解説を、前回の記事で届けしました。しかし、さらに新たな障壁の存在が明らかになります。

今回は、そうした天然ウランによる連鎖反応におけるさまざまな問題点を整理し、それを乗り越えることを目指した物理学者、エンリコ・フェルミの挑戦についてお届けします。

二次中性子のエネルギーに注目すると

天然ウラン中にわずか0.7パーセントしか含まれていないウラン235も、99.3%を占めるウラン238も、その原子番号はともに92である。つまり、その化学的性質がどちらもまったく同じである以上、化学分析によって二つのアイソトープを分離するのは事実上無理である。

これは、化学的方法によっては、天然ウランにウラン235を多く含ませるようにすることはできないことを示唆している。

天然ウラン中の99.3パーセントを占める重いウラン238には、中性子を無駄食いしてしまう共鳴捕獲放射が起こるが、これは10電子ボルトから1000電子ボルトの間の運動エネルギーを持つ入射中性子に対して起こる現象*である。

1回の分裂によって生じる二つの分裂片が運び去る運動エネルギーが2億電子ボルトほどであることを考えると、分裂直後に分裂片から放出される二次中性子のエネルギーもかなり高いことが予想される。

しかし、核の分裂現象は一義的には決まっておらず、同じ種類の核が分裂を起こしてもその分裂の仕方は異なる。

したがって、分裂片の種類も異なることになり、すべての分裂片が同じエネルギーを持つとは限らない。このことは、分裂片から放出されるすべての二次中性子の運動エネルギーも同じではないことを示唆している。

エネルギーの高い二次中性子もあれば、エネルギーの低い二次中性子もあり、広範囲なエネルギー幅をとることが考えられるのである。

二次中性子のエネルギーがバラバラだと何が困るのか

このうち、ウラン238を分裂させることができるのは、100万電子ボルト以上のエネルギーを持つ二次中性子のみである。

しかし、分裂直後の分裂片から放出される中性子のエネルギーの値は多岐にわたっている。

なかには、400万電子ボルト以上の高エネルギーを持って飛び出してくる二次中性子もあれば、わずか1電子ボルト以下の低エネルギーしか持たずに分裂片から出てくる中性子もあり、その平均エネルギーが100万電子ボルト以上になるような分布になっているのだが、実際に100万電子ボルト以上のエネルギーを持つ二次中性子の数は相対的に少ない。

100万電子ボルト以上のエネルギーを持つ中性子を吸収するとウラン238が核分裂を起こす確率が大きくなってくることを考えれば、そのほとんどがウラン238によって占められている天然ウランは、分裂連鎖反応を起こしてもよさそうなものである。

ところが、100万電子ボルト以上のエネルギーを持つ中性子がウラン238原子核に衝突しても、必ずしも核分裂を起こすとは限らず、分裂せずに「非弾性衝突」が起こる場合も多い。

非弾性衝突とはなにか。

「中性子を減速させる」現象

衝突の際、原子核は中性子のエネルギーの一部を吸収し、その結果、原子核の内部エネルギーが上がり、中性子はその核に吸収されずに核によって跳ね返される。エネルギーの一部を核の内部に奪い取られてしまったのであるから、核によって散乱された中性子のエネルギーはその分減ってしまう。

このように、原子核がぶつかってくる中性子のエネルギーの一部を吸収し、原子核内の（ポテンシャル）エネルギーを高めた後に中性子を（吸収することなく）外に追い出してしまう（散乱させる）ような衝突を「非弾性衝突」とよぶ。

中性子と原子核とが非弾性衝突を起こすと、中性子の運動エネルギーの一部が原子核内のエネルギーを上げることに使われてしまうため、衝突後の全運動エネルギーは衝突前の全運動エネルギーよりも小さくなっている。したがって、非弾性衝突においては、運動エネルギーは保存されていない。

すなわち、非弾性衝突は中性子を減速するのである。

ウラン238の原子核を分裂させる力を失う

100万電子ボルト以上のエネルギーを持つ中性子がウラン238原子核と非弾性衝突を繰り返していくと、たちどころにそのエネルギーが100万電子ボルト以下になってしまう。そして、いったん100万電子ボルト以下のエネルギーに落ち込んでしまった中性子は、ウラン238原子核を絶対に分裂させることはできない。

もちろん、エネルギーが100万電子ボルト以下に落ちる以前にウラン238原子核に吸収されて分裂を起こす中性子も存在するが、100万電子ボルト以上のエネルギーを持つ中性子は、ウラン238原子核に分裂を引き起こす確率と、非弾性衝突を引き起こす確率とを同時に兼ね備えているのである。

しかも、エネルギーが100万電子ボルト以下に落ちた中性子に対しては、ウラン238は共鳴捕獲放射という現象を通して中性子を無駄食いしてしまう。

連鎖反応を妨げる“邪魔もの”

100万電子ボルト以上のエネルギーを持つ中性子を吸収しないかぎり核分裂を起こさないこと、分裂によって生じた高エネルギーの中性子は非弾性衝突によってそのエネルギーが容易に100万電子ボルト以下に下がってしまうこと、そして共鳴捕獲放射があることなどを考えると、ウラン238の存在は連鎖反応に対して“邪魔もの”となる。

ウラン238の存在が、連鎖反応に際して“邪魔もの”となる理由

100万電子ボルト以上のエネルギーを持つ中性子を吸収しないかぎり核分裂を起こさない

分裂によって生じた高エネルギーの中性子は「非弾性衝突」によってそのエネルギーが容易に100万電子ボルト以下に下がってしまう

中性子を吸収する一方で、二次中性子を出さない「共鳴捕獲放射」によって、中性子を無駄食いしてしまう

邪魔になるにもかかわらず、天然ウランからその99.3パーセントを占めるウラン238を取り除く手段は存在しない。

ならばどうするか？

フェルミの解決案

いっそのこと核分裂から生じる中性子を減速して、その運動エネルギーがウラン238の共鳴捕獲放射が起こる10電子ボルトから1000電子ボルトの範囲以下のエネルギーにしてやればよい。

こうすれば、共鳴捕獲放射による中性子の無駄食いを避けることができる。

つまり、分裂から生じる二次中性子の運動エネルギー（スピード）をできるかぎり下げてやることである。スピードの遅い中性子ほどウラン235を分裂させやすいことを考えると、中性子を減速させることは一石二鳥となるではないか。

要するに、どうせ取り除くことのできないウラン238の存在はそのままにしておいて、天然ウラン中のわずか0.7パーセントを占めるにすぎないウラン235だけを対象に、核分裂連鎖反応が持続するように工夫すればいいーー。

フェルミは、このように考えたのである。

では、いったいどうやって二次中性子を減速させるか？

水を使う

中性子を減速させるには、中性子とほとんど同じ質量（重さ）を持つ陽子（水素原子核）に中性子を弾性衝突させてやることである。

弾性衝突において、衝突後の全運動エネルギーは衝突前の全運動エネルギーに等しく（ここが、中性子を減速させる非弾性衝突と異なるところだ）、したがって運動エネルギーは保存される。

周知のように、水分子は水素と酸素の化合によってできているので、水には多量の水素原子が含まれている。核分裂によって生じた二次中性子（高速中性子）を水に通してやれば、高速中性子は水中の多くの水素原子核（陽子）と弾性衝突を繰り返していくうちに、どんどん減速されていく。

この場合、水は中性子の「減速材」となる。

フェルミの実験の結果は？

フェルミの率いるコロンビア大学のグループは、中性子源、酸化ウラン、二次中性子の検出装置、そして減速材用の水とから構成される核分裂連鎖反応実験装置を建設した。

連鎖反応は、核分裂から生じる二次中性子によって引き起こされるものであるから、もし連鎖反応が起きていれば核分裂から二次中性子が放出されているはずであり、中性子検出装置に中性子数の変化が見られるはずである。

しかし、二次中性子を確認することはできず、フェルミたちの実験は失敗に終わった。

あのフェルミたちでさえ失敗した実験。それは、どんな要因からなのでしょうか。じつは、この要因を探っていくことで、天然ウランによる連鎖反応の限界（ひいては、原子爆弾開発の限界）が見えてきます。

次回は、フェルミたちの実験の失敗の要因と、湧き起こる濃縮ウランへの期待についてお届けしましょう。

