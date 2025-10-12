ブラデリスニューヨークから、新作のマタニティブラ2種が登場♡

ブラデリスニューヨークから、妊娠・授乳期の女性のための新作マタニティブラが登場♡フロントオープンブラとオープンカシュクールブラキャミは、敏感なお肌にやさしい素材と独自の補整設計で、産前から産後まで快適に美胸をキープ。前開きやフルオープン仕様で、授乳や術後もスムーズに着脱可能。価格は税込6,050円～7,150円で、公式通販サイトにて購入できます。

前開きで着脱簡単！フロントオープンブラ

フロントオープンブラ

「フロントオープンブラ」は、従来のかぶりタイプでの着脱の大変さを解消した前開き授乳ブラ。スナップボタンは突起のないフラットタイプで、赤ちゃんへの肌当たりもやさしく設計♡

土台下辺には三角パネルを設置し、快適にサポートします。カラーはブラック・ライラック、価格は6,050円（税込）、サイズはM～3Lまで展開。

添い乳もスムーズ♪オープンカシュクールブラキャミ

オープンカシュクールブラキャミ

「オープンカシュクールブラキャミ」は、授乳時にさっと開けられるフルオープン仕様。カシュクールデザインでカップ上辺をずらすだけでも授乳可能な2wayタイプです。

ブラデリス独自の補整ノウハウで、バストの横広がりや下垂を防ぎ、職場復帰時も美しいボディラインをキープ♡価格は7,150円（税込）、カラーはブラック・ダークグレージュ、サイズはM～3Lまで。

妊娠前後も快適に、24時間美胸サポート

どちらのブラも、デイリーから産前産後まで長く使えるノンワイヤー設計。特許取得のオリジナルパターンでフィット感が良く、Tシャツなどのアウターにもひびきにくいモールドカップを採用。

日中や外出先、就寝時も快適に過ごせ、授乳や術後もストレスフリーで美胸をサポートします♡

ブラデリスニューヨーク新作マタニティブラで安心授乳

ブラデリスニューヨークの新作マタニティブラは、妊娠・授乳期の女性のニーズに応え、快適な着け心地と美しいボディラインをサポート♡

新商品は「フロントオープンブラ」（税込6,050円）と「オープンカシュクールブラキャミ」（税込7,150円）。

前開き・フルオープン仕様で授乳や術後も簡単に着脱可能。公式通販サイトでM～3Lサイズ、2色展開で購入可能です。