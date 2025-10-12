【MLB】マリナーズ3ー2タイガース（10月9日・日本時間10月10日／シアトル）

【映像】最強左腕、162キロ剛速球が“爆速通過”→目を疑う大絶叫

10月10日（日本時間10月11日）に行われたアメリカン・リーグ・ディビジョンシリーズ5回戦、シアトル・マリナーズ対デトロイト・タイガースの一戦で、タイガースのタリク・スクーバルの剛腕ぶりが話題となっている。

この日、先発のマウンドに上ったスクーバルは、初回に1死からア・リーグの本塁打王カル・ローリーにレフトへのヒットを許すも、続く3番フリオ・ロドリゲス、4番ホルヘ・ポランコを連続三振に切ってとり、“安定の無双ぶり”を披露することに。続く2回にも、7番ミッチ・ガーバーの犠牲フライで1点の先制を許すも、この回も2奪三振。さらに3回には3番ロドリゲス、4番ポランコ、そして5番ユジニオ・スアレスを3者連続三振に。“世界ナンバーワン左腕”の称号の名にふさわしい好投で、マリナーズ打線相手に三振の山を築くこととなった。

なかでも圧巻だったのは、最後のイニングとなった6回裏の場面で迎えた2番・ローリーとの対戦。前の打席でもローリーから空振り三振を奪っていたスクーバルは、この打席でも初球、真ん中高めのボールゾーンへと投じた160km/hの剛速球でいきなり空振りをさせると、2球目は外角高めのボールゾーンへと投じた159km/hの剛速球でファウルを打たせ、2球でローリーを追い込むことに。そして勝負の3球目は、真ん中やや外寄りへと投じた162.4km/hの剛速球。これを果敢に打ちにいったものの、ローリーは空振り三振に。スクーバルはスタジアムに響き渡るほどの雄叫びを上げた。この大一番で見せたスクーバルの快投にファンからは「…うーん、強い（確信）」「世界最強だろ」「恐ろしい」「完全に別格」「異次元」「もはや人間じゃない」「ドン引きやん」「意味わからん」といった様々な反響が巻き起こることに。

なお、この日のスクーバルは6回99球を投げ、被安打2、失点1、奪三振13と、堂々たる投球を披露。チームは延長15回の激戦の末に敗れたものの、レギュラーシーズンは13勝6敗（リーグ6位）、防御率2.21（リーグ1位）、241奪三振（リーグ2位）と好成績を挙げた“ナンバーワン左腕”としての意地を最後に見せたマウンドとなった。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）



(C)Getty Images