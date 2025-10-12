◇プロ野球セ・リーグ CSファーストステージ第1戦 DeNA 6-2 巨人(11日、横浜スタジアム)

CS初戦で巨人に快勝したDeNAの三浦大輔監督が、試合を振り返りました。

4番の筒香嘉智選手が2HR3打点、先発のケイ投手は7回2失点(被安打2)と投打がかみ合っての勝利に、三浦監督は試合後「ナイスゲームでした」と笑顔を見せました。

主砲・筒香選手の大活躍に「チームに勢いをつけてくれた打席でした。先制点もですし、その後の打席も本当にいいところで打ってくれました」と目を細めた三浦監督。

先発したケイ投手については「7回にちょっと球数が多くなったところでも、(イニング)最後までよく投げきってくれました」と好投をたたえました。

この日はプレーボール前から雨が降る中での試合でしたが33783人のファンが詰めかけ、球場をチームカラーの青に染め上げてチームを後押ししました。「声援で横浜スタジアムを包み込んでくれた。心強かったですね」と三浦監督はファンへ感謝を表しました。

「また明日の目の前の試合に、全員で全力を注いで戦っていきます」と答えてインタビューを締めくくった三浦監督。阪神の待つファイナルステージ進出まではあと1勝です。