フェースの開き具合で距離を調節！バンカーの上級者テクニック

クラブやボール、弾道計測機の進化によってスイングデータの分析も日々進み「構え方、振り方、打ち方」も日々進化している。

その最新の理論を学び、多くのアマチュアを上達させている若手コーチが、アプローチ、バンカー、パッティングの〝今どき〞の上達法をレッスン！

アマチュアのみなさんに「コレを教えたい！」と厳選した『50』の最新版の寄る技、入る技で、ショートゲームがうまいゴルファーになろう！

Lesson26 距離の打ち分けはスイングを変えずアドレスを変えよう！

バンカーからの距離の打ち分けは「打ち方」ではなく「アドレス」のアレンジで行ないましょう。ただでさえアマチュアはバンカーの練習量が圧倒的に少ないですから、打ち方で変化をつけようとするとミスを誘発しやすい。下の表のようにピンの位置が「近い」「中間」「遠い」に分けて、ハーフスイングくらいの振り幅で距離感を養ってください。

クラブを変えて飛距離を調整するのもアリ

使用クラブを変えて飛距離を調整する手段ももちろんグッド。「バンスを使いたいけど飛ばしたくない」というような状況では、ロフトが立ったウエッジを開いて使うのも有効だ

Lesson27 ボールポジションの調整でインパクトロフトが変わる

ピンまでの距離とボールポジション

遠い（20～35ヤード）：やや右寄り（画像左）

中間（10～20ヤード）：センター（画像中）

近い（5～10ヤード）：左カカト前（画像右）

自分から見てボールを右側に寄せるとクラブのロフトは立ち、飛距離を出しやすくなります。

このときの注意点は、ロフトが立てば立つほどグリーンをキャッチしたあとのランも出やすくなること。各ポジションでの基準となるキャリーとランの割合は、あらかじめアプローチ練習場などでつかんでおくと、よりコントロールしやすくなります。

Lesson28 加重の調整で入射角が変わる

ピンまでの距離と体重配分

遠い（20～35ヤード）：6:4（画像左）

中間（10～20ヤード）：5:5（画像中）

近い（5～10ヤード）：3:7（画像右）

バンカーからのショットの場合「飛ばしたくないときは砂を多めにとる」のが基本。砂をとればとるほどミート率が下がり、飛ばしづらくなるからです。これもスイングで調整するのではなく、アドレス時の左右の足への〝加重割合〞で調整しましょう。左足に重心が寄るにつれて入射角は鋭角になり、ヘッドが砂に潜る度合いも多くなる。結果としてミート率が下がり、飛距離を抑えられます。

Lesson29 フェースの開き具合で打ち出し角とスピンが変わる

ピンまでの距離とフェースの開き具合

遠い（20～35ヤード）：スクエア（画像左）

中間（10～20ヤード）：やや開く（画像中）

近い（5～10ヤード）：大きく開く（画像右）

フェースを開けば開くほど、打ち出されたボールにかかるスピン量が増え、ボールがグリーン面に落ちてからのランが少なくなります。アゴを越える高さを出しつつ打球を止めたいときは、思い切ってフェースを開きましょう。フェースを開くとバンスが使いやすくなるので、砂がやわらかいバンカーなどでもフェースは開き気味に使うのがオススメです。

いかがでしたか？ バンカーのときにはスイングを変えて対処しがちですが、アドレスを変えて対処することが大切です。ぜひ参考にしてください。

吉本裕貴

●よしもと・ゆうき／1996年生まれ、千葉県出身。東北福祉大学ゴルフ部出身。千葉県旭市にある「ゴルフプラザ72」を拠点に、アマチュアやジュニアへのレッスン活動をしながらトーナメントにも参戦。自ら工房（JAM's GOLF LABO）を営むほど、ギアへの深い造詣をもつ。

構成＝編集部、石川大祐

写真＝田中宏幸

協力＝日神グループ 平川カントリークラブ