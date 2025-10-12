＜速報＞国内女子は霧による視界不良でスタートが2時間30分遅れに 午前10時開始を予定
＜スタンレーレディスホンダ 最終日◇12日◇東名カントリークラブ（静岡県）◇6435ヤード・パー72＞国内女子ツアーは、きょう12日に最終ラウンドが行われる。ただ、現在コースには濃霧が発生しており、それに伴う視界不良のため午前7時30分予定だったスタートが遅れている。何度かの発表ののち、現時点で午前10時のスタートを予定している。
【LIVE写真】霧で先がまったく見えません…
午前7時に遅延することが決定。現地では引き続き天候調査が行われ、状況によりさらに遅れる可能性や、規定ホール数完遂のためセカンドカットの実施も検討されている。大会は予選ラウンドを終え黄金世代の河本結が、トータル10アンダーで単独首位に立っている。トータル9アンダー・2位タイに岩井千怜、桑木志帆、福山恵梨。トータル8アンダー・5位タイには古江彩佳と佐久間朱莉が続く。ルーキーの吉田鈴、アマチュアの岩永杏奈らはトータル7アンダー・7位タイ。昨年覇者の佐藤心結はトータル6アンダー・10位タイ、先週の「日本女子オープン」を制した堀琴音はトータル5アンダー・17位タイで最終日に入る。なお米ツアーを主戦場にし、今大会にスポット参戦した渋野日向子、原英莉花は決勝進出を逃した。今大会の賞金総額は1億2000万円。優勝者には2160万円が贈られる。※初稿から情報に更新があったため加筆・修正を行っています。
