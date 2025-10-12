ファミリーレストランチェーン「ココス（COCO’S）」が10月16日〜12月10日、人気キャラクター「ちいかわ」とのコラボ企画を行う。ちいかわを巡っては、回転ずしやファストフードともコラボが行われ、グッズの転売や食品廃棄が問題となった。ココスは「転売、再販売、営利目的でのご購入はお断りいたします。商品の放置、廃棄、常識の範囲を超える食べ残しはご遠慮ください」と呼び掛けている。



【写真】ココス限定ちいかわグッズ一覧

おひとり様につき１食までのご購入

「ココスへようこそ！おいしいってしあわせキャンペーン」を全国507店舗で展開。「ちいかわ」の世界観をイメージしたコラボメニューを販売。コラボメニューを含む対象メニュー1品の注文につき、各期間の対象コラボグッズをランダムで1つプレゼントする。



第1弾の16〜29日は「ちいかわのトマトクリーム包み焼きハンバーグ」（数量限定、税込み1859円）や「うさぎのツル〜ッとプリンパフェ」（同1309円）といった、ちいかわの可愛いピックが印象的な商品を用意。コラボは第4弾まであり、期間ごとにメニューを変えて提供する。このほか、ココスオリジナルドールハウスとソフビ人形６種セットが当たるWEB抽選キャンペーンなども行う。



注文に際しては「数量限定メニューは、おひとり様につき１食までのご購入とさせていただきます」「対象メニューの購入は1日につき、おひとり様最大4食までとさせていただきます」「対象メニューはテイクアウトできません」などの条件付き。また、順番待ち予約サービスができないこと、午前10時以前に入店した場合、コラボメニューを注文するには再入店をする必要がある―などのルールもある。



大規模なコラボに、SNS上ではファンは大盛り上がり。「ちいかわパフェ可愛い」「ちいかわココスのために仕事休み希望出した（笑）」「こんなの激混みになるだけやん！」「次の戦場はここか…」などのほか、厳しい購入条件について「ここ最近の『ちいかわ』コラボの中でも対策に本気を感じる」「ココスのちいかわコラボ、いつもと違うな…かなりしっかり転売目的に対策していくぞって姿勢が見える」などの声も上がっている。